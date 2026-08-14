FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'युवाओं को गुमराह करने की कोशिश...', 'कॉकरोच' टिप्पणी पर बवाल को लेकर क्या-क्या बोले CJI सूर्यकांत?

'युवाओं को गुमराह करने की कोशिश...', 'कॉकरोच' टिप्पणी पर बवाल को लेकर क्या-क्या बोले CJI सूर्यकांत?

व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया जिससे भड़का है जापान? जानिए रूस के साथ 'इतुरुप द्वीप' को लेकर क्या है विवाद

व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया जिससे भड़का है जापान? जानिए रूस के साथ 'इतुरुप द्वीप' को लेकर क्या है विवाद

कल का मौसम, 15 अगस्त: दिल्ली में होगी हल्की बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम और गाजियाबाद के लिए IMD का वेदर अपडेट

कल का मौसम, 15 अगस्त: दिल्ली में होगी हल्की बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम और गाजियाबाद के लिए IMD का वेदर अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

परमाणु हथियार वाला पहला इस्लामिक देश है ब्रिटेन, जानिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा दावा क्यों किया?

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन को 'इस्लामिक गणराज्य' कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने इसे परमाणु हथियार हासिल करने वाला दुनिया का पहला इस्लामिक राष्ट्र बता दिया है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 14, 2026, 06:29 PM IST

परमाणु हथियार वाला पहला इस्लामिक देश है ब्रिटेन, जानिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा दावा क्यों किया?

नेतन्याहू ने ब्रिटेन को बताया 'गणराज्य, AI Photo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • नेतन्याहू ने ब्रिटेन को परमाणु हथियार वाला पहला इस्लामिक गणराज्य करार दिया है.
  • नेतन्याहू ने ये टिप्पणियां इजरायल के सेना रेडियो के लिए दिए गए एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान कीं.
  • इजरायल के विपक्षी नेता अवी दाबुश ने इसे अंतरराष्ट्रीय सहयोगी का मजाक उड़ाने को भयानक कूटनीतिक विफलता बताया है.
  • ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम द्वारा गाजा युद्ध पर इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने पर दोनों देशों में कड़वाहट बढ़ी है.
     

 

Netanyahu On Britain: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बेहद विवादित बयान देकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में खलबली मचा दी है. नेतन्याहू ने ब्रिटेन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उसे 'ब्रिटेन का इस्लामिक गणराज्य' बता दिया है. प्रधानमंत्री ने यह चौंकाने वाला दावा एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन को परमाणु हथियार हासिल करने वाला पहला इस्लामिक गणराज्य बताया.

नेतन्याहू ने ब्रिटेन को क्यों बताया इस्लामिक गणराज्य?

यह बातें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल आर्मी रेडियो के एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान कीं. बातचीत के दौरान उन्होंने दशकों पहले पत्रकार रैंडोल्फ चर्चिल द्वारा इजरायल के समर्थन में की गई रिपोर्टिंग का जिक्र करते हुए उनकी प्रशंसा की और ब्रिटेन की स्थिति पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि आज के ब्रिटेन में वैसी बात ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि अब उसे इस्लामिक गणराज्य कहा जाने लगा है।

नेतन्याहू का किस ओर था इशारा?

जब शो के होस्ट ने उनसे सवाल किया कि क्या वह पूरे यूरोप के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो नेतन्याहू ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा कि किसी ने सच ही कहा है कि परमाणु हथियारों वाला पहला इस्लामिक गणराज्य 'ब्रिटेन का इस्लामिक गणराज्य' होगा.

गौरतलब है कि ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर परमाणु शक्ति संपन्न 'इस्लामिक गणराज्य' है, लेकिन नेतन्याहू का निशाना ब्रिटेन की बदलती जनसांख्यिकी और उसकी मौजूदा सरकार की ओर था.

इजरायल और ब्रिटेन में क्यों बढ़ रहा है तनाव?

विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू का यह गुस्सा ब्रिटेन की नई सरकार की नीतियों का नतीजा है. प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम के कार्यकाल में ब्रिटेन और इजरायल के रिश्तों में काफी कड़वाहट आई है. बर्नहैम ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया है और इजरायली सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंधों व व्यापारिक रोक जैसे कदमों के संकेत दिए हैं. नेतन्याहू के इस बयान को इसी कूटनीतिक खींचतान के जवाब के रूप में देखा जा रहा है.

इजरायल में भी शुरू हुआ विरोध

प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस बयान की खुद इजरायल के भीतर भी तीखी आलोचना हो रही है. विपक्षी दल के नेता अवी दाबुश ने इसे एक बड़ी कूटनीतिक विफलता करार दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब इजरायल वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ रहा है, तब एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश का मजाक उड़ाना देश के हितों के खिलाफ है.

फिलहाल, ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय या डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बयान ने दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव को और हवा दे दी है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement