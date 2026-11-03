माउंट एवरेस्ट के पास थे 2 हेलीकॉप्टर, लैंडिंग के लिए जैसे ही उतरे हो गई टक्कर, एक इंडियन की मौत; नेपाल हादसे का LIVE वीडियो

नेपाल के सोलुखुंबु जिले में दो हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग के दौरान टक्कर हो गई. इस हादसे में एक भारतीय टूरिस्ट की मौत हो गई.

नेपाल के माउंट एवरेस्ट क्षेत्र का हेलीपैड. बड़ी संख्या में टूरिस्ट खड़े हैं. सुबह के 8:11 बजे थे. इसी दौरान दो हेलीकॉप्टर एक साथ पहुंचे, लेकिन ये क्या, लैंडिंग की कोशिश करते समय दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए. दोनों अलग-अलग दिशा में जा गिरे. वहां खड़े लोग भागे कि कहीं आग न लग जाए.

यह हादसा नेपाल के सोलुखुंबु जिले में मंगलवार (3 नवंबर) को हुआ, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल है. नेपाल पुलिस ने बताया कि यह घटना काठमांडू से करीब 250 किमी दूर सोलुखुंबु जिले में फेरिचे हेलीपैड पर हुई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए जाने वाले ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के लिए पॉपुलर स्टॉप है.

🚨 TWO HELICOPTERS COLLIDE DURING LANDING IN NEPAL ONE FOREIGN NATIONAL KILLED Two helicopters operated by Fishtail Air and Air Dynasty collided while landing at Pheriche helipad in Solukhumbu district, Nepal on Tuesday morning. The collision reportedly involved their rotor blades. One foreign national was killed and another person was injured. Both pilots were reported safe. Authorities are investigating the incident. 🎥 Video shared online #Nepal #HelicopterAccident — contentkikamii (@contentkikamii) November 3, 2026

एक ही जगह लैंडिंग की वजह से हादसा!

इस घटना के वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग की तैयारी कर रहा है. इसी दौरान दूसरा हेलीकॉप्टर अपोजिट दिशा से आता है और लैंड करने जा रहे हेलीकॉप्टर से उसकी पंखुड़ियां टकराती हैं. लैंडिंग वाला हेलीकॉप्टर तो वहीं गिर जाता है, लेकिन दूसरा विमान थोड़ी दूर जाकर गिरता है.

टक्कर के बाद लैंडिंग करने जा रहे हेलिकॉप्टर का पायलट विंडो खोलकर निकलता है, जबकि दूसरे विमान में कोई हलचल नहीं होती है. वहां खड़े लोग दूसरे वाले हेलीकॉप्टर के पास दौड़कर जाते हैं और पहले हेलीकॉप्टर का पायलट भी दौड़ता है. वहां मौजूद सभी लोग उस हेलीकॉप्टर की ओर जाकर देखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

नेपाल सिविल एविएशन ने क्या बताया?

नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी के पीआरओ ज्ञानेंद्र भुल ने मीडिया आउटलेट 'ऑनलाइनखबर' को बताया कि फेरिचे हेलीपैड पर उतरते समय दोनों हेलीकॉप्टरों के रोटर ब्लेड आपस में टकरा गए. घटना के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है. हादसे की वजह अब तक सामने नहीं आई है.

कितने लोग सवार, अभी तक क्लीयर नहीं: DSP

सोलुखुंबु जिले में तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स के डीएसपी सूरज पांड ने आईएएनएस को बताया कि 'फिशटेल एयर' और 'डायनेस्टी एयर' के हेलीकॉप्टर सुबह करीब 8:11 बजे हेलीपैड पर उतरने की कोशिश के दौरान आपस में टकरा गए. उन्होंने कहा, 'दोनों हेलीकॉप्टरों में कितने लोग सवार थे, अभी तक क्लीयर नहीं हो पाया है. टक्कर के बाद घटनास्थल पर आग नहीं लगी.'

इंडियन टूरिस्ट की मौत, न्यूजीलैंड का नागरिक घायल

काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, पुलिस इंस्पेक्टर मौसम तमांग ने बताया कि मृतक की पहचान वसंत कुमार बलरामरामाडू (47) के रूप में हुई, जो फिशटेल एयर हेलीकॉप्टर में सवार थे. वसंत कुमार चेन्नई के रहने वाले थे. इसी हेलीकॉप्टर में सवार भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के नागरिक शैलेश कृष्ण पटेल (49) घायल हुए हैं, जिन्हें प्रभु एयर हेलीकॉप्टर से काठमांडू के मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाया गया. दोनों पायलटों को मामूली चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए काठमांडू ले जाया गया.

नेपाल में कब-कब हुए हादसे?

तारीख जगह एविएशन कंपनी मौत 5 मई, 2023 संखुवासभा Simrik Air 1 11 जुलाई, 2023 सोलुखुम्बु Manang Air 6 14 अक्टूबर, 2023 सोलुखुम्बु Manang Air 1 7 अगस्त, 2024 नुवाकोट Air Dynasty 5 29 अक्टूबर, 2025 सोलुखुम्बु Altitude Air 0 18 मार्च, 2026 खोटांग Air Dynasty 0 3 नवंबर, 2026 फेरिचे, एवरेस्ट क्षेत्र Fishtail Air, Air Dynasty 1

नेपाल में क्यों होते हैं इतने हेलीकॉप्टर क्रैश?

-दुनिया के 14 में से 8 सबसे ऊंची पहाड़ियां नेपाल में हैं. संकरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच चॉपर उड़ाना चुनौती है.

-पहाड़ों में हवा की दिशा और स्पीड तेजी से बदलती है.कोहरा और बादल छाने से पायलट को रास्ता क्लीयर नहीं दिखाई देता.

-कई हेलीपैड ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हैं. कुछ रनवे छोटे हैं, जहां से लैंडिंग-टेकऑफ कठिन है.

-पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने के लिए छोटे विमानों का इस्तेमाल होता है. इन्हें ऊबड़-खाबड़ वाले इलाकों से उड़ान भरनी पड़ती है.

-खराब मौसम में उड़ान जारी रखना या रास्ता नहीं बदलना जैसे पायलट के गलत फैसले हादसों की वजह बनते हैं.

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