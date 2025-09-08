Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

Rashifal 9 September 2025: तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Nepal Protest: नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

Blood Boosting Foods: ये फल है खून बनाने की मशीन! हड्डियों से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA का क्या है 'मैन-टू-मैन मार्किंग' रणनीति? इन मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे

Asia Cup 2025: भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन

Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?

5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

Vice President Election: जब ‘अंतरात्मा की आवाज’ ने बदली देश की सियासत, जानें इंदिरा गांधी से जुड़ा अनसुना किस्सा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 9 September 2025: तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Nepal Protest: नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

Blood Boosting Foods: ये फल है खून बनाने की मशीन! हड्डियों से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद

Blood Boosting Foods: ये फल है खून बनाने की मशीन! हड्डियों से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे

Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे

Asia Cup 2025: भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन

भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन

Homeदुनिया

दुनिया

Nepal Protest: नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन हिंसक हो गया है. झड़प में अभी तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है. हालात बिगड़ने पर गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है. नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 08, 2025, 10:08 PM IST

Nepal Protest: नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

Nepal Protests

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    Nepal Protest: नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं का गुस्सा हिंसक रूप ले चुका है. राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं.  संसद भवन परिसर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद देश में तनाव फैल गया है. स्थिति को देखते हुए नेपाल सरकार ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है. इस बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने प्रदर्शनों के दौरान हुई जान-माल की हानि की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया. 

    विरोध धीरे-धीरे हिंसक हो गया

    दरअसल, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की. पुलिस और सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई. ये प्रदर्शनकारी अधिकतर नई पीढ़ी के युवा हैं, जो सरकार द्वारा लगाए गए सोशल मीडिया बैन के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं. शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रही लेकिन विरोध धीरे-धीरे हिंसक हो गया. 

    अब तक 21 लोगों की मौत

    हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर पथराव हुआ. पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया और बाद में चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. संसद भवन के बाहर झड़प के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं.  काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी ओली के पैतृक घर पर भी पथराव किया. 

    यह भी पढ़ें: भारत में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहां जानें सभी डिटेल्स

    काठमांडू समेत कई अन्य शहरों में कर्फ्यू

    फिलहाल हालात को काबू में रखने के लिए काठमांडू समेत कई अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. सड़कों पर केवल सेना और पुलिस के जवान तैनात हैं. रात में गुलजार रहने वाले इलाके अब पूरी तरह सन्नाटे में डूब गए हैं. भारत-नेपाल सीमा पर भी तनाव का असर दिख रहा है.  सोनौली बॉर्डर पर भारतीय मालवाहक गाड़ियों और पर्यटकों के वाहनों को रोककर वापस भेज दिया गया है. उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. स्थानीय प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. 

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

    Read More
    Advertisement
    लोकप्रिय कहानियाँ
    Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
    सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
    दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
    दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
    Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
    Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
    MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
    MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
    'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
    'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
    MORE
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य
    भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य
    Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे
    Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे
    Asia Cup 2025: भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन
    भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन
    Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?
    Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?
    5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!
    5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!
    MORE
    पसंदीदा वीडियो
    MORE
    Advertisement
    डीएनए ऑरिजिनल
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
    Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
    Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
    मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
    Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    MORE