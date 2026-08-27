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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

बारिश, भूकंप या ग्लेशियर का टूटना! नेपाल में आई तबाही की असली वजह क्या?

नेपाल-तिब्बत सीमा पर भोटेकोशी नदी बेसिन में अचानक आई भीषण बाढ़ और मलबे के सैलाब ने भारी तबाही मचाई है. इस प्राकृतिक आपदा में 170 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 27, 2026, 12:11 PM IST

बारिश, भूकंप या ग्लेशियर का टूटना! नेपाल में आई तबाही की असली वजह क्या?

नेपाल में बाढ़ से तबाही (Image- IANS)

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नेपाल में बुधवार (26 अगस्त 2026) की सुबह एक ऐसी आफत लेकर आई, जिसने हंसते-खेलते गांवों और रास्तों का नामो-निशान मिटा दिया. तिब्बत और नेपाल की सीमा पर जब तबाही का यह मंजर शुरू हुआ, तो लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. बाढ़ का पानी इतनी तेजी से नीचे आया मानो कोई पहाड़ अचानक फट पड़ा हो.

इस त्रासदी में अब तक 170 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 105 भारतीयों समेत 341 से अधिक विदेशी नागरिक लापता हैं. सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि इस जलजले ने भूगोल ही बदलकर रख दिया है. भोटेकोशी नदी का दायरा इतना फैल गया है कि उसने पूरी घाटी को अपने आगोश में ले लिया है. कई मंजिला मकान कीचड़ में धंस गए हैं और चारों तरफ सिर्फ चीख-पुकार मची है.

भूकंप या ग्लेशियर का टूटना? आखिर क्या थी वजह 

शुरुआत में यह अफवाह फैली कि 4.4 तीव्रता के भूकंप की वजह से यह तबाही आई है. यहां तक कि नेपाल के विदेश मंत्री ने भी भूकंप की बात कही थी. लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) और अन्य वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भूकंप नहीं, बल्कि बर्फ का पहाड़ (ग्लेशियर) टूटने से हुआ हादसा था.

ऊंचाई से गिरा बर्फ का विशाल टुकड़ा

कनाडा की कैलगरी यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के अनुसार, पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर कई किलोमीटर नीचे घाटी में आ गिरा. जब इतनी ऊंचाई से बर्फ और भारी चट्टानें नीचे गिरीं, तो टकराने की ताकत से ऐसा लगा मानो कोई बम धमाका हुआ हो.

बर्फ का पानी में बदलना

वैज्ञानिकों का मानना है कि गिरने के जोरदार घर्षण और ऊर्जा से बर्फ तुरंत पिघलकर कीचड़ और पानी का एक जानलेवा सैलाब बन गई, जिसने रास्ते में आने वाले पुलों, सड़कों और गांवों को पूरी तरह तबाह कर दिया. ग्लेशियर के इस तरह अचानक ढहने के पीछे वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को मुख्य वजह मान रहे हैं, हालांकि इस खास घटना पर अभी और शोध जारी है.

खतरा अभी टला नहीं है!

सबसे डराने वाली बात यह है कि नेपाल पर से संकट के बादल अभी छंटे नहीं हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नेपाल-चीन सीमा के ऊपरी इलाके में अभी भी मलबा अटका हुआ है. अगर वह रुकावट टूटती है, तो बाढ़ की दूसरी खतरनाक लहर आ सकती है. नेपाल की नदियां भारत के मैदानी इलाकों में आती हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सीमावर्ती राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है.

राहत और बचाव कार्य तेज

हादसे के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू कर दिया गया. भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया है. भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां नेपाल भेजी जा चुकी हैं. वहीं, चीन और अमेरिका ने भी वित्तीय और तकनीकी मदद की घोषणा की है. बचाव दल फिलहाल कीचड़ और मलबे के बीच जिंदगी की तलाश में दिन-रात जुटे हुए हैं. 

ये भी पढ़ें- नेपाल में अभी टला नहीं खतरा! फिर आ सकती है विनाशकारी बाढ़, ‘टाइम बम’ बनीं 47 ग्लेशियर झीलें

 

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