भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत, डोनाल्ड ट्रंप के विरोध के बाद भी बने न्यूयॉर्क के मेयर

Donald Trump के भारी विरोध के बाद आखिरकार भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव जीत लिया है. ममदानी का सीधा मुकाबला निर्दलीय कैंडिडेट एंड्रयू कुओमो के साथ था.

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव जीत लिया है. राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों और आलोचनाओं के बीच डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार ममदानी ने चुनावों में अपना दबदबा बनाए रखा. डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा मैदान में थे लेकिन दोनों को हराकर ममदानी ने ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. इस चुनाव में जोहरान ममदानी का सीधा मुकाबला निर्दलीय कैंडिडेट एंड्रयू कुओमो के साथ था.

20 लाख से ज्यादा पड़े वोट

यह चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के बाद के दौर की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा थी. अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का नेतृत्व ज़ोहरान ममदानी के हाथों में आ गया है. शहर के चुनाव बोर्ड के अनुसार 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जो 1969 के बाद से मेयर पद के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग है. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की आबादी करीब 85 लाख के आस-पास है.रिपब्लिकन और यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ममदानी का तीखा विरोध किया.

इन लोगों से प्रचार में मिला सर्मथन

लेकिन ज़ोहरान ममदानी के अचानक उभार ने शहर के धनी अभिजात वर्ग को चौंका कर रख दिया है. ज़ोहरान ममदानी (34) ने आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए आमूल-चूल बदलावों का समर्थन किया है. ममदानी के साहसिक एजेंडे और प्रेरणादायक नजरिए ने न्यूयॉर्क में हज़ारों समर्थकों को अपने पक्ष में कर लिया है. जोहरान ममदानी को वर्मोंट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स और न्यूयॉर्क की रीप्रजेंटेटिव एलेक्ज़ेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ जैसे लोगों से भी प्रचार में समर्थन मिला.



