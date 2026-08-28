नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कैसे मचाई इतनी भयानक तबाही? चीन ने बताई वजह

नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार को भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ का पानी नीचे की ओर तेजी से बढ़ा जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. नदी के रास्ते में कई पुल और अन्य बुनियादी ढांचे तबाह हो गए. बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई.

चीन ने नेपाल में बाढ़ की वजह ग्लेशियर को फटना बताया है.

नेपाल भी फिलहाल इस आपदा का कारण यही मान रहा है.

तिब्बत में बाढ़ से 5 लोगों की मौत, 558 लोग लापता हैं.

नेपाल में मची तबाही से मरने वालों की संख्या 547 को पार कर गई है.

नेपाल में कैसे अचानक इतनी बढ़ी आपदा आ गई, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब एक हजार लोग अब भी लापता हैं. चीन ने शुक्रवार (28 अगस्त) को कहा कि नेपाल में ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर के टूटने से अचानक भीषण बाढ़ आई, जिसने तिब्बत-नेपाल सीमा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. बीजिंग ने कहा कि तिब्बत में मैदानी इलाके में आई बाढ़ में पांच लोगों की मौत हो गई और 260 विदेशियों समेत 558 लोग अब भी लापता हैं.

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हमने गौर किया है कि चीन और नेपाल के एक्सपर्ट्स तथा आधिकारिक संस्थानों ने आपदा के कारण का शुरुआती आकलन किया है. उनके विश्लेषण के अनुसार, नेपाल में ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर के टूटने से यह आपदा आई.'

बाढ़ की वजह पर चीन-नेपाल की एक ही राय

चीन के इस रुख से संकेत मिलता है कि क्षेत्र की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक के कारण को लेकर अलग-अलग खबरों और अटकलों के बीच इस मामले में बीजिंग और काठमांडू की राय समान है. वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि ग्लेशियर टूटने और चट्टानों के खिसकने एवं एवलॉन्च से नेपाल की भोटेकोशी नदी में विनाशकारी बाढ़ अचानक कैसे आई. शुरुआती आकलन से संकेत मिला है कि मलबे से ल्हेंदे नदी का प्रवाह कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया होगा और इससे बना प्राकृतिक बांध बाद में टूट गया.

ग्लेशियर फटने की वजह से आई बाढ़!

नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार को भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ का पानी नीचे की ओर तेजी से बढ़ा जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. नदी के रास्ते में कई पुल और अन्य बुनियादी ढांचे तबाह हो गए. बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई. रसुवागढ़ी में नेपाल-तिब्बत सीमा के पास अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद शुरुआती तौर पर माना गया था कि इसकी वजह ग्लेशियर लेक का फटना (GLOF) या एवलॉन्च हो सकता है.

नेपाली अखबार 'द काठमांडू पोस्ट' के अनुसार, सैटेलाइस से मिली तस्वीरों का विश्लेषण कर रहे वैज्ञानिकों का हालांकि अब यह मानना है कि बर्फ और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा ल्हेंदे नदी में गिरा होगा, जिससे उसका प्रवाह कुछ समय के लिए रुक गया और एक प्राकृतिक बांध बन गया, जो बाद में टूट गया. खबर के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) ने भी चट्टानों के खिसकने एवं एवलॉन्च को इस आपदा का सबसे संभावित कारण बताया है. नेपाल के अधिकारियों के शुरुआती आकलन और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के गुरुवार को जारी संशोधित विश्लेषण में ग्लेशियर टूटने और मलबे के तेज बहाव को आपदा का कारण बताया गया.

भारतीयों के सवाल पर क्या बोला चीनी विदेश मंत्रालय?

तिब्बत की यात्रा पर गए भारत के लापता और फंसे पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों के बारे में पूछे जाने पर लिन ने कहा, 'विवरण की पुष्टि की जा रही है. हमने संबंधित देशों के दूतावासों को पहले ही सूचना दे दी है और हम उनके संपर्क में रहेंगे.' सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' की खबर के अनुसार, चीन के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित तिब्बत-नेपाल सीमा के पास ग्यिरोंग काउंटी से 555 पर्यटकों समेत 1,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. 'ग्लोबल टाइम्स' के अनुसार, अब इस इलाके में कोई पर्यटक फंसा नहीं है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस आपदा को लेकर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को शोक संदेश भेजा है. बता दें कि बाढ़ से हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 547 को पार कर गई है. भोटेकोशी नदी क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने के बाद नेपाल के अधिकारियों ने नई चेतावनी जारी की है.

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