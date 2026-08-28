FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
रक्षाबंधन पर महिलाओं के खातों में 5163 करोड़ रुपये, सुभद्रा योजना से कितनी बदल रही आर्थिक तस्वीर

रक्षाबंधन पर महिलाओं के खातों में 5163 करोड़ रुपये, सुभद्रा योजना से कितनी बदल रही आर्थिक तस्वीर

नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कैसे मचाई इतनी भयानक तबाही? चीन ने बताई वजह

नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कैसे मचाई इतनी भयानक तबाही? चीन ने बताई वजह

पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान का संवैधानिक दर्जा बदलेगा पाकिस्तान! भारत-चीन की बातचीत से क्यों डरा इस्लामाबाद?

पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान का संवैधानिक दर्जा बदलेगा पाकिस्तान! भारत-चीन की बातचीत से क्यों डरा इस्लामाबाद?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कैसे मचाई इतनी भयानक तबाही? चीन ने बताई वजह

नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार को भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ का पानी नीचे की ओर तेजी से बढ़ा जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. नदी के रास्ते में कई पुल और अन्य बुनियादी ढांचे तबाह हो गए. बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Aug 28, 2026, 09:12 PM IST

नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कैसे मचाई इतनी भयानक तबाही? चीन ने बताई वजह

नेपाल में बाढ़ पर क्या बोला चीन?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • चीन ने नेपाल में बाढ़ की वजह ग्लेशियर को फटना बताया है.
  • नेपाल भी फिलहाल इस आपदा का कारण यही मान रहा है.
  • तिब्बत में बाढ़ से 5 लोगों की मौत, 558 लोग लापता हैं. 
  • नेपाल में मची तबाही से मरने वालों की संख्या 547 को पार कर गई है.

नेपाल में कैसे अचानक इतनी बढ़ी आपदा आ गई, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब एक हजार लोग अब भी लापता हैं. चीन ने शुक्रवार (28 अगस्त) को कहा कि नेपाल में ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर के टूटने से अचानक भीषण बाढ़ आई, जिसने तिब्बत-नेपाल सीमा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. बीजिंग ने कहा कि तिब्बत में मैदानी इलाके में आई बाढ़ में पांच लोगों की मौत हो गई और 260 विदेशियों समेत 558 लोग अब भी लापता हैं.

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हमने गौर किया है कि चीन और नेपाल के एक्सपर्ट्स तथा आधिकारिक संस्थानों ने आपदा के कारण का शुरुआती आकलन किया है. उनके विश्लेषण के अनुसार, नेपाल में ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर के टूटने से यह आपदा आई.'

बाढ़ की वजह पर चीन-नेपाल की एक ही राय

चीन के इस रुख से संकेत मिलता है कि क्षेत्र की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक के कारण को लेकर अलग-अलग खबरों और अटकलों के बीच इस मामले में बीजिंग और काठमांडू की राय समान है. वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि ग्लेशियर टूटने और चट्टानों के खिसकने एवं एवलॉन्च से नेपाल की भोटेकोशी नदी में विनाशकारी बाढ़ अचानक कैसे आई. शुरुआती आकलन से संकेत मिला है कि मलबे से ल्हेंदे नदी का प्रवाह कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया होगा और इससे बना प्राकृतिक बांध बाद में टूट गया.

ग्लेशियर फटने की वजह से आई बाढ़!

नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार को भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ का पानी नीचे की ओर तेजी से बढ़ा जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. नदी के रास्ते में कई पुल और अन्य बुनियादी ढांचे तबाह हो गए. बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई. रसुवागढ़ी में नेपाल-तिब्बत सीमा के पास अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद शुरुआती तौर पर माना गया था कि इसकी वजह ग्लेशियर लेक का फटना (GLOF) या एवलॉन्च हो सकता है.

नेपाली अखबार 'द काठमांडू पोस्ट' के अनुसार, सैटेलाइस से मिली तस्वीरों का विश्लेषण कर रहे वैज्ञानिकों का हालांकि अब यह मानना है कि बर्फ और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा ल्हेंदे नदी में गिरा होगा, जिससे उसका प्रवाह कुछ समय के लिए रुक गया और एक प्राकृतिक बांध बन गया, जो बाद में टूट गया. खबर के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) ने भी चट्टानों के खिसकने एवं एवलॉन्च को इस आपदा का सबसे संभावित कारण बताया है. नेपाल के अधिकारियों के शुरुआती आकलन और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के गुरुवार को जारी संशोधित विश्लेषण में ग्लेशियर टूटने और मलबे के तेज बहाव को आपदा का कारण बताया गया. 

भारतीयों के सवाल पर क्या बोला चीनी विदेश मंत्रालय?

तिब्बत की यात्रा पर गए भारत के लापता और फंसे पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों के बारे में पूछे जाने पर लिन ने कहा, 'विवरण की पुष्टि की जा रही है. हमने संबंधित देशों के दूतावासों को पहले ही सूचना दे दी है और हम उनके संपर्क में रहेंगे.' सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' की खबर के अनुसार, चीन के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित तिब्बत-नेपाल सीमा के पास ग्यिरोंग काउंटी से 555 पर्यटकों समेत 1,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. 'ग्लोबल टाइम्स' के अनुसार, अब इस इलाके में कोई पर्यटक फंसा नहीं है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस आपदा को लेकर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को शोक संदेश भेजा है. बता दें कि बाढ़ से हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 547 को पार कर गई है. भोटेकोशी नदी क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने के बाद नेपाल के अधिकारियों ने नई चेतावनी जारी की है.

ये भी पढ़ें- कितने लोगों की मौत, कितने लापता और कितने विदेशी पर्यटकों का रेस्क्यू? नेपाल त्रासदी से जुड़े 10 सवालों के जवाब

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement