Nepal Flood: दफनाए जाएंगे नेपाल बाढ़ में मिले सभी लावारिस शव, बाद में इस तरह होगी पहचान

अस्पतालों में जगह की कमी और शवों के तेजी से सड़ने के कारण नेपाल प्रशासन ने अज्ञात और लावारिस शवों को वैज्ञानिक तरीके से दफनाने का बड़ा फैसला लिया है.

नेपाल में बुधवार (26 अगस्त 2026) को आई विनाशकारी बाढ़ और मलबे के सैलाब के बाद अब एक नया और गंभीर संकट खड़ा हो गया है. जगह-जगह बिखरे लावारिस और अज्ञात शवों के सड़ने से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है. इसे देखते हुए नेपाल सरकार ने अब इन शवों को दफनाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है.

तबाही के बाद से अब तक 734 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं. भारत की सीमा से सटे दक्षिणी जिले चितवन में सबसे ज्यादा 233 शव मिले हैं. अस्पतालों में जगह और जरूरी सुविधाओं की भारी कमी के चलते शवों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो रहा है.

शवों को रखने के लिए जगह पड़ी कम

चितवन में शवों को रखने के लिए एक अस्थायी कूलिंग सेंटर बनाया गया था, लेकिन जब वह भी पूरी तरह भर गया, तो अधिकारियों के पास उन्हें दफनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो बदबू और संक्रमण तेजी से फैल सकता है.

भविष्य में पहचान के लिए बनाया जा रहा खास सिस्टम

प्रशासन बिना किसी पहचान के शवों को सिर्फ दफना नहीं रहा, बल्कि पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया अपना रहा है ताकि भविष्य में जब भी परिजन आएं, तो उनकी पहचान की जा सके.

डीएनए और रेफरेंस नंबर

हर शव को दफनाने से पहले उसका डीएनए सैंपल लिया जा रहा है. साथ ही, हर बॉडी को एक खास पहचान नंबर और लोकेशन टैग दिया जा रहा है. शनिवार दोपहर तक 100 से ज्यादा शवों का डीएनए प्रोफाइल तैयार कर लिया गया था.

दफनाने की खास बनावट

शवों को 1.5 मीटर गहरे गड्ढों में दफनाया जा रहा है और दो बॉडीज के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखी जा रही है. इससे भविष्य में पहचान होने पर सिर्फ उसी खास बॉडी को बाहर निकाला जा सकेगा, बाकी गड्ढों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.

जिओ-टैगिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग

दफनाने की पूरी प्रक्रिया की फोटो और वीडियो बनाई जा रही है. जिस जगह पर बॉडी दफनाई जा रही है, वहां एक कंक्रीट का बोर्ड लगाया जा रहा है, जिस पर बॉडी का पहचान नंबर साफ लिखा होगा.

परिजन अपनों को कैसे ढूंढ पाएंगे?

नेपाल पुलिस ने अज्ञात और लावारिस शवों का पूरा डेटा एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. जिन लोगों के रिश्तेदार लापता हैं, वे देश के अलग-अलग अस्पतालों में जाकर अपना डीएनए सैंपल जमा करवा सकते हैं. जब किसी रिश्तेदार का डीएनए दफनाए गए शव के डीएनए से मैच हो जाएगा, तो स्वास्थ्य विभाग उस बॉडी नंबर की पुष्टि करेगा.

इसके बाद पुलिस अपने रिकॉर्ड से उस जगह का सही पता लगाएगी जहां वह नंबर वाला शव दफनाया गया है. फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी करके शव को बाहर निकालकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा. नेपाल में अभी भी करीब 2,500 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. ऐसे में यह तरीका उन परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अपनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं.

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