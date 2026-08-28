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कितने लोगों की मौत, कितने लापता और कितने विदेशी पर्यटकों का रेस्क्यू? नेपाल त्रासदी से जुड़े 10 सवालों के जवाब

भारत ने मदद के लिए नेपाल में तीसरा सैन्य विमान भेजा है, जोकि 12 टन सामग्री लेकर पहुंचने वाला है. इससे पहले भेजी गई दो खेपों में 47 टन से अधिक राहत सामग्री लाई गई थी. इसके अलावा अमेरिका ने नेपाल के लिए पांच लाख डॉलर की मदद का ऐलान किया है.

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Rishi Kant

Updated : Aug 28, 2026, 06:23 PM IST

कितने लोगों की मौत, कितने लापता और कितने विदेशी पर्यटकों का रेस्क्यू? नेपाल त्रासदी से जुड़े 10 सवालों के जवाब

नेपाल बाढ़ से जुड़े सवालों के जवाब

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  • नेपाल आपदा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 530 पहुंच गया है.
  • नेपाल में अब भी करीब एक हजार लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है. 
  • नेपाल में 117 विदेशी पर्यटकों को बचाया गया, इनमें 85 भारतीय हैं.

नेपाल में बुधवार (26 अगस्त) की सुबह प्रलय बनकर आई. उत्तरी सीमा पर आई अचानक बाढ़ ने रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी के किनारे बसे हुए घरों को तबाह कर दिया और मलबे को नदी के बहाव के साथ बहा ले गई. रसुवा के ही तिमुर और स्याप्रु बेसी पहाड़ी क्षेत्रों में आई बाढ़ ने सड़कों, पुल, इमारतों और बुनियादी ढांचों को बर्बाद कर दिया और त्रिशुली नदी में मलबा बह गया. बाढ़ के प्रचंड बहाव में लोग, गाड़ियां और इमारत तक बह गए और कुछ इलाकों से संपर्क भी कट गया. इस आपदा के तीन दिन बीत चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इस त्रासदी में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. 

कितने लोगों की मौत हुई है?

काठमांडू पोस्ट ने राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) के हवाले से बताया कि शुक्रवार दोपहर तक मृतकों की संख्या 538 हो गई है. इस आंकड़े में रसुवा में मरने वाले लोग और वे लोग शामिल हैं जिनके शव निचले इलाकों के जिलों से बरामद किए गए. हालांकि मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं. 

रसुवा से इतनी दूर शव क्यों मिल रहे हैं?

भोटेकोशी नदी त्रिशुली नदी प्रणाली का हिस्सा है, इसलिए बाढ़ अपने साथ लोगों और मलबे को बहुत दूर तक बहाकर ले गई. जो आपदा शुरू में रसुवा तक ही सीमित थी, वह अब एक बड़े बचाव अभियान में तब्दील हो गई है. नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा, तनहुन, चितवन और नवलपरासी में शव और बॉडी के अलग-अलग अंग मिल रहे हैं. इतनी दूर से रेस्क्यू करके उन्हें कहां रखा जाए, अधिकारियों के लिए भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है. 

क्या अस्पतालों में मृतकों के लिए जगह कम पड़ रही है?

नेपाल का सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला है- चितवन. शुक्रवार दोपहर तक वहां से 186 शव बरामद किए जा चुके थे, लेकिन जिले के अस्पतालों में मौजूदा मुर्दाघरों में 30-50 शवों को ही रखने की क्षमता है. इसीलिए भरतपुर की इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज डेवलेपमेंट की एक बिल्डिंग को शव रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर शवों को रखने के लिए जगह नहीं बची तो फिर देवघाट स्थित इलेक्ट्रिक श्मशान घाट को चिह्नित किया गया है.

नवलपरासी पूर्व में भी ऐसी ही समस्या है. अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में शवों को रखने की जगह न होने के कारण उन्हें पोखरा, बुटवल, भैरहवा और पालपा ले जाना पड़ा है. कावासोटी स्थित एक सामुदायिक वन भवन को भी अस्थायी मुर्दाघर में बदल दिया गया है.  अधिकारियों ने तनहुन, गोरखा, नवलपरासी पूर्व और धाडिंग से 93 शव शहर में पहुंचाए हैं. कास्की के अस्पतालों की कुल मुर्दाघर क्षमता 88 शवों की ही है.

कैसे हो रही मृतकों की पहचान?

