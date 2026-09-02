नेपाल में तबाही से कई दिन पहले मिल गया था इशारा, ध्यान दिया होता तो नहीं मरते इतने लोग! सैटेलाइट की तस्वीरों से हुआ खुलासा

नेपाल की यह त्रासदी सिर्फ एक देश का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे हिमालयी बेल्ट के लिए एक बड़ी वेक-अप कॉल है. वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऐसी ग्लेशियर फटने की घटनाएं और बढ़ सकती हैं.

नेपाल तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटने के चलते आई बाढ़ से भयंकर तबाही मच गई, जिसमें 1000 लोगों की मौत और हजारों लोग लापता हो गये हैं. वहीं लाखों लोग बेघर हो गये, लेकिन तबाही से ​पहले मिले, इस इशारे पर ध्यान दिया होता तो शायद कुछ लोगों को इस त्रासदी से बचाया जा सकता था. क्योंकि इस तबाही का खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों ने पहले ही कर दिया था. जिन्हें देखने पर पता चला कि बाढ़ आने से कई दिन पहले ही ग्लेशियर में छोटे छोटे बदलाव हो रहे थे, जिन्हें देखकर एक बड़े खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता था.

आसमान से आए थे खतरे के लाल निशान

एबीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार, हिमालयी क्षेत्रों पर नजर रखने वाली सैटेलाइट्स ने हादसे से कुछ दिन पहले ही ग्लेशियरों में हो रही हलचल को भांप लिया था. पर्वतों की बर्फ के भीतर जमी झीलों का दायरा लगातार बढ़ रहा था. यहां तापमान में बदलाव के कारण दरारें चौड़ी हो रही थीं. अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि कभी भी ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर सकता है.

ग्लोबल वार्मिंग ने इन ग्लेशियरों को बनाया टाइम बम

जब सैटेलाइट्स ने चेतावनी दे दी थी, तो लोकल प्रशासन और जिम्मेदार महकमे खामोश क्यों रहे, जानकारों का मानना है कि पहाड़ों पर लगातार बढ़ती इंसानी दखलअंदाजी और ग्लोबल वार्मिंग ने इन ग्लेशियरों को टाइम बम बना दिया है, जब यह बम फटा, तो पानी, बर्फ और चट्टानों का एक भयानक रेला निचले इलाकों की तरफ दौड़ा, और रास्ते में आने वाले घर, पुल व खेत पलक झपकते ही गायब हो गये. इस तरह की आपदाएं सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचातीं, बल्कि उन गरीब परिवारों की आजीविका छीन लेती हैं, जो पीढ़ियों से उन वादियों में बसते आये हैं. एक ही रात में लोगों का आशियाना और जमा-पूंजी दोनों मिट्टी में मिल जाते हैं.

तकनीक और सियासत के बीच पिसता इंसान

अक्सर हिमालयी आपदाओं के बाद सीमावर्ती देशों के बीच कूटनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन वैज्ञानिक डेटा को साझा करने का कोई मजबूत तंत्र नहीं है. तिब्बत और नेपाल सीमा से जुड़े इन इलाकों में पर्यावरणिक बदलावों की मॉनिटरिंग तो होती है, पर वह डेटा कागजों या रिसर्च रिपोर्ट्स तक ही सिमट कर रह जाता है. सीमा के इस या उस पार रहने वाले आम इंसान को राजनीति या अंतरराष्ट्रीय डेटा शेयरिंग से कोई मतलब नहीं होता. उसे सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, जब तक देश और विभाग आपसी औपचारिकताओं में उलझे रहते हैं, तब तक ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के लोग भगवान भरोसे जीने को मजबूर होते हैं.

इससे पहली भी नेपाल में ग्लेशियर की वजह से आई है आपदा

रिपोर्ट्स की मानें तो यह पहली बार नहीं है, जब नेपाल में ग्लेशियर टूटने की वजह से आपदा आई हो. इससे पहले 2024 में नेपाल-चीन सीमा के इलाके में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियर झील फटने से बाढ़ आई थी. 2024 में इसी क्षेत्र में चट्टान और बर्फ का हिमस्खलन हुआ था. इससे पहले 2015 में भी यहां भूकंप की वजह से बर्फ का हिमस्खलन हुआ था. वैज्ञानिकों की मानें तो इस तरह बार बार होने वाली इन घटनाओं में बात साफ है कि हाइड्रोपावर परियोजनाओं के लिए आसपास रहने और काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बेहतर तैयारी और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है.