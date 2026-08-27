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चंद सेकंड में सब तबाह! तिनके की तरह बह गए पुल-मकान, नेपाल बाढ़ के ये वीडियो देख दहल उठेंगे

सोशल मीडिया पर सामने आए दिल दहला देने वाले वीडियो में 30 सेकंड के भीतर एक मजबूत पुल और कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह पानी में बहती नजर आ रही हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 27, 2026, 09:06 AM IST

चंद सेकंड में सब तबाह! तिनके की तरह बह गए पुल-मकान, नेपाल बाढ़ के ये वीडियो देख दहल उठेंगे

नेपाल बाढ़ के वायरल वीडियो (Image- X)

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नेपाल के रसुवा में आई अचानक बाढ़ ने चारों तरफ तबाही का ऐसा भयानक मंजर पैदा कर दिया है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो इस त्रासदी की भयावहता खुद ब खुद बयां कर रहे हैं. एक खौफनाक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भोटेकोशी नदी का मटमैला और तेज बहाव वाला पानी महज 30 सेकंड के भीतर एक मजबूत पुल को अपने साथ बहा ले गया.

देखते ही देखते पुल बीच से टूटा और ताश के पत्तों की तरह पानी में समा गया. एक अन्य वीडियो में एक बहुमंजिला मकान तिरछा होकर पास की इमारत पर गिरा और दोनों इमारतें पल भर में मलबे के ढेर में बदल गईं. इस विनाशकारी बाढ़ ने अब तक 160 से ज्यादा मासूम लोगों की जान ले ली है. 

नेपाल में भारी तबाही

सड़कें, बिजली के खंभे और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है. तिब्बत से निकलने वाली भोटेकोशी नदी आगे चलकर नेपाल की त्रिशूली नदी में मिलती है, जो बाद में गंडक नदी बनकर भारत में प्रवेश करती है. इस नदी के रौद्र रूप ने नेपाल-चीन सीमा पर स्थित रसुवा के टिमुरे बाजार और कस्टम एरिया को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है.  

 

एक दर्जन से ज्यादा बस्तियां आईं चपेट में

उत्तरगया ग्रामीण नगरपालिका की उपाध्यक्ष चमेली गुरुंग के अनुसार, लगभग एक दर्जन से ज्यादा बस्तियां इस आपदा की सीधी चपेट में आई हैं. स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, मैलुंग, सालेतार, शांतिबाजार, पैरेबेसी, खल्टी बस्ती, सोले, त्रिशूली और बत्तर जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. 

अपनों को ढूंढ रहे लोग

रिहाइशी इलाकों से आ रही तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं, जहां बसें और अन्य गाड़ियां पहियों तक पानी में डूबी खड़ी हैं. एक वीडियो में एक बिलखती हुई मां की चीख सुनाई दे रही है, जो रो-रोकर अपनी गायब बेटी को ढूंढते हुए पूछ रही है कि उसकी बच्ची कहां चली गई. टिमुरे इलाके में तैनात सशस्त्र पुलिस बल के 9 जवान भी इस बाढ़ के बाद से लापता बताए जा रहे हैं.  

 

लोगों से हाई अलर्ट पर रहने की अपील

हालात की गंभीरता को देखते हुए नेपाल पुलिस ने त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों, जैसे नुवाकोट, धाडिंग, चितवन और गोरखा के निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने और हाई अलर्ट पर रहने की अपील की है. नेपाल सेना का कहना है कि तिब्बत की तरफ से बुधवार सुबह 9 बजे के आसपास अचानक पानी का बहाव बढ़ा, जिससे रसुवा जिले के टिमुरे और स्याफ्रुबेसी इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ.

नेपाल पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि नुकसान का सटीक आकलन लगाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन बाढ़ इतनी बड़ी है कि कई बस्तियां पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं. नदियों के किनारे बसे लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए सरकार ने अपने पूरे संसाधन झोंक दिए हैं.  

 

नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र को भी करारा झटका

इस आपदा ने नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र को भी करारा झटका दिया है. नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मुताबिक, हाइड्रोपावर और सोलर प्रोजेक्ट्स को मिलाकर करीब 430 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है.

बिजली के सब-स्टेशन, ट्रांसमिशन और सप्लाई लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण कई इलाकों में अंधेरा छा गया है. इस कठिन समय में नेपाल सेना और नेपाल पुलिस की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जी-जान से मेहनत कर रही हैं. 

ये भी पढ़ें- नेपाल में अचानक क्यों आई इतनी भयानक बाढ़? सैटेलाइट इमेज ने बताई तबाही की संभावित वजह

 

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