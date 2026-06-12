नेपाल में कमर तोड़ रही महंगाई, भारत के इस एक फैसले से 30 फीसदी तक बढ़े चीनी के दाम

भारत ने चीनी के उत्पादन को देखते हुए ​चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है. इसका प्रभाव नेपाल में देखने को मिल रहा है, जहां चीनी के दाम 30 फीसदी तक बढ़ गये हैं.

.नेपाल की बालेन सरकार चीनी के स्टॉक होने का कर रही दावा

.व्यापारियों ने जताया चीनी संकट का खतरा

.1 किलो चीनी पर 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी

.भारत के निर्यात रोकने से गहराया चीनी का संकट

नेपाल भारत का पड़ोसी देश है. इसके ​कई सीमाएं भारत के यूपी के लेकर बिहार तक के जिलों से टच होते हैं. इसके साथ ही भारत से कई सारी खानपान की चीजों का निर्यात नेपाल में किया जाता है. इन्हीं में से एक चीनी भी शामिल है, जिसका निर्यात रोकने से नेपाल में चीनी के दाम 30 फीसदी तक बढ़ गये हैं. इसके अलावा भी यहां भारत से निर्यात किये जाने वाले कई सामानों के बदाम बढ़ गये हैं. इसके पीछे की वजह भारत का नेपाल में निर्यात रोकन है. इसके चलते यहां महंगाई कमरतोड़ रही है. लोगों को खानपान के समान पर भी पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं. आइए जानते हैं क्यों हो रहा ऐसा हाल, नेपाल में कितने पर पहुंचे चीनी के दाम...

चीनी के दामों में भयंकर बढ़ोतरी

नेपाल के अखबार द काठमांडू पोस्ट की मानें तो नेपाल में पिछले कुछ ही दिनों में अचानक से चीनी के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है. यहां चीनी के दाम 30 फीसदी तक बढ़ गये हैं. यानी 1 किलो चीनी जो पहले 90 से 95 रुपये बेची जा रही थी. अब उसी 1 किलो चीनी के लिए लोगों को 110 से 115 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. इसके पीछे की वजह मार्केट में चीनी की किल्लत का पैदा होना है. व्यापारी भी इस संकट को और ज्यादा गहराने की संभावना जता रहे हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में यहां चीनी के दाम और भी बढ़ सकते हैं. इसके साथ ही इनका असर खानपान की दूसरी चीजों पर भी पड़ रहा है. हालांकि नेपाल सरकार चीनी की कमी को लेकर साफ इंनकार कर रही है.

सरकार का अलग है दावा

नेपाली अखबार द काठमांडू के अनुसार, भले ही मार्केट में चीनी के दाम तेजी से बढ़ें हो, व्यापारी भी इसको लेकर संकट जताने लगे हैं, लेकिन नेपाल की बालेन शाह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है. सरकार का दावा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चीनी का स्टॉक है. बालेन सरकार का दावा है कि अक्टूबर माह तक के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चीनी मौजूद हैं. वहीं चीनी के बढ़ते दाम लोगों को डराने लगे हैं. वहीं व्यापारियों का दावा है कि इसके पीछे एक वजह मानसून और भारत सरकार का निर्यात पर लोग लगाना है.

नेपाल का घरेलू चीनी उत्पादन भी घटा

वहीं नेपाल के अंग्रजी अखबार की मानें तो नेपाल में पिछले साल चीनी का उत्पादन करीब डेढ़ लाख टन के आसपास हुआ था, लेकिन चीनी मिलों पर किसानों को भगुतान में देरी और मानूसन की वजह से लोगों का गन्ने की खेती से रुझान कम हो रहा है. यही वजह है कि इस बार नेपाल में गन्ने की खेती 1.2 लाख टन रह गई है. इसका असर भी चीनी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है.

भारत के इस फैसले से नेपाल में बढ़े चीनी के दाम

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार कमजोर मानसून और अगले सीजन में चीनी के प्रोडक्शन में कमी की आशंका, नकारात्मक प्रभाव और घरेलू स्टॉक को मजबूत रखने के लिए चीनी के विदेशी निर्यात पर पिछले महीने रोक लगा दी थी, जिसका बुरा प्रभाव नेपाल पर देखने को मिला है. यहां चीनी के दाम 115 रुपये किलोग्राम पहुंच गये हैं. वहीं भारत में चीनी निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक बैन लगाया गया है.

भारत से मदद मांग सकता है नेपाल

द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के पास में उत्पादित और आयातित चीनी का स्टॉक मौजूद हैं. यह अगले 3 से 4 महीने तक के लिए पर्याप्त रहेगा. बिना जरूरत के निर्यात करने से मार्केट में कालाबाजारी को और हवा मिलेगी. इसी को रोकने के लिए नेपाल में आपूर्ति अधिकारियों ने बाजार में हेरफेरी और जमाखोरी करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. वहीं नेपाल सरकार का दावा है कि अगर चीनी के निर्यात की जरूरत पड़ेगी तो भारत से संपर्क कर सकते हैं.

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