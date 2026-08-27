नेपाल में बाढ़ के बीच भारत से तबाही झेल रहे लोगों को भेजी जा रही 35 टन की दूसरी खेप, जानें क्या-क्या सामान है शामिल

नेपाल में बाढ़ से न सिर्फ कई सौ लोगों की जान गई है. इससे हजारों लोग बेघर हो गये हैं. उनके पास खाने पीने तक सामान नहीं है. इसी को देखते हुए भारत सरकार ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए मदद के लिए सामान की दूसरी खेप भेजी है.

नेपाल में अचानक आई बाढ़ के चलते कई सौ लोगों की मौत के साथ ही हजारों लोग लापता और बेघर हो गये हैं. लाखों परिवारों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. ऐसी मुश्किल घड़ी में भारत ने एक बार फिर नेबरहुड फर्स्ट की नीति को साबित करते हुए मदद का हाथ तेजी से बढ़ाया है. बुधवार के बाद गुरुवार को भारत की तरफ नेपाल की मदद के लिए 35 टन की दूसरी खेप भेजी जा रही है. इस पर नेपाल के पीएम बालेन शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रियादा किया है. आइए जानते हैं भारत ने नेपाल में लोगों की मदद के लिए क्या क्या सामान भेजा है.

35 टन की खेप में आखिर क्या-क्या सामान शामिल है

बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस समय सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी चीजों की कमी है. भारत द्वारा भेजी जा रही 35 टन की इस मदद में उन सामानों को प्राथमिकता दी गई है, जो सीधे लोगों की जिंदगियां बचाने और उन्हें तात्कालिक राहत पहुंचाने में काम आ सकती हैं. इनमें मेडिकल किट से लेकर एंटीबायोटिक्स दवाई और फर्स्ट-एड सामग्री शामिल हैं, जो लोगों को बड़ी राहत प्रदान करेगी.

बेघर लोगों के लिए- बाढ़ में बेघर हुए परिवारों के लिए भारत सरकार ने तिरपाल, टेंट और स्लीपिंग बैग्स भेजें हैं, ताकि लोग सुरक्षित स्थान पर जाकर अपना खुले आसमान में अपना सिर ढक सकें.

सूखा राशन और साफ पानी- लोगों के लिए खाने पीने की किल्लत को देखते हुए सूखा सामान और पीने के लिए पानी भेजी गई हैं, जिससे लोग अपना खाने-पीने का सामान तैयार कर सकें और भूखे न रहें.

हाइजीन और सैनिटेशन किट- महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विशेष रूप से स्वच्छता किट भी भेजी हैं.

पहले ही दिन सरकार ने भेजी थी 10 टन सहायता सामग्री

भारत सरकार द्वारा नेपाल में बाढ़ के बाद भेजी जा रही 35 टन की यह दूसरी खेप है. इससे पहले सरकार एक खेप बुधवार को भेज चुकी है, जो 10 टन के आसपास रही है. इसमें भी भारत सरकार ने नेपाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बेघर हुए लोगों को खानपान से लेकर रहने की व्यवस्था करने के लिए सामान भेजा था.