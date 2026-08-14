परमाणु हथियार वाला पहला इस्लामिक देश है ब्रिटेन, जानिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा दावा क्यों किया?

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इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन को 'इस्लामिक गणराज्य' कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने इसे परमाणु हथियार हासिल करने वाला दुनिया का पहला इस्लामिक राष्ट्र बता दिया है.
Netanyahu On Britain: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बेहद विवादित बयान देकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में खलबली मचा दी है. नेतन्याहू ने ब्रिटेन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उसे 'ब्रिटेन का इस्लामिक गणराज्य' बता दिया है. प्रधानमंत्री ने यह चौंकाने वाला दावा एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन को परमाणु हथियार हासिल करने वाला पहला इस्लामिक गणराज्य बताया.
यह बातें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल आर्मी रेडियो के एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान कीं. बातचीत के दौरान उन्होंने दशकों पहले पत्रकार रैंडोल्फ चर्चिल द्वारा इजरायल के समर्थन में की गई रिपोर्टिंग का जिक्र करते हुए उनकी प्रशंसा की और ब्रिटेन की स्थिति पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि आज के ब्रिटेन में वैसी बात ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि अब उसे इस्लामिक गणराज्य कहा जाने लगा है।
जब शो के होस्ट ने उनसे सवाल किया कि क्या वह पूरे यूरोप के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो नेतन्याहू ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा कि किसी ने सच ही कहा है कि परमाणु हथियारों वाला पहला इस्लामिक गणराज्य 'ब्रिटेन का इस्लामिक गणराज्य' होगा.
गौरतलब है कि ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर परमाणु शक्ति संपन्न 'इस्लामिक गणराज्य' है, लेकिन नेतन्याहू का निशाना ब्रिटेन की बदलती जनसांख्यिकी और उसकी मौजूदा सरकार की ओर था.
विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू का यह गुस्सा ब्रिटेन की नई सरकार की नीतियों का नतीजा है. प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम के कार्यकाल में ब्रिटेन और इजरायल के रिश्तों में काफी कड़वाहट आई है. बर्नहैम ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया है और इजरायली सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंधों व व्यापारिक रोक जैसे कदमों के संकेत दिए हैं. नेतन्याहू के इस बयान को इसी कूटनीतिक खींचतान के जवाब के रूप में देखा जा रहा है.
प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस बयान की खुद इजरायल के भीतर भी तीखी आलोचना हो रही है. विपक्षी दल के नेता अवी दाबुश ने इसे एक बड़ी कूटनीतिक विफलता करार दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब इजरायल वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ रहा है, तब एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश का मजाक उड़ाना देश के हितों के खिलाफ है.
फिलहाल, ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय या डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बयान ने दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव को और हवा दे दी है.