चंद सेकंड में सब तबाह! तिनके की तरह बह गए पुल-मकान, नेपाल बाढ़ के ये वीडियो देख दहल उठेंगे

दुनिया
सोशल मीडिया पर सामने आए दिल दहला देने वाले वीडियो में 30 सेकंड के भीतर एक मजबूत पुल और कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह पानी में बहती नजर आ रही हैं.
नेपाल के रसुवा में आई अचानक बाढ़ ने चारों तरफ तबाही का ऐसा भयानक मंजर पैदा कर दिया है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो इस त्रासदी की भयावहता खुद ब खुद बयां कर रहे हैं. एक खौफनाक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भोटेकोशी नदी का मटमैला और तेज बहाव वाला पानी महज 30 सेकंड के भीतर एक मजबूत पुल को अपने साथ बहा ले गया.
देखते ही देखते पुल बीच से टूटा और ताश के पत्तों की तरह पानी में समा गया. एक अन्य वीडियो में एक बहुमंजिला मकान तिरछा होकर पास की इमारत पर गिरा और दोनों इमारतें पल भर में मलबे के ढेर में बदल गईं. इस विनाशकारी बाढ़ ने अब तक 160 से ज्यादा मासूम लोगों की जान ले ली है.
सड़कें, बिजली के खंभे और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है. तिब्बत से निकलने वाली भोटेकोशी नदी आगे चलकर नेपाल की त्रिशूली नदी में मिलती है, जो बाद में गंडक नदी बनकर भारत में प्रवेश करती है. इस नदी के रौद्र रूप ने नेपाल-चीन सीमा पर स्थित रसुवा के टिमुरे बाजार और कस्टम एरिया को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है.
भोटेकोसी नदी रसुवामा तिब्बत तर्फबाट ठुलो बाढी प्रवेश गरेकोले अर्को सूचना नआउँदासम्म त्रीशुली नदीको तटिय क्षेत्रका जिल्लाहरु नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा लगायतका स्थानहरूमा उच्च सतर्कता सहित सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध छ। pic.twitter.com/Zun6icZZCM— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 26, 2026
उत्तरगया ग्रामीण नगरपालिका की उपाध्यक्ष चमेली गुरुंग के अनुसार, लगभग एक दर्जन से ज्यादा बस्तियां इस आपदा की सीधी चपेट में आई हैं. स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, मैलुंग, सालेतार, शांतिबाजार, पैरेबेसी, खल्टी बस्ती, सोले, त्रिशूली और बत्तर जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है.
रिहाइशी इलाकों से आ रही तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं, जहां बसें और अन्य गाड़ियां पहियों तक पानी में डूबी खड़ी हैं. एक वीडियो में एक बिलखती हुई मां की चीख सुनाई दे रही है, जो रो-रोकर अपनी गायब बेटी को ढूंढते हुए पूछ रही है कि उसकी बच्ची कहां चली गई. टिमुरे इलाके में तैनात सशस्त्र पुलिस बल के 9 जवान भी इस बाढ़ के बाद से लापता बताए जा रहे हैं.
🇳🇵#Nepal - Lo de Nepal es una catástrofe. Es impresionante cómo el agua arrasa ciudades; se cree que hay cientos de personas desaparecidas.pic.twitter.com/ynTnZfZfLm— DatoWorld (@DatosAme24) August 26, 2026
हालात की गंभीरता को देखते हुए नेपाल पुलिस ने त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों, जैसे नुवाकोट, धाडिंग, चितवन और गोरखा के निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने और हाई अलर्ट पर रहने की अपील की है. नेपाल सेना का कहना है कि तिब्बत की तरफ से बुधवार सुबह 9 बजे के आसपास अचानक पानी का बहाव बढ़ा, जिससे रसुवा जिले के टिमुरे और स्याफ्रुबेसी इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ.
नेपाल पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि नुकसान का सटीक आकलन लगाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन बाढ़ इतनी बड़ी है कि कई बस्तियां पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं. नदियों के किनारे बसे लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए सरकार ने अपने पूरे संसाधन झोंक दिए हैं.
BREAKING 🚨🚨#Nepal / #China— OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) August 26, 2026
New footage shows absolutely horrifying scenes along the China-Nepal border amid devastating flash floods, after an earthquake struck the region, causing glacial lakes to fail. pic.twitter.com/UcmiSc8TBi
इस आपदा ने नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र को भी करारा झटका दिया है. नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मुताबिक, हाइड्रोपावर और सोलर प्रोजेक्ट्स को मिलाकर करीब 430 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है.
बिजली के सब-स्टेशन, ट्रांसमिशन और सप्लाई लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण कई इलाकों में अंधेरा छा गया है. इस कठिन समय में नेपाल सेना और नेपाल पुलिस की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जी-जान से मेहनत कर रही हैं.
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