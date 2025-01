अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नए साल का जश्न मनाते हुए हर 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव करेंगी. मिशन की देरी ने इसे एक यादगार अंतरिक्ष यात्रा बना दिया है.

नासा (NASA) की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स (Sunita Williams) इस वक्त अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर हैं. वो नए साल का जश्न वहीं मना रही हैं. विलियम्स ने इस अनोखे अनुभव को एक वीडियो के जरिए साझा किया है. इस दौरान उन्होंने बताया कि स्टेशन के सात सदस्य मिलकर इसे परिवार की तरह मना रहे हैं. अंतरिक्ष स्टेशन की गति इतनी तेज है कि हर 24 घंटे में यह 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है. इसका मतलब है कि सुनीता विलियम्स और उनका दल नए साल के दिन 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखेंगे.

मिशन की शुरुआत और देरी

विलियम्स ने जून 2024 में अंतरिक्ष यात्री बैरी विलमोर के साथ बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी. शुरुआती योजना के अनुसार, वे 9 दिनों के भीतर लौटने वाले थे. हालांकि, मिशन में देरी के चलते उन्होंने क्रिसमस और अब नया साल भी अंतरिक्ष में बिताया. बता दें कि, स्पेसएक्स (SpaceX) के क्रू-10 मिशन में तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी अब मार्च 2025 तक के लिए टाल दी गई है.

As 2024 comes to a close today, the Exp 72 crew will see 16 sunrises and sunsets while soaring into the New Year. Seen here are several sunsets pictured over the years from the orbital outpost. pic.twitter.com/DdlvSCoKo1

— International Space Station (@Space_Station) December 31, 2024

अंतरिक्ष में जीवन का अनुभव

नासा द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में सुनीता विलियम्स ने बताया कि अंतरिक्ष में रहने का यह अनुभव बेहद खास है. उन्होंने ISS को 'घर जैसा' बताया और कहा कि यहां सभी सदस्य एक-दूसरे के साथ मिलकर अच्छा समय बिता रहे हैं. इस दौरान सांता कैप पहने उनके सहयोगियों ने क्रिसमस का जश्न भी मनाया था.

