Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य
Rashifal 9 September 2025: तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Nepal Protest: नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा
Blood Boosting Foods: ये फल है खून बनाने की मशीन! हड्डियों से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद
Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA का क्या है 'मैन-टू-मैन मार्किंग' रणनीति? इन मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे
Asia Cup 2025: भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन
Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?
5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!
Vice President Election: जब ‘अंतरात्मा की आवाज’ ने बदली देश की सियासत, जानें इंदिरा गांधी से जुड़ा अनसुना किस्सा
दुनिया
नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन हिंसक हो गया है. झड़प में अभी तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है. हालात बिगड़ने पर गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है. नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.
Nepal Protest: नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं का गुस्सा हिंसक रूप ले चुका है. राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं. संसद भवन परिसर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद देश में तनाव फैल गया है. स्थिति को देखते हुए नेपाल सरकार ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है. इस बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने प्रदर्शनों के दौरान हुई जान-माल की हानि की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया.
दरअसल, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की. पुलिस और सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई. ये प्रदर्शनकारी अधिकतर नई पीढ़ी के युवा हैं, जो सरकार द्वारा लगाए गए सोशल मीडिया बैन के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं. शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रही लेकिन विरोध धीरे-धीरे हिंसक हो गया.
हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर पथराव हुआ. पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया और बाद में चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. संसद भवन के बाहर झड़प के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं. काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी ओली के पैतृक घर पर भी पथराव किया.
यह भी पढ़ें: भारत में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहां जानें सभी डिटेल्स
फिलहाल हालात को काबू में रखने के लिए काठमांडू समेत कई अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. सड़कों पर केवल सेना और पुलिस के जवान तैनात हैं. रात में गुलजार रहने वाले इलाके अब पूरी तरह सन्नाटे में डूब गए हैं. भारत-नेपाल सीमा पर भी तनाव का असर दिख रहा है. सोनौली बॉर्डर पर भारतीय मालवाहक गाड़ियों और पर्यटकों के वाहनों को रोककर वापस भेज दिया गया है. उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. स्थानीय प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.