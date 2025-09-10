कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..

वो UPSC कपल जिन्होंने सिर्फ 2 हजार रुपये में रचाई थी शादी, जानें IAS Yuvraj Marmat और IPS P. Mounika की खूबसूरत लवस्टोरी
शादी से पहले इस शख्स के साथ हनीमून पर जा चूके हैं रिंकू सिंह, एशिया कप से पहले खुद किया खुलासा
Asia Cup 2025: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का T20I रिकॉर्ड? यहां देखें पूरे आंकड़े
नेपाल के बाद अब फ्रांस में भड़का जनता का गुस्सा, सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा लोग, आगजनी और तोड़फोड़
T20I में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, ये भारतीय खिलाड़ी टॉप पर
Vidur Niti: जीवन में कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए ये काम, व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है नुकसान
Bihar SET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन
Kurukshetra Release Date: पहली बार ओटीटी पर छिड़ेगी महाभारत, इस तारीख को Netflix पर 'कुरुक्षेत्र' होगी रिलीज
'अब तुम्हें UAE के खिलाफ भी बुमराह चाहिए?' अगर Jasprit Bumrah आज खेले तो हड़ताल करेंगे ये दिग्गज, गौतम गंभीर को लताड़ा
Fastest Way To Cure Uric Acid: ये देसी उपाय तोड़ देंगे जोड़ों में जमा हो रहे यूरिक एसिड के क्रिस्टल, दर्द-सूजन से मिलेगा आराम
अंतर्राष्ट्रीय खबरें
नेपाल में राजशाही का दौर था. राजा बीरेंद्र विक्रम शाह का शासन था. उनके बेटे थे युवराज दीपेंद्र. दीपेंद्र ने ही इस घटना को अंजाम दिया था और नेपाल की राजशाही को रक्तरंजित कर दिया था. 2 जून की सुबह को दुनिया ने जो देखा, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था
नेपाल जल रहा है. सोमवार से शुरू हुई अशांति के ताजा दौर में कई मंत्रियों के घर फूंक दिए गए हैं, कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है, पूरा देश अस्त-व्यस्त है. अटकलें लग रही हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग सकते हैं और नेपाल में तख्तापलट हो सकता है. इस सबके केंद्र में हैं नेपाल के युवा जो सोशल मीडिया पर कथित बैन के खिलाफ आक्रोश में हैं. चीन के थियेनआनमन चौक से लेकर मिस्त्र के काहिरा और बांग्लादेश के ढाका तक, युवाओं का असंतोष कई बार देश के शासकों के लिए भारी साबित हुआ है. और नेपाल में तो इसका पुराना इतिहास है. करीब 24 साल पहले एक युवक ने नेपाल में ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने हमेशा के लिए देश की राजनीति बदल दी. ये तो नहीं कह सकते कि नेपाल में राजशाही के अंत के लिए यह वाकया अकेला कारण था, लेकिन इसने अहम भूमिका जरूर निभाई थी. युवाओं का ताजा आंदोलन एक बार फिर नेपाल की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है.
ये साल 2001 की बात है. नेपाल में राजशाही का दौर था. राजा बीरेंद्र विक्रम शाह का शासन था. उनके बेटे थे युवराज दीपेंद्र. दीपेंद्र ने ही इस घटना को अंजाम दिया था और नेपाल की राजशाही को रक्तरंजित कर दिया था. 2 जून की सुबह को दुनिया ने जो देखा, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था. दीपेंद्र ने एम-16 राइफल से अपने पूरे खानदान को खत्म कर दिया था. राजमहल में उस रात नौ लाशें गिरी थीं, लेकिन 24 साल बीतने के बाद भी आज तक इसका रहस्य पता नहीं चला. त्रासदी ये कि इस वीभत्स हत्याकांड की वजह एक लव स्टोरी थी और इसके केंद्र में एक भारतीय युवती थी जिसका कनेक्शन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खानदान से है.