आपदा के दौरान शवों की पहचान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनती जा रही है. पुलिस शवों की तस्वीरें लेती है, उंगलियों के निशान इकट्ठा करती है, पोस्टमार्टम करती है और जरूरत पड़ने पर डीएनए के सैंपल लेती है. जहां चेहरे से पहचान संभव हो, वहां तस्वीरों का इस्तेमाल लापता रिश्तेदार के मिलने की पुष्टि करने में मदद के लिए किया जा सकता है. डीएनए सैंपल को टेस्टिंग के लिए काठमांडू में नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी और नेपाल पुलिस की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है. सवाल ये उठ रहा है कि उन शवों का क्या होता है, जिनकी पहचान नहीं हो पाती. पुलिस का कहना है कि अज्ञात शवों को बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता. अधिकारियों को आशंका है कि जैसे-जैसे रेस्क्यू टीम निचले इलाकों से और अवशेष बरामद करेंगे तो अज्ञात शवों की संख्या बढ़ती जाएगी. 

अभी कितने लोग लापता हैं?

नेपाल की आपदा प्रबंधन एजेंसी NDRRMA के अनुसार, 517 विदेशियों समेत कुल 977 लोग अभी भी लापता हैं. नेपाल पुलिस का कहना है कि आपदा के दौरान संपर्क टूट जाने वाले 28 पुलिसकर्मी अभी तक लापता हैं. इसके अलावा, कई नागरिक, पर्यटक, पर्वतारोही और यात्री भी हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. हालांकि कुछ लोग सुरक्षित स्थान पर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल पाया है. 

कितने विदेशी पर्यटकों को बचाया गया?

पर्यटन बोर्ड ने बताया कि रसुवा के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 117 विदेशी पर्यटकों को बचाया गया है. इनमें 85 भारतीय, 16 चीनी, नौ दक्षिण कोरियाई, दो अमेरिकी और दो इतालवी शामिल हैं. तीन अन्य लोगों की राष्ट्रीयता का पता लगाया जा रहा है. अलग-थलग पड़े इलाकों से लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि जमीन पर मौजूद सुरक्षा बल बस्तियों और नदी तटों की तलाशी जारी रखे हुए हैं.

रेस्क्यू ऑपरेशन कितना बड़ा है?

सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 4,400 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि नेपाली सेना और सशस्त्र पुलिस बल भी इसमें शामिल हैं. नेपाल पुलिस के अनुसार, सुरक्षा बलों ने नुवाकोट, रसुवा और धाडिंग में 1,473 लोगों को बचाया है. बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है, जिसके चलते अधिकारियों को कुछ स्थानों पर हेलीकॉप्टरों पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ रहा है.

चीन से बाढ़ का फिर खतरा?

सीमा के चीनी हिस्से में छोछेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदियों के संगम के पास एक विशाल अवरोधक झील बन गई है. ये दोनों नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश से पहले मिल जाती हैं, जहां इसे भोटेकोशी के नाम से जाना जाता है. चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने गुरुवार सुबह झील में लगभग 20 लाख घन मीटर पानी होने का अनुमान लगाया और चेतावनी दी कि अगले तीन दिनों में इसमें 30 लाख घन मीटर पानी और आ सकता है. NDRRMA ने बताया कि इस भोटेकोशी का जलस्तर बढ़ गया है. धुंचे और रसुवा के अन्य हिस्सों में पहले से तैनात हेलीकॉप्टरों को नदी और आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के लिए तैयार किया जा रहा है. 

बालेन सरकार क्या कर रही है?

बालेन कैबिनेट ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री प्रधानमंत्री राहत कोष में एक महीने का वेतन दान करेंगे. सरकार ने वित्त मंत्रालय को नेपाल-चीन सीमा, भोटेकोशी नदी और निचले इलाकों में बाढ़ से प्रभावित लोगों और व्यवसायों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार करने का भी निर्देश दिया है.

किन देशों से पहुंच रही मदद?

भारत अतिरिक्त मानवीय सहायता भेज रहा है, जिसके तहत राहत सामग्री से भरा तीसरा सैन्य विमान 12 टन लेकर नेपाल पहुंचने वाला है. इससे पहले भेजी गई दो खेपों में 47 टन से अधिक राहत सामग्री लाई गई थी.

अमेरिका ने भी सहायता की पेशकश की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन ने नेपाल से संपर्क किया है और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद मुहैया कराएगा. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वह 90 ऐसे अमेरिकियों की तलाश कर रहा है जो प्रभावित हो सकते हैं और लापता हैं, जबकि तीन को बचा लिया गया है. वाशिंगटन ने 500,000 डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है और कहा है कि वह एक आपदा राहत सलाहकार भेजेगा.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक... कहानी नेपाल बाढ़ में फंसे 290 भारतीयों की

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