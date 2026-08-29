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626 की मौत, 2400 से ज्यादा लोग लापता, चीन की नई वॉर्निंग... नेपाल बाढ़ के 10 बड़े अपडेट

नेपाल पुलिस ने देश में मृतकों की संख्या 626 बताई है, जो शुक्रवार को NDRRMA की ओर से बताए गए 579 आंकड़े से अधिक है. तिब्बत में सात और मौतों की पुष्टि हुई है यानी अब तिब्बत में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 12 पहुंच गया है. 

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Rishi Kant

Updated : Aug 29, 2026, 12:27 PM IST

626 की मौत, 2400 से ज्यादा लोग लापता, चीन की नई वॉर्निंग... नेपाल बाढ़ के 10 बड़े अपडेट

नेपाल बाढ़ अपडेट

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तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर के ढहने से हुए एवलॉन्च के बाद बुधवार (26 अगस्त) को रसुवा और दूसरे हिस्सों में अचानक आई बाढ़ ने नेपाल में भारी तबाही मचाई है. नेपाल पुलिस के अनुसार, इस आपदा में 626 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,400 से अधिक लोग लापता हैं. बाढ़ ने पूरे क्षेत्र में सड़कों, पुलों, बस्तियों और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है. इस आपदा ने और अधिक बाढ़ आने की आशंका भी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से अधिकारियों ने भोटेकोशी और त्रिशुली क्षेत्रों में लोगों और रेस्क्यू टीम को अलर्ट रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है. 

नेपाल बाढ़ के 10 नए अपडेट

1-नेपाल और तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद कम से कम 2,478 लोग अभी भी लापता हैं. चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, लापता लोगों में से 1,924 नेपाल में हैं, जबकि तिब्बत में 554 लोग लापता हैं. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है. 

2- NDRRMA ने आज (29 अगस्त) को सुबह 10 बजे बताया कि 4,451 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है.  एजेंसी ने बताया कि पर्यटकों और विदेशी कामगारों समेत 517 विदेशी अभी भी लापता हैं. लापता लोगों में 27 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. इसके अलावा चीनी अधिकारियों ने सीमा के अपने हिस्से में 260 अन्य विदेशियों के लापता होने की सूचना दी है.

3- नेपाल पर्यटन बोर्ड ने बताया कि बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद 121 पर्यटकों को बचाया गया है. हालांकि अब तक स्थानीय नागरिकों और विदेशी कामगारों समेत बचाए गए लोगों की कुल संख्या अभी स्पष्ट नहीं है. नेपाल पुलिस ने देश में मृतकों की संख्या 626 बताई है, जो शुक्रवार को आपदा एजेंसी द्वारा बताई गई 579 संख्या से अधिक है. तिब्बत में सात और मौतों की पुष्टि हुई है यानी अब तिब्बत में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 12 पहुंच गया है. 

4- नेपाल में कुल 15224 सुरक्षाकर्मी रेस्क्यू टीम में शामिल हैं. बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित ग्यिरोंग सीमा चौकी तक चीनी रेस्क्यू टीम शुक्रवार को ही पहुंच पाई क्योंकि बाढ़ ने उस क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों को तबाह कर दिया था. 21 सदस्यों की एक टीम और एक स्निफर डॉग ने पहाड़ों और घाटियों को पार किया, जंगलों और खड़ी चट्टानों को पार करने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया.

5- शनिवार (29 अगस्त)  सुबह 6 बजे तक पुलिस ने 616 शव बरामद किए थे, जिनमें चितवन में 233, नवलपरासी पूर्व में 158, गोरखा में 48, नवलपरासी पश्चिम में 47, धाडिंग में 45, नुवाकोट में 41, तनहुन में 31 और रसुवा में 13 शव शामिल थे. बाद में राष्ट्रीय स्तर पर मृतकों की संख्या बढ़कर 626 हो गई.

6- नेपाल की बिजली प्रोडक्शन यूनियन का कहना है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं सहित 11 जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े 934 लोग अभी भी लापता हैं. नेपाल आर्मी ने अब तक अपर त्रिशुली-1 से 254 लोगों और 20 मेगावाट की लांगटांग खोला जलविद्युत परियोजना से 18 लोगों को बचाया है. लेकिन रसुवागढ़ी और चिलिमे सहित कई अन्य परियोजनाओं में काम कर रहे मजदूर अभी भी बचाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

7- झील के उफान का खतरा टलने के बाद रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है. नेपाली अधिकारियों ने कहा कि विपरीत हालात के बावजूद उन्हें जीवित बचे लोगों के मिलने की उम्मीद बनी हुई है. नेपाल ऊपरी धारा में स्थित दो अवरोधक झीलों पर नजर रख रहा है और अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक ये झीलें पूरी तरह से सूख नहीं जातीं, तब तक बाढ़ का खतरा बना रहेगा. सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दूसरी झील बिना किसी निकास द्वार के बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि चीनी एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र की कई हिमनदी झीलें और भी खतरा पैदा कर सकती हैं.

8- चीनी अधिकारियों ने नेपाल को अलर्ट दिया है कि विनाशकारी बाढ़ के बाद बनी झील प्राकृतिक बांध को तोड़ सकती है. उन्होंने कहा कि पानी लगातार गहरा होता जा रहा है, जो बढ़ती अस्थिरता का संकेत हो सकता है.  चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने कहा कि झील का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है और शुक्रवार तक लगभग 25 लाख घन मीटर पानी जमा हो गया था. बीजिंग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगले तीन दिनों में 30 लाख घन मीटर पानी और जमा हो सकता है. झील टूटने पर नदी में पानी का बहाव अधिकतम 500 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है.
 
9- बालेन सरकार नेपाल में बाढ़ की कवरेज में लगे घरेलू और विदेशी पत्रकारों के लिए नया नियम लेकर आई है. इसके अनुसार, विदेशी पत्रकारों को अपने पासपोर्ट और वैध वीजा की एक कॉपी और प्रेस कार्ड की एक कॉपी जमा करवानी होगी. सूचना विभाग के प्रवक्ता गोविंदा प्रसाद पांडे के अनुसार, यह कोई नई नीति या व्यवस्था नहीं है. प्रेस पास जारी करना विभाग की एक नियमित प्रक्रिया रही है. उन्होंने कहा कि यही व्यवस्था लंबे समय से विदेशी पत्रकारों के लिए भी लागू है, जो प्रिंट और प्रसारण को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के तहत काम करते हैं.
 
10- नेपाल ने शुरू में दूसरे देशों से रेस्क्यू में मदद लेने से इनकार कर दिया था. काठमांडू ने कहा था कि उसकी अपनी टीमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन को संभालने में सक्षम हैं. बाद में उसने भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की विशेष टीमों को सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने, डीएनए टेस्ट करने और फोरेंसिक कार्य में मदद करने की अनुमति दी क्योंकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं.

ये भी पढ़ें- नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कैसे मचाई इतनी भयानक तबाही? चीन ने बताई वजह

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