हम जिस भारतीय युवती की बात कर रहे हैं, उसका नाम देवयानी राणा था. वह ज्योतिरादित्य की बड़ी बुआ उषाराजे की बेटी हैं. उषाराजे की शादी नेपाल के राणा परिवार में हुई है. युवराज दीपेंद्र और देवयाणी एक-दूसरे से प्यार करते थे. दोनों की पहली मुलाकात इंग्लैंड में हुई थी जहां वे पढ़ने के लिए गए थे. दीपेंद्र पहली नजर में ही देवयानी पर अपना दिल हार बैठे थे. पढ़ाई खत्म कर इंग्लैंड से लौटने के बाद भी दोनों के प्यार का सिलसिला जारी रहा, लेकिन उनके परिवार इससे पूरी तरह अंजान थे. करीब दो साल बाद देवयानी के परिवार को इसका पता चला तो उन्होंने शाह परिवार के पास शादी का प्रस्ताव भेजा. समस्या की शुरुआत यहीं से हुई. शाह परिवार ने शादी का प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया. इसकी वजह थी शाह और राणा परिवारों की पुश्तैनी दुश्मनी. दीपेंद्र को ये इंकार मंजूर नहीं था. उन्होंने देवयानी से मिलना नहीं छोड़ा. दोनों के बीच ऐसा प्यार था कि दीपेंद्र पैराजंपर बनना चाहते थे. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पहली बार जंप लगानी थी. उन्होंने शर्त रख दी कि जब तक देवयानी उनके लिए अपने हाथों से नाश्ता लेकर नहीं आएंगी, वे जंप नहीं लगाएंगे. देवयानी नाश्ता लेकर आईं, तभी दीपेंद्र ने जंप लगाई. बहरहाल, समय बीतता गया और देवयानी की शादी की चर्चाएं जोर पकड़ने लगीं. देवयानी पर परिवार का दबाव बढ़ा तो उन्होंने दीपेंद्र से शादी के बारे में पूछा. दीपेंद्र अपने माता-पिता के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने शादी की अनुमति देने से इंकार कर दिया. इसके बाद जो हुआ, उसकी चर्चा से पहले युवराज दीपेंद्र के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है. इससे शायद ये समझना आसान होगा कि जो हुआ, उसकी वजह क्या थी.
दीपेंद्र के स्वभाव में राजशाही वाली ठसक थी. वे बचपन से ही जिद्दी और अक्खड़ स्वभाव के थे. छोटी उम्र से ही उन्हें बंदूकों का शौक भी था. 15 साल की उम्र में वे पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे, तब अपने साथ हर समय लोडेड रिवॉल्वर लेकर चलते थे. एक और दो जून की दरमियानी रात को नारायणहिति पैलेस (शाह परिवार का महल) में पार्टी का माहौल था. दीपेंद्र के माता-पिता डायनिंग हॉल में अपने घनिष्ठ लोगों के साथ बैठे थे. खाने-पीने के साथ हंसी-ठहाकों का दौर चल रहा था. इसी बीच दीपेंद्र वहां पहुंचे. मिलिट्री ड्रेस पहने दीपेंद्र के एक हाथ में एम-16 राइफल और दूसरे में बंदूक थी. उनकी एंट्री पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि दीपेंद्र अक्सर ऐसे ही रहते थे. लेकिन उस दिन तो उनके सिर पर खून सवार था. उन्होंने पहली दो गोलियां डायनिंग हॉल के छत की ओर चलाई. तीसरी गोली उन्होंने अपने पिता पर चलाई. गोली लगते ही राजा बीरेंद्र निढाल होकर गिर पड़े. फिर तो डायनिंग हॉल में भगदड़ मच गई. मेहमान यहां-वहां भागने लगे. इधर, दीपेंद्र अपनी मां यानी महारानी ऐश्वर्या को ढूंढ रहे थे. वे गार्डन की ओर बढ़े तो रास्ते में भाई निरंजन ने रोकने की कोशिश की. दीपेंद्र ने उसे वहीं गोली मार दी. फिर, अपनी मां को ढूंढकर उन्हें मौत के हवाले किया. दीपेंद्र यहीं नहीं रुके. उस रात उनके सामने जो आया, उसकी जान नहीं बची. मरने वालों में राजा बीरेंद्र के भाई, दो बहनें, बहनोई और दीपेंद्र की बहन श्रुति भी शामिल थी. अंत में वे महल के मंदिर में पहुंचे और खुद को भी गोली मार ली.
सुबह होते-होते राजमहल में चारों ओर खून पसरा था. तीन दिन बाद दीपेंद्र की भी मौत हो गई. इस हत्याकांड की जांच के लिए कई कमेटियां बनाई गईं, लेकिन इसका रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया कि उस रात अचानक क्या हुआ कि दीपेंद्र पर खून सवार हो गया. कुछ कमेटियों की रिपोर्ट में बताया गया कि डाइनिंग हॉल में घुसने से पहले दीपेंद्र ने देवयानी से फोन पर कई बार बात की थी. उनकी बातचीत हुई थी, आगे चलकर देवयानी ने भी ये स्वीकार किया, लेकिन इसे व्यक्तिगत बताकर कुछ भी खुलासा करने से इंकार कर दिया.
इस घटना के करीब पांच साल बाद 2006 में नेपाल में राजशाही का अंत हो गया. तब देश भर में राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे. माहौल करीब-करीब वैसा ही था, जैसा अभी देखने को मिल रहा है. तब भी सड़कों पर युवाओं का हुजूम था. वैसे, राजशाही के अंत के बाद के 19 सालों में ऐसे प्रदर्शन कई बार देखने को मिले हैं. राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों की गलत नीतियां, नेताओं की सत्ता लोलुपता, विदेशी हस्तक्षेप- वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बीते दो दशकों से नेपाल में उथल-पुथल का दौर रहा है. आम लोग मौजूदा व्यवस्था से इतने निराश हैं कि राजशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ रही है. मौजूदा आंदोलन राजशाही के पक्ष या समर्थन में नहीं दिखता, लेकिन युवाओं के निशाने पर एक बार फिर मौजूदा शासक ही हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.