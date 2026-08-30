734 लोगों की मौत, 2400 से ज्यादा लापता... नेपाल में तबाही के बीच नई आफत की दस्तक, उफान पर भोटेकोशी नदी

नेपाल में ग्लेशियर टूटने और बारिश से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. 734 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लापता हैं.

नेपाल में बीते बुधवार (26 अगस्त 2026) को आई कुदरती आफत के बाद हालात हर गुजरते घंटे के साथ बिगड़ते जा रहे हैं. मध्य नेपाल में अचानक आई इस तबाही में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 734 तक पहुंच चुका है, जबकि 2,400 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं. संकट के इस माहौल में मौसम विभाग ने फिर से मूसलाधार बारिश, आंधी-तूफान और नई बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है.

इस चेतावनी ने बचाव कार्य में लगी टीमों और तटीय इलाकों में रह रहे लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) ने लोगों को आगाह किया है कि रसुवा की भोटेकोशी नदी में पानी का स्तर दोबारा बढ़ रहा है. ऐसे में रसुवा, नुवाकोट, धादिंग और चितवन जैसे बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर रहने और अलर्ट रहने की सलाह दी गई है.

युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

तबाही की मुख्य वजह नेपाल-तिब्बत सीमा के करीब एक बड़े ग्लेशियर का टूटना माना जा रहा है. बर्फ, चट्टानों और भारी कीचड़ के सैलाब ने नीचे आते-आते पूरे के पूरे गांवों और शहरों को अपनी चपेट में ले लिया. सड़कों, पुलों और बिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके बावजूद 8 जिलों में सेना और राहत टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं. अब तक करीब 2,500 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें 163 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं.

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बाढीको बहाव थप केही बढेको सूचना प्राप्त भएकोले रसुवा, नुवाकोट, धादिंङ, चितवनलगायतका प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहतमा खटिएका, तटीय क्षेत्रमा रहेका एवं अन्य सम्बन्धित सबैमा सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध छ। थप सूचना प्राप्त हुनसाथ अद्याधिक गर्नेछौं। August 30, 2026

भारतीय भी बुरी तरह प्रभावित

इस त्रासदी में वहां मौजूद भारतीय भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, नेपाल में फंसे 108 भारतीय नागरिकों को अब तक रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला गया है, और 50 अन्य से दोबारा संपर्क जुड़ चुका है. हालांकि, अभी भी करीब 275 भारतीय नागरिक और 128 भारतीय मूल के लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है.

भारत सरकार कर रही नेपाल की मदद

वहीं, तिब्बत के रास्ते लौट रहे 598 भारतीय नागरिक सुरक्षित नेपाल सीमा में दाखिल हो चुके हैं, जबकि करीब 900 भारतीय अभी चीन की तरफ सुरक्षित हैं और दूतावास उनके लगातार संपर्क में है. पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए भारत सरकार नेपाल की मदद में पूरी ताकत से जुट गई है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत अब तक करीब 68.5 टन राहत सामग्री काठमांडू भेज चुका है, जिसमें दवाएं, खाना, जनरेटर और पानी साफ करने वाली गोलियां शामिल हैं.

यही नहीं, टूटे रास्तों को दोबारा जोड़ने के लिए भारत 230 फीट लंबा स्टील ब्रिज बनाने का सामान और बेली ब्रिज लगाने के लिए तकनीकी टीमों को नेपाल भेज रहा है. दूसरी तरफ, नेपाल के काठमांडू में फंसे कई भारतीय पर्यटक अब धीरे-धीरे अपने देश वापस लौट रहे हैं. फिलहाल पूरे नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

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