न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने दिवाली पर प्रोग्राम होस्ट किया. इसमें उन्होंने कहा कि नफरत खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है.

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मंगलवार (लोकल समय के मुताबिक) को ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेशन किया. इस दौरान उन्होंने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के खिलाफ बढ़ते रेसिज्म की निंदा की. उन्होंने कहा कि इस नफरत को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है.

ममदानी ने बीते 12 महीनों में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ हुए हेट क्राइम की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा, 'पिछले साल ही हमने देखा कि हमारे हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया. हमने देखा कि हमारी फेडरल सरकार में ऊंचे लेवल पर बैठे नेताओं ने सिखों को टारगेट किया. हमने देखा कि जो नफरत कभी समाज के हाशिये पर थी, वो अब चुनाव प्रचार के केंद्र में आ गई है.'

रामायण-माहाभारत को लेकर ममदानी ने क्या कहा?

न्यूयॉर्क के मेयर ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा, 'रामायण हमें वो भाई, पत्नी, पति और दोस्त दिखाती है, जो हम बनना चाहते हैं. महाभारत हमें दिखाता है कि परिवार वास्तव में कैसे होते हैं, जहां सबसे बहादुर हीरो और सबसे बुद्धिमान भगवान भी ठोकर खाते हैं. जहां किसी का धर्म, किसी की वफादारी से पहले आता है.'

हिंदू-अमेरिकन यहां सुरक्षित रहें, हमारी जिम्मेदारी: ममदानी

न्यूयॉर्क मेयर ने हाल ही में दुर्गा पूजा के मौके पर एक सेलिब्रेशन में कहा था, 'मुझे पता है कि मैं आप सबके साथ तब से खड़ा हूं जब इलिनोइस में एक हिंदू मंदिर में मास शूटिंग की कोशिश हुई थी. हम जानते हैं कि उस नफरत को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है. हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम तय करें कि हिंदू-अमेरिकन यहां सुरक्षित और शांति से रह सकें और अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकें, जैसा उनको अधिकार है.'

सिएटल में दिवाली इवेंट में हुआ था हंगामा

मंगलवार को पब्लिक किए गए यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 13 सदस्यों ने अधिकारियों से ये जांच करने को कहा कि क्या सिएटल में दिवाली इवेंट में दो कट्टर राइट विंग के लोगों ने रुकावट डाली, क्या ये हेट क्राइम है.

सांसदों ने अधिकारियों को लिखी चिट्ठी

सांसदों ने लेटर में लिखा, 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट की सितंबर 2026 की स्टडी से पता चला कि जनवरी 2025 और जून 2026 के बीच एक्स पर 5,42,000 से ज्यादा एंटी साउथ एशियन हेटफुल पोस्ट थे. 2025 में हर चार में से एक इंडियन अमेरिकन को गाली दी जा रही है और करीब पांच में से एक ने पब्लिक में इंडियन ड्रेस पहनने से परहेज किया.

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