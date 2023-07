Nepal plane crash: 5 भारतीयों समेत 68 यात्रियों की मौत की पुष्टि, 10 पॉइंट्स में पढ़िए हम अब तक क्या जानते हैं

Nepal News: यह हादसा पोखरा में नए और पुराने एयरपोर्ट के बीच में हुआ है. नेपाल सरकार ने कहा है कि खोजबीन अभियान सोमवार को भी जारी रखा जाएगा.

डीएनए हिंदी: Nepal Crash- नेपाल में रविवार को येती एयरलाइंस (Yeti Airlines) का विमान 9N-ANCATR-72 क्रैश हो गया. यह विमान के पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 10 सेकेंड पहले क्रैश हुआ, जिसमें 68 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स समेत कुल 72 लोग सवार थे. इनमें 5 भारतीय नागरिक भी थे. देर रात तक 68 लोगों के शव मिलने की पुष्टि नेपाल सरकार ने कर दी है. हालांकि इनमें यात्री कितने हैं और क्रू मेंबर कितने हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. अधिकारियों ने शुरुआत में इस हादसे में कुछ लोगों के जिंदा बचने की संभावना जताई गई थी. आपसी कम्युनिकेशन के कारण बीच में 2 लोगों के जिंदा पाए जाने और अस्पताल में भर्ती कराए जाने की भी खबर मिली थी, लेकिन बाद में यह खबर गलत पाई गईं.

आइए 10 पॉइंट्स में जानते हैं इस हादसे के बारे में अब तक मिली सारी जानकारी.

1. सुबह 10.33 बजे काठमांडू से उड़ा था विमान

नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAAN) के मुताबिक, येती एयरलाइंस के इस विमान ने रविवार सुबह 10.33 बजे काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Tribhuvan International Airport) से उड़ान भरी थी. विमान जब सेती नदी में पुराने और नए पोखरा एयरपोर्ट के बीच क्रैश हुआ तो उसके लैंड करने में महज 10 से 20 सेकेंड का ही समय बाकी था. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightRadar24 के मुताबिक, दुर्घटना का शिकार हुआ विमान करीब 15 साल पुराना था.

#WATCH | A passenger aircraft crashed at Pokhara International Airport in Nepal today. 68 passengers and four crew members were onboard at the time of crash. Details awaited. pic.twitter.com/DBDbTtTxNc — ANI (@ANI) January 15, 2023

2. हादसे के बाद बंद हो गया है एयरपोर्ट

पोखरा एयरपोर्ट को हादसे के बाद बंद कर दिया गया है. नेपाली सेना के प्रवक्ता रति कृष्णा प्रसाद भंडारी ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट को दोबारा कब चालू किया जाएगा. यह कहना अभी संभव नहीं है.

3. चीन की मदद से बना एयरपोर्ट 14 दिन पहले हुआ था शुरू

पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन महज 14 दिन पहले 1 जनवरी को ही नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने किया था. अन्नपूर्णा पर्वत के पास बने इस एयरपोर्ट का निर्माण चीन की तरफ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत दी गई आर्थिक मदद से हुआ था.

Moments before the unfortunate Nepal crash earlier today.



Source: Nepal media https://t.co/6QrOy9nhCz pic.twitter.com/257qAnKhyw — Sidhant Sibal (@sidhant) January 15, 2023

4. मौसम की वजह से नहीं हुआ हादसा

इस हादसे के पीछे मौसम के कारण विजिबिलिटी आदि जैसी कोई समस्या कारण नहीं बनी थी. नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक, शुरुआती जांच के हिसाब से मौसम की कोई समस्या नहीं थी और विमान को उड़ने की अनुमति थी. पहली नजर में दुर्घटना तकनीकी खामी से होने का अंदेशा लग रहा है.

5. विमान में 68 यात्रियों में 5 भारतीय समेत 15 विदेशी थे

विमान में कुल 68 यात्री सवार थे, जिनमें 15 विदेशी थे. 15 विदेशी नागरिकों में 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 दक्षिण कोरिया, 1 ऑस्ट्रेलिया, 1 आयरलैंड, 1 फ्रांस और 1 अर्जेंटीना का था.

6. भारतीय यात्रियों में 4 गए थे एडवेंचर टूरिज्म के लिए

विमान दुर्घटना का शिकार हुए 5 भारतीयों की पहचान अभिषेक कुशवाहा, विशाल शर्मा, अनिल कुमार राजभर, सोनू जायसवाल और संजय जायसवाल के तौर पर हुई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इन भारतीयों में से 4 एक ही ग्रुप में थे और सड़क मार्ग से काठमांडू पहुंचे थे. ये लोग वहां से एडवेंचर टूरिज्म के लिए पोखरा जा रहे थे. पोखरा से इन चारों की प्लानिंग गोरखपुर के रास्ते सड़क मार्ग से भारत लौटने की थी.

7. भारतीय दूतावास ने जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर

नेपाल में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. काठमांडू के लिए दिवाकर शर्मा (फोन नंबर +977-9851107021), पोखरा के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल शशांक त्रिपाठी (फोन नंबर +977-9856037699 ) से संपर्क किया जा सकता है.

An ATR-72 plane of Yeti Airlines crashed today near the Pokhara Airport while flying from Kathmandu. According to the info provided by Civil Aviation Authority of Nepal, 5 Indians were travelling on this flight. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/rkLC3QbStn — IndiaInNepal (@IndiaInNepal) January 15, 2023

8. हादसे के बाद 300 लोगों की रेस्क्यू टीम जुटी मौके पर

नेपाली सेना के प्रवक्ता रति कृष्णा प्रसाद भन्डारी के मुताबिक, हादसे के तत्काल बाद करीब 300 लोगों की रेस्क्यू टीम मौके पर लगाई गई. विमान पोखरा एयरपोर्ट से डेढ़ किलोमीटर पहले नदी के करीब खाई में गिरा था. रेस्क्यू टीम में 120 रेंजर और 180 सैनिक लगाए गए थे. सोमवार को भी शव निकालने का अभियान जारी रहेगा.

9. पांच सदस्यीय समिति करेगी हादसे की जांच

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने हादसे के तत्काल बाद कैबिनेट मीटिंग की. इसके बाद नेपाल सरकार ने पांच सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की, जो हादसे की पूरी जांच करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट देगी.

"Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda' has reached Tribhuvan International Airport in Kathmandu after the accident of the Yeti Airlines ANC ATR 72 plane carrying passengers from Kathmandu to Pokhara," tweets PMO Nepal pic.twitter.com/lNle3Pmupf — ANI (@ANI) January 15, 2023

10. नेपाल सरकार ने घोषित किया शोक

नेपाल सरकार ने इस हादसे को लेकर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है. सोमवार को सभी सरकारी कार्यालयों में शोक मनाया जाएगा. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है.

