नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में भी कैसे खड़ा रहा ये मकान? वीडियो में सामने आई वजह

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और मलबे के सैलाब ने भारी तबाही मचाई, लेकिन एक हरे रंग का मकान चारों तरफ पानी के बावजूद अपनी जगह पर सीना ताने खड़ा रहा.

नेपाल के एक सुदूर इलाके से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया. पहाड़ों से उफनता हुआ मलबे, विशालकाय पत्थरों, कीचड़ और उखड़े हुए पेड़ों का एक बेहद भयानक सैलाब नीचे की तरफ भाग रहा था. पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके रास्ते में जो भी इमारतें आईं, चाहे छोटी हों या बड़ी, ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गईं.

हर तरफ सिर्फ तबाही और मौत का सन्नाटा था. लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच एक हरे रंग के दो मंजिला मकान ने कुदरत के इस कहर को झेलकर हर किसी को हैरान कर दिया. चारों तरफ से उफनते पानी और कीचड़ से घिरे इस मकान की बालकनी में एक छोटा सा परिवार अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद थामे खड़ा था.

विनाशकारी बाढ़ में भी नहीं गिरा ये मकान

वे बस यही दुआ कर रहे थे कि उनका यह आशियाना सैलाब के इस जबरदस्त थपेड़े को सह ले और वे अगली सुबह देख सकें. एक चमत्कार की तरह, वह परिवार और उनका घर दोनों ही इस भयंकर जलप्रलय से सुरक्षित बच निकले, जबकि आसपास के लगभग सारे मकान मिनटों में जमींदोज हो चुके थे.म

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों के साथ-साथ इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों के बीच भी एक नई बहस शुरू हो गई. आखिर इस हरे मकान में ऐसा क्या खास था जो पानी के इतने प्रचंड दबाव और मार को झेलने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल था या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान?

The House in Green which survived against all Odds.



Even the brutal wrath of Nature which destroyed everything in its path couldn't shake it's foundation.#Nepal #NepalDisaster pic.twitter.com/sgVRF57jsW — D (@Deb_livnletliv) August 28, 2026

X अकाउंट ने बताई वजह

आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन नाम के X अकाउंट के अनुसार, यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे मजबूत निर्माण तकनीक थी. नेपाल के पहाड़ी इलाकों और घाटियों में ज्यादातर मकान बिना किसी कंक्रीट फ्रेम के, सिर्फ पत्थरों और गारे से बनाए जाते हैं. इस तरह के पारंपरिक मकान ऊपर से पड़ने वाले वजन को तो आसानी से संभाल लेते हैं, लेकिन जब सामने से पानी या मलबे का तेज झटका और साइड से दबाव पड़ता है, तो वे अंदर की तरफ धंसकर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं.

Explanation into how this house survived Nepal flood. pic.twitter.com/DAHHG0BSyh — Architecture Presentation (@arcpresentation) August 30, 2026

रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम तकनीक से किया गया तैयार

वहीं, इस हरे मकान को रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम (RCC) तकनीक से तैयार किया गया था. इस मकान में लोहे के सरियों की मदद से नींव, खंभों और बीम को आपस में एक बेहद मजबूत ढांचे में बांधा गया था. जब कीचड़ और मलबे की तेज धारा मकान से टकराई, तो इस कंक्रीट के ढांचे ने उस दबाव को झेला और पूरी ताकत को जमीन में ट्रांसफर कर दिया, जिससे मकान अपनी जगह से नहीं हिला.

थोड़े ऊंचे स्थान पर बना था घर

इसके अलावा एक और बड़ी वजह यह रही कि यह मकान सैलाब के मुख्य और सबसे गहरे रास्ते के ठीक बीच में नहीं था. पानी की सबसे विनाशकारी ताकत और बड़े पत्थर मुख्य धारा में बह रहे थे, जबकि यह घर थोड़े ऊंचे स्थान पर बना था. इसके छोटे और सही आकार के कारण पानी दो हिस्सों में बंटकर घर के दोनों तरफ से निकल गया. साथ ही, शुरुआत में जमा हुए कीचड़ ने एक ढाल का काम किया, जिसने बाद में आने वाली तेज लहरों को घर से दूर मोड़ दिया.

नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी में 750 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 3,000 से ज्यादा लोग लापता हैं. ऐसे दर्दनाक माहौल में इस घर का सही तकनीक के कारण सुरक्षित बच जाना यह सबक देता है कि आपदा संभावित इलाकों में सही निर्माण तकनीक कितनी जरूरी है.

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