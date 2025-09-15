नेपाल की नई सरकार का Gen-Z पक्ष में पहला कदम, प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वालों को मिलेगा शहीद का दर्जा

नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपना पहला और अहम फैसला सुना दिया है. 17 सिंतबर को पूरे देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है. आइए विस्तार से जानते है पूरा फैसला

नेपाल में प्रधानमंत्री के ओली के इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है. देश में सुशीला कार्की की सरकार बनते ही अब धीरे-धीरे वहां हालात सुधरने शुरू हो चुके हैं. सोमवार को सुशीला कार्की कैबिनेट का विस्तार हुआ और कैबिनेट में तीन नवनियुक्त मंत्री को शामिल किया गया. सरकार के गठन होते ही अपना पहला और बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया हैं. सुशीला कार्की ने पूरे देश में 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक घोषित करने का फैसला किया हैं.

सभी को मिलेगा शहीद का दर्जा

यह शोक Gen-Z प्रदर्शन के दौरान मारे गए सभी युवाओं की वीरता और बलिदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है. बता दें कि नेपाल में जेन जी ने प्रदर्शन कर मात्र चार दिन भीतर सरकार गिरा दी और उसके बाद अपने पसंद की सरकार का गठन किया. राजधानी काठमांडू, पोखरा, बुटवल समेत देशभर में जगह-जगह ओली सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए. बता दें कि इस प्रदर्शन में युवाओं ने सामाजिक और राजनैतिक न्याय की मांग करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी.

72 युवाओं की गई जान

इस आंदोलन में कुल मिलाकर 72 लोगों की जान चली गई. इसमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 ज़ैल कैदी और तीन सुरक्षा कर्मी शामिल हैं. घायलों की संख्या भी दो हज़ार के पार है. इतना ही नेपाल की नई सरकार ने इस प्रदर्शन में जान गंवाने वाले युवाओं को शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया है. यह फैसला उनके बलिदान को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. सरकार ने घोषणा की है कि 17 सितंबर को शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा और उनके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ रहेगा.

हमेशा याद रखा जाएगा 12 सितंबर का दिन

12 सितंबर 2025 का दिन नेपाल के लिए ऐतिहासिक रहा. पहली बार नेपाल की कमान किसी महिला को सौंपी गई. Gen-Z के समर्थन पर सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. कैबिनेट ने इसके अतिरिक्त पूर्व ओली सरकार के कैबिनेट द्वारा लिए गए सभी निर्णयों और प्रस्तावों को रद्द करने का भी निर्णय लिया है. इसके पीछे उद्देश्य नए प्रशासन की नीतिगत स्पष्टता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था स्थापित करना है.

