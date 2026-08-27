Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ से अब तक 160 मौतें, 750 से ज्यादा लापता, यूपी-बिहार में हाई अलर्ट

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 160 से अधिक लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग लापता हैं.

नेपाल के रसुवा इलाके में बुधवार (26 अगस्त 2026) को भोटेकोशी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां आई भीषण बाढ़ ने चारों तरफ तबाही मचा दी. अचानक पानी बढ़ने से भयंकर तबाही फैली है, जिसमें अब तक डेढ़ सौ से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. सैकड़ों की संख्या में लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में राहत और बचाव टीमें दिन-रात जुटी हुई हैं.

इस आपदा के कारण इलाके की सड़कें, पुल और पूरा बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है. बाढ़ की रफ्तार इतनी तेज थी कि दर्जनों पक्के पुल और सस्पेंशन ब्रिज तिनके की तरह बह गए. इस तबाही ने कई गांवों का मुख्य शहरों से संपर्क पूरी तरह काट दिया है. कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि रास्ते में खड़े ढेरों वाहन पानी के तेज बहाव में बह गए.

लापता लोगों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक

नेपाल सेना की टीमें मौके पर डटी हुई हैं और उन्होंने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया है. लापता लोगों में नेपाल के स्थानीय निवासियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक और भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 130 से अधिक भारतीय श्रद्धालु भी इस घटना के बाद से लापता बताए जा रहे हैं, जिससे उनके परिजन बेहद चिंतित हैं.

अचानक बढ़ा भोटेकोशी नदी का जलस्तर

इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय के अनुसार कई देशों के सैकड़ों विदेशी सैलानी इस आपदा की चपेट में आने के बाद से संपर्क से बाहर हैं. जैसे ही तिब्बत की तरफ से बहकर आने वाली भोटेकोशी नदी का जलस्तर सुबह अचानक बढ़ा, रसुवा, धाडिंग और नुवाकोट जैसे सीमावर्ती जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए.

कई बस्तियों का नामोनिशान तक मिट गया

राहत कर्मियों का कहना है कि बाढ़ और मलबे के कारण कई बस्तियों का नामोनिशान तक मिट गया है. कीचड़ और मलबे में दबे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए नेपाली बचाव दल समय के खिलाफ दौड़ लगा रहे हैं. नेपाल की इस दुखद स्थिति का असर भारत के सीमावर्ती राज्यों में भी साफ देखने को मिल रहा है.

उत्तर प्रदेश और बिहार हाई अलर्ट पर

नेपाल से पानी छोड़े जाने या नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार का प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर आ गया है. कोसी, गंडक और नारायणी जैसी प्रमुख नदियों के पानी पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है. यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर और बिहार के सीमा से सटे लगभग आधा दर्जन जिलों में विशेष सावधानी बरतने और प्रशासनिक तैयारियों को दुरुस्त रखने की हिदायत दी गई है.

भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय समेत कई अन्य विभाग भी पूरे हालात पर पल-पल नजर बनाए हुए हैं. संकट की इस घड़ी में भारत ने अपने पड़ोसी देश की तरफ तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से टेलीफोन पर बात करके इस हादसे पर गहरा दुख जताया और हरसंभव सहायता का भरोसा दिया.

भारत ने तुरंत कदम उठाते हुए वायुसेना के विशेष विमान से कई टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां नेपाल भिजवाई हैं. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सरकार के सभी संसाधनों को राहत कार्य में लगाने का वादा किया है. उन्होंने प्रभावित जनता को ढांढस बंधाते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल वक्त में हर कदम पर अपने नागरिकों के साथ खड़ी है.

बालेन शाह ने जताया आभार

उन्होंने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिखाए गए सहयोग और हमदर्दी के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि संकट के समय में भारत की यह मदद दोनों देशों के बीच के गहरे और मजबूत रिश्तों को दर्शाती है.

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