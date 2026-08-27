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नेपाल में क्यों आई अचानक बाढ़, जलप्रलय ने कब-कब मचाई तबाही? 160 लोगों की हुई मौत 

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नेपाल में अचानक क्यों आई इतनी भयानक बाढ़? सैटेलाइट इमेज ने बताई तबाही की संभावित वजह

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नेपाल में अचानक क्यों आई इतनी भयानक बाढ़? सैटेलाइट इमेज ने बताई तबाही की संभावित वजह

नेपाल में भीषण बाढ़ की तबाही अब सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आने लगी है. सीमावर्ती क्षेत्र में ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से आई अचानक बाढ़ ने कई गांवों, सड़कों और पावर प्रोजेक्ट्स का नामोनिशान मिटा दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 27, 2026, 07:55 AM IST

नेपाल में अचानक क्यों आई इतनी भयानक बाढ़? सैटेलाइट इमेज ने बताई तबाही की संभावित वजह

नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही (Image Source- X/@NDRRMA_Nepal)

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नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं. प्लैनेट लैब्स द्वारा जारी शुरुआती तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि इस प्राकृतिक आपदा ने इलाके में कितनी भारी तबाही मचाई है. तिब्बत सीमा से सटे नेपाल के इलाकों में आई इस फ्लैश फ्लड ने कई हंसते-खेलते गांवों और प्रोजेक्ट साइट्स का नामोनिशान मिटा दिया है. इस दुखद हादसे में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं.

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण (NDRRMA) के अनुसार, तबाही की शुरुआत रसुवागढ़ी बॉर्डर के पास ग्लेशियर वाले इलाके से हुई. यहां बर्फ और बड़ी चट्टान का एक विशाल टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया. यह हिमस्खलन या तो किसी ग्लेशियर झील में जा गिरा या फिर उसने नदी के बहाव को पूरी तरह रोक दिया. 

सैलाइट तस्वीरों ने दिखाई तबाही की भयावहता

इसके बाद जब पानी और बर्फ का वह भयानक सैलाब मलबे के साथ नीचे की ओर बढ़ा, तो ल्हेंदे खोला से होता हुआ सीधे भोटेकोशी नदी में जा मिला और चारों तरफ तबाही फैल गई. 25 और 26 अगस्त की सैलाइट तस्वीरों में बाढ़ से पहले और बाद के हालात का अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो तबाही की भयावहता को बयां कर रहा है. 

कई विदेशी सैलानी भी लापता

बुधवार की सुबह करीब 9 बजे भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और देखते ही देखते इसने रास्ते में आने वाली सड़कों, पक्के पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं को पूरी तरह से तबाह कर दिया. इस भीषण आपदा की चपेट में आने से कई विदेशी सैलानी भी लापता बताए जा रहे हैं.  

 

130 से अधिक भारतीय श्रद्धालु भी शामिल

लापता लोगों में कैलाश मानसरोवर की धार्मिक यात्रा पर गए 130 से अधिक भारतीय श्रद्धालु भी शामिल हैं, जिससे भारत में उनके परिजन बेहद चिंतित हैं. पर्यटन विभाग के अनुसार भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और मलेशिया जैसे कई देशों के पर्यटक भी इस आपदा के बाद से संपर्क से बाहर हैं. 

भारत ने दिया हरसंभव मदद का आश्वासन

संकट के इस दौर में भारत पूरी मजबूती के साथ अपने पड़ोसी देश के साथ खड़ा है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बातचीत कर इस हादसे पर दुख व्यक्त किया और भारत की तरफ से हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत नेपाल को सभी जरूरी मानवीय सहायता देने के लिए पूरी तरह तैयार है और राहत व बचाव कार्यों में दोनों देशों की टीमें लगातार मिलकर काम कर रही हैं. 

इस इलाके के लिए ऐसी तबाही नई नहीं

चिंता की बात यह भी है कि इस इलाके के लिए ऐसी तबाही नई नहीं है. पिछले साल अगस्त के महीने में भी तिब्बत की एक ग्लेशियर झील के फटने से भयंकर बाढ़ आई थी. उस समय भी नेपाल और चीन को जोड़ने वाले कई महत्वपूर्ण पुल टूट गए थे और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. बार-बार आ रही ऐसी आपदाएं अब इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही हैं. 

ये भी पढ़ें- Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ से अब तक 160 मौतें, 750 से ज्यादा लापता, यूपी-बिहार में हाई अलर्ट

 

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