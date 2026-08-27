नेपाल में एक के बाद दूसरी बाढ़ का खतरा, ICIMOD की चेतावनी, चीन बॉर्डर पर एक और बड़ा ब्लॉकेज, जो उजाड़ देगा सबकुछ

नेपाल के भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से कई सौ लोगों की मौत हो गई. घर, बांध और होटल तक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, लेकिन संकट अभी टला नहीं है. वैज्ञानिकों ने नेपाल-चीन सीमा के पास नदी के ऊपरी हिस्से में अब भी एक वाटर ब्लॉकेज होने की आंशका जाहिर की है, जिसके टूटने पर विनाशकारी बाढ़ आ सकती है.

नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ में लगभग 160 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता हैं. भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं. इस भयावह तबाही के बाद वैज्ञानिकों ने एक और संभावित आपदा की चेतावनी जारी की है. काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) का कहना है कि नेपाल-चीन सीमा के ऊपरी हिस्से में अब भी एक पानी का अवरोध (वाटर ब्लॉकेज) मौजूद है, जो टूटने पर एक नया जलसैलाब पैदा कर सकता है. यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब हालिया बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है और कई बस्तियों, सड़कों तथा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है. वैज्ञानिक अब इस आपदा के कारणों की जांच कर रहे हैं और साथ ही यह भी पता लगाने में जुटे हैं कि क्या आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ सकता है.

नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ में 160 से ज्यादा लोगों की मौत और कई सौ लोग अब तक लापता हैं. भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद से हालात गंभीर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक खतरा पूरी तरह से टला नहीं है. वैज्ञानिकों ने यहां एक और आपदा की चेतावनी दी है, जो कुछ ही घंटों या दिन में आ सकती है. काठमांडू स्थित अंतरराष्ट्रीय शोध संस्था ICIMOD ने चेतावनी दी है, जिसने सिर्फ नेपाल ही नहीं, बल्कि भारत के निचले मैदानी इलाकों की नींद भी उड़ा दी है. चीन बॉर्डर के पास पहाड़ों के बीच लाखों गैलन पानी और मलबा रुका पड़ा है. यह अदृश्य ब्लॉकेज टूटने के लिए बस एक हल्का सा झटका काफी हैं, जो कुछ ही मिनटों में तबाही का दूसरा मंजर दिखा सकता है.

चीन बॉर्डर पर फंसा लाखों लीटर पानी

नेपाल के रसुवा जिले और भोटेकोशी नदी बेसिन में आई अचानक बाढ़ ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन असली डरावनी बात यह है कि तबाही अभी खत्म नहीं हुई है. ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के वैज्ञानिकों के अनुसार, नेपाल-चीन सीमा के ठीक ऊपरी हिस्से लेंधे खोला क्षेत्र में बर्फ का एक विशाल हिस्सा टूटने के बाद मलबे ने नदी का प्राकृतिक रास्ता रोक दिया है.पहाड़ों के ऊपर एक बहुत बड़ी अस्थायी झील बन गई है. अगर यह प्राकृतिक बांध दबाव न झेल पाने के कारण फूटता है, तो पानी का एक और विशालकाय सैलाब नीचे की ओर भागेगा, जो पहली बाढ़ से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है.

30 मिनट में 9 मीटर बढ़ा पानी, पलक झपकाते ही जलसमाधि

इस आपदा की भयावहता का अंदाजा हाइड्रोलॉजिकल आंकड़ों से लगाया जा सकता है. 26 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे भोटेकोशी बेसिन में पानी अचानक उफान मारने लगा. देखते ही देखते यह सैलाब त्रिशूली नदी तंत्र तक पहुंच गया. गल्छी में त्रिशूली नदी का जलस्तर महज 30 मिनट में 9 मीटर यानी लगभग 27 फीट से भी ज्यादा बढ़ गया. वहीं मालेखु क्षेत्र में पानी का स्तर अचानक 7 मीटर उछल गया. यहां मिनटों में घर से लेकर पुल और होटल तक ताश के पत्तों की तरह ढह गये.

भारतीय नदियों में भी आ सकता है उफान

भोटेकोशी और त्रिशूली नदियां आगे चलकर गंडक नारायणी नदी का रूप लेती हैं, जो सीधे भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है. अगर चीन बॉर्डर पर मौजूद ब्लॉकेज अचानक टूटता है, तो इसका सीधा असर भारत के सीमावर्ती जिलों में अचानक आने वाली बाढ़ के रूप में देखने को मिल सकता है.

हिमालय का हो रहा है क्रायोस्फीयर

वैज्ञानिकों की मानें तो यह जलवायु परिवर्तन नहीं है. ये हिमालय का क्रायोस्फीयर हो रहा है. एक रिपोर्ट की मानें तो यह सिर्फ एक मौसमी बारिश का नतीजा नहीं है. वैज्ञानिक अब हिमालय के क्रायोस्फीयर बर्फ और ग्लेशियर वाले क्षेत्र में आ रहे गंभीर बदलावों की जांच कर रहे हैं.ICIMOD के विशेषज्ञों के अनुसार, जिस इलाके में 2024 में भीषण आपदा आई थी, ठीक वही बेसिन साल 2026 में फिर से तबाही का शिकार बना है. इसका सीधा मतलब है कि पहाड़ों की पानी और बर्फ रोकने की क्षमता कमजोर हो चुकी है. तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी विशाल ग्लेशियरों को अस्थिर कर रही है, जिससे आइस एवलांच और ग्लेशियर लेक बर्स्ट की बारंबारता खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है.