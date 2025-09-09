लोकतंत्र का ये कैसा चेहरा? काठमांडू में सड़क पर सरेआम वित्त मंत्री को दी 'सजा', लात-घूंसों से जमकर पीटा

Nepal Gen Z Protest Video: नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल को लात-घूंसों से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, यहां देखें वायरल वीडियो

भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के मुद्दे पर युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल को प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. हालांकि अभी तक इस वीडियो के सही होने की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है.

वायरल वीडियो में वित्त मंत्री को पीटते नजर आए लोग

वीडियो में दो दर्जन से ज़्यादा लोग पौडेल का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं वित्त मंत्री अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं. एक व्यक्ति उन्हें लात-घूंसों से मार रहा है और दूसरे लोग भी उन्हें पीट रहे हैं. इससे पहले आज प्रदर्शनकारियों के वित्त मंत्री के घर पर हमला करने की खबर भी सामने आई थी.

Nepal's Finance Minister is seen running on the street while people are chasing him. pic.twitter.com/xMY8cobUm2 — Vikrant (@Vikspeaks1) September 9, 2025

ओली कैबिनेट के कई मंत्री और यहां तक की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. ओली ने कहा, 'मैंने आज प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है ताकि राजनीतिक और बाकी समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे कदम उठाए जा सकें.'

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के विरोध में सोमवार को Gen Z के बैनर तले सैकड़ों युवा काठमांडू और नेपाल के दूसरे शहरों में सड़कों पर उतर आए. इस विरोध प्रदर्शन में कम से कम 19 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं.

हालांकि सोशल मीडिया बैन सोमवार रात को ही हटा लिया गया था, फिर भी विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहे और प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों के घरों और सरकारी इमारतों में आग लगा दी. नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और विदेश मंत्री आरजू राणा को भी चोटें आई हैं. हिंसक प्रदर्शनों के बाद काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (टीआईए) को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. हवाई अड्डे पर सुरक्षा के लिए नेपाली सेना तैनात की गई है.

