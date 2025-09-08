Nepal Protest: नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन हिंसक हो गया है. झड़प में अभी तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है. हालात बिगड़ने पर गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है. नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

Nepal Protest: नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं का गुस्सा हिंसक रूप ले चुका है. राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं. संसद भवन परिसर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद देश में तनाव फैल गया है. स्थिति को देखते हुए नेपाल सरकार ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है. इस बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने प्रदर्शनों के दौरान हुई जान-माल की हानि की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया.

विरोध धीरे-धीरे हिंसक हो गया

दरअसल, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की. पुलिस और सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई. ये प्रदर्शनकारी अधिकतर नई पीढ़ी के युवा हैं, जो सरकार द्वारा लगाए गए सोशल मीडिया बैन के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं. शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रही लेकिन विरोध धीरे-धीरे हिंसक हो गया.

अब तक 21 लोगों की मौत

हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर पथराव हुआ. पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया और बाद में चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. संसद भवन के बाहर झड़प के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं. काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी ओली के पैतृक घर पर भी पथराव किया.

काठमांडू समेत कई अन्य शहरों में कर्फ्यू

फिलहाल हालात को काबू में रखने के लिए काठमांडू समेत कई अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. सड़कों पर केवल सेना और पुलिस के जवान तैनात हैं. रात में गुलजार रहने वाले इलाके अब पूरी तरह सन्नाटे में डूब गए हैं. भारत-नेपाल सीमा पर भी तनाव का असर दिख रहा है. सोनौली बॉर्डर पर भारतीय मालवाहक गाड़ियों और पर्यटकों के वाहनों को रोककर वापस भेज दिया गया है. उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. स्थानीय प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं.

