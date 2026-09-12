कहां छिपा है मुंबई और पहलगाम हमलों का गुनहगार हाफिज सईद? NIA ने खोल दिया कच्चा चिट्ठा 

एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को हथियार, फंड और निर्देश देने से जुड़े मामले में हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट हासिल किया है. हाफिज सईद को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 75 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है.

भारत में मुंबई और पहलगाम जैसे आतंकी हमलों का गुनहगार पाकिस्तान में छिपा हुआ है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जम्मू की स्पेशल कोर्ट में यह जानकारी दी है. एनआईए ने कोर्ट से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने जारी कर दिया है. पाकिस्तान में रहने वाले सईद के खिलाफ दो महीनों में ये दूसरा NBW है.

एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को हथियार, फंड और निर्देश देने से जुड़े मामले में हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट हासिल किया है. हाफिज सईद को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 75 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है. जांच एजेंसी ने अपने आवेदन में पाकिस्तान के पंजाब में सरगोधा के निवासी सईद को एक मामले में 'फरार आरोपी' बताया है.

हाफिज सईद का NIA ने खोला काला चिट्ठा

यह मामला इस साल की शुरुआत में श्रीनगर के बाहरी इलाके पांदाच में जांच के दौरान मोहम्मद नकीब भट की गिरफ्तारी से जुड़ा है. बाटपोरा के रहने वाले भट के पास से चीन में बना एक ग्रेनेड और 15 कारतूस बरामद किए गए थे. उसके खिलाफ जकोरा थाने में यूएपीए, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद हुई जांच के दौरान एक आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ. इस दौरान लश्कर-ए-तैयबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) से जुड़े कई अन्य आतंकवादियों तथा दो पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. एनआईए ने कहा कि जांच के दौरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन के प्रमुख सईद की भूमिका सामने आई. गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादियों के उसके साथ जुड़े होने की बात भी सामने आई.

एनआईए ने अदालत को बताया, 'हाफिज सईद पाकिस्तान से काम कर रहा है और कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को हथियार, धन और निर्देश दे रहा है. जानकारी मिली है कि उक्त आतंकवादी फिलहाल पाकिस्तान में है और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है.'

कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

एनआईए की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश प्रेम सागर ने कहा कि जांच के दौरान सईद की संलिप्तता सामने आई है और वह कथित रूप से आतंकवाद में शामिल है. जज ने कहा कि सईद फरार है और जांच एजेंसी सामान्य तरीके से अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर पाई है. इसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ सामान्य गैर-जमानती वारंट जारी किया. अदालत ने पिछले साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के मामले में आठ जुलाई को सईद के खिलाफ पहला एनबीडब्ल्यू जारी किया था.

हाफिज सईद ने भारत में कौन-से हमले करवाए?

2008 मुंबई हमला: 26 नवंबर को हुए इस आतंकी हमले को 26/11 के नाम से जाना जाता है. इसमें 6 अमेरिकी नागरिकों समेत 166 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे. इस भीषण हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद था.

2005 दिल्ली बम धमाका: दीपावली से ठीक पहले दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के पीछे भी लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद का हाथ था.

2006 मुंबई ट्रेन बम धमाका: जुलाई 2006 की लोकल ट्रेनों की सीरियल ब्लास्ट की साजिश में भी लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आया था.

2000 लाल किला हमला: दिल्ली स्थित लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले की साजिश भी हाफिज सईद ने ही रची थी.

2008 रामपुर सीआरपीएफ कैंप हमला: उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले का मुख्य षड्यंत्रकारी भी हाफिज सईद था.

2015 उधमपुर बीएसएफ काफिला हमला: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के पीछे भी इसी का हाथ था. 5 अगस्त 2015 को उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में हमारे दो बीएसएफ जवान शहीद हुए थे और 12-13 जवान घायल हुए थे. इसमें एक आतंकी मारा गया था, जबकि दूसरा जिंदा पकड़ा गया था.

2025 पहलगाम हमला: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग (पर्यटक और स्थानीय नागरिक) मारे गए थे, जिसमें एनआईए (NIA) ने हाफिज सईद को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में बताया है.

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