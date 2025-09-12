नेपाल में नहीं थम रहा Gen-Z का आक्रोश, काठमांडू में 5 स्टार होटल को फूंका, गाजियाबाद की एक महिला की मौत

Nepal protests Updates: गाजियाबाद के रहने वाला गोला परिवार काठमांडू के एक लग्जरी होटल में ठहरा हुआ था. 9 सितंबर की रात इस होटल को आग लगा दी गई थी.

नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ शुरू हुआ विद्रोह अभी खत्म नहीं हुआ है. Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के एक 5 स्टार होटल में आग लगा दी. इस घटना में उत्तर प्रदेश की एक महिला की मौत हो गई.

दरअसल, गाजियाबाद में रहने वाला गोला परिवार 7 सितंबर को पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए काठमांडू गया था, लेकिन 9 सितंबर को अचानक हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. वह एक लग्जरी होटल में ठहरे हुए थे. इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने होटल में आग लगा दी. होटल में मौजूद रामवीर सिंह गोला और उनकी पत्नी राजेश गोला अंदर फंस गए.

चौथी मंजिल से लगाई थी छंलाग

आग की वजह से होटलों को कमरों में धुआं भर गया. जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे. बचाव दल ने इमारत के नीचे गद्दे बिछा दिए और लोगों से कूदने का आग्रह किया. रामवीर और राजेश देवी ने भी चौथी मंजिल से छलांग लगा दी. इसमें रामवीर को तो मामूली सी चोट आई लेकिन उनकी पत्नी की रीढ़ की हट्टी टूट गई. उन्हें काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 10 सितंबर की रात को उनकी मौत हो गई.

नेपाल के हालात पर प्रवासियों में डर

महाराष्ट्र के नालासोपारा में रहने वाला एक नेपाली परिवार अपने देश की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित है. परिवार की सदस्य कमला गौतम ने नेपाल के हालात और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की. कमला गौतम ने बताया, "मैं नालासोपारा में रहती हूं, लेकिन मेरा पूरा परिवार नेपाल में है. हाल ही में नेपाल के कई इलाकों जैसे बेनी, काठमांडू और पोखरा घाटी में काफी क्षति हुई है. माहौल बहुत खराब है. मम्मी-पापा और रिश्तेदारों के लगातार फोन आ रहे हैं. सब डरे हुए हैं. मैं वहां जाना चाहती हूं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि जा नहीं सकती."

