Homeदुनिया

दुनिया

मादुरो को बंधक बनाए जाने के बाद वेनेजुएला में नया अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किसे सौंपी ये जिम्मेदारी

मादुरो को बंधक बनाए जाने के बाद वेनेजुएला में नया राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है. वेनेजुएला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार देश की जिम्मेदारी अब नए अंतरिम राष्ट्रपति के पास हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 04, 2026, 09:17 AM IST

मादुरो को बंधक बनाए जाने के बाद वेनेजुएला में नया अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किसे सौंपी ये जिम्मेदारी

Delcy Rodriguez

मादुरो को बंधक बनाए जाने के बाद वेनेजुएला में नया राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है. वेनेजुएला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार देश की जिम्मेदारी अब नए अंतरिम राष्ट्रपति के पास हैं. डेल्सी रोड्रिग्ज को वेनेजुएला का नया अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है. बता दें कि डेल्सी रोड्रिग्ज अभी तक वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दे रही थीं. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बंधक बनाएं जाने के बाद ये निर्णय लिया गया है.

अचानक वेनेजुएला पर कर दिया हमला

दरअसल अमेरिका ने अचानक वेनेजुएला पर हमला कर दिया था, जिसके बाद जो हालात बने, उनमें मादुरो की अनुपस्थिति से वेनेजुएला अस्थिर हो सकता था, ऐसे में अब वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है. गौरतलब है कि मादुरो को शनिवार तड़के अमेरिकी बलों द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में हिरासत में लिया गया है.

कौन है डेल्सी रोड्रिग्स

वेनेजुएला की नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज मूल रूप से वेनेजुएला की काराकस से हैं. उनका जन्म काराकस में 18 मई 1969 को हुआ था. उनके पिता जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिग्ज वामपंथी गुरिल्ला लड़ाके थे. जॉर्ज ने 1970 के दशक में क्रांतिकारी लीगा सोशलिस्टा पार्टी बनाई थी. यहां तक के खुद मादुरो भी डेल्सी की प्रतिभा का लोहा मानते हैं. मादुरो ने एक बार डेल्सी को शेरनी भी कहा था. डेल्सी ने सरकार में कई अहम पदों पर सेवाएं दी हैं.

मादुरो को छोड़ने की मांग

हालही में वेनेजुएला में उपजी गंभीर स्थिति के बाद डेल्सी रॉड्रिग्ज ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने अमेरिका से मादुरो को छोड़ने की मांग की थी. रॉड्रिग्ज ने अमेरिका से मादुरो को छोड़ने की मांग करते हुए कहा था कि उनका देश कभी किसी का भी उपनिवेश नहीं बनेगा. उन्होंने यह भी कहा था कि वेनेजुएला अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. डेल्सी रॉड्रिग्ज ने अमेरिका की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी भी जताई थी.

