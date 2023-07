Happy New Year Celebration 2023: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ नए साल का जश्न, देखें कैसे मनाई जा रहीं खुशियां

New Year Celebration Live Updates: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में रात के 12 बजते ही नए साल का जश्न शुरू हो गया है. ऑस्ट्रेलिया में भी नया साल आ गया है.

डीएनए हिंदी: भारत में नया साल (New Year 2023) आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न शुरू हो गया है. न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार वहां रात के 12 बज गए हैं. यानी नया साल 2023 आ चुका है. इस मौके पर न्यूजीलैंड के लोगों ने नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया. न्यूजीलैंड के पास ही बसे ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का जश्न (New Year Celebration) शुरू हो गया है. न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर से तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें देखा सकता है कि लोग सड़कों पर आ गए हैं और गले मिलकर खुशियां मना रहे हैं. भारत के अलग-अलग शहरों से साल का आखिरी सूरज डूबने की शानदारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं.

ऑकलैंड में जोरदार आतिशबाजी के बीच नए साल का स्वागत किया गया. अगले कुछ घंटों में ही दुनिया के ज्यादातर देशों में नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा और साल 2022 विदा हो जाएगा.

#WATCH | People in New Zealand cheerfully welcome New Year 2023 amid fireworks & light show. Visuals from Auckland.#NewYear2023



(Source: Reuters) pic.twitter.com/mgy1By4mmA— ANI (@ANI) December 31, 2022



ऑस्ट्रेलिया में जोरदार आतिशबाजी के साथ हुआ नए साल का स्वागत.

Australia celebrates the beginning of New Year 2023 with dazzling fireworks in Sydney



(Source: Reuters) pic.twitter.com/8Eac7bpnJH — ANI (@ANI) December 31, 2022

असम के गुवाहाटी में साल का आखिरी सूरज काफी खूबसूरती से डूबा.

#WATCH | Assam: Guwahati witnesses beautiful sunset to end the year 2022. pic.twitter.com/cnVhYw3sLT — ANI (@ANI) December 31, 2022

शिमला में कुछ इस तरह से डूबा साल का आखिरी सूरज.

Colours of sunset and twilight make the skies above Shimla look beautiful as the year 2022 culminates#HimachalPradesh pic.twitter.com/5387a37ET2 — ANI (@ANI) December 31, 2022

