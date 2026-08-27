नेपाल की बाढ़ से भारत के 2 राज्यों में बढ़ा खतरा, यूपी-बिहार के कई जिलों में चेक किया जा रहा नदियों में पानी का लेवल

नेपाल में ग्लेशियर फटने की वजह से यहां के कई इलाके बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं. अब तक कई सौ लोगों की मौत हो चुकी हैं. वहीं कई लापता हैं. यहां की बाढ़ का प्रभाव भारत के कई जिलों में देखने को मिल सकता है.

नेपाल में आई बाढ़ से का प्रभाव सिर्फ इसी देश तक सीमित नहीं है. बुधवार की सुबह तिब्बत-नेपाल सीमा पर भोटेकोशी नदी के मुहाने पर हुए ग्लेशियर ब्लास्ट के बाद जो सैलाब पहाड़ों से नीचे उतरा है, उसने सरहद के दोनों तरफ हड़कंप मचा दिया है. त्रिशूली और नारायणी नदियों से होता हुआ यह उफान अब भारत के मैदानी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. इसकी वजह से दो राज्यों में नदियों के जलस्तर की पल पल की खबर ली जा रही है. इनमें कई जिले ऐसे हैं, जहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

वाल्मीकिनगर बैराज के खोले गए सभी 36 गेट

नेपाल के रसुवा जिले में तबाही मचाने के बाद पानी का विकराल रूप अब भारत की तरफ रुख कर चुका है. जानकारी के अनुसार, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकिनगर गंडक बैराज के सभी 36 गेटों को तुरंत खोल दिया गया है, ताकि पानी के दबाव को संतुलित किया जा सके. इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर पानी के संभावित डिस्चार्ज को 3 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था. हालांकि राहत की बात यह है कि देर रात तक पानी की आवक को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खतरा टला नहीं है.

इन जिलों में बना हुआ है खतरा

भारत के दो राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार की कुछ सीमा पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि नेपाल की बाढ़ के बाद नेपाल के पड़ोसी राज्यों के जिलों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई. यूपी और बिहार के महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में तटबंधों की निगरानी 24 घंटे बढ़ा दी गई है. यहां नदियों में आए उफान के बाद जलस्तर पर पल पल की अपडेट ली जा रही है.

क्या है साइलेंट फ्लैश फ्लड और क्यों है ज्यादा खतरनाक

अक्सर जब मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश होती है, तो लोगों को पानी बढ़ने का अंदाजा हो जाता है, लेकिन इस बार का संकट बिल्कुल अलग है. क्योंकि यह बाढ़ बारिश होने से नहीं आई है. येग्लेशियर टूटने और चट्टान खिसकने से आई साइलेंट फ्लैश फ्लड है. इसी के चलते पहाड़ों में अचानक बने पानी के गुबार ने नदियों का जलस्तर कुछ ही मिनटों में कई फीट ऊपर उठा दिया. मैदानी इलाकों में धूप खिली हो सकती है, लेकिन नदी का पानी बिना किसी भारी स्थानीय बारिश के भी एकाएक उफान पर आ सकता है. यही वजह है कि यह सैलाब किसी को संभलने का मौका तक नहीं देता.

नेपाल में आई बाढ़ का असर भारत के मैदान से लेकर जेब तक

नेपाल में आई बाढ़ का असर न सिर्फ भारत के कई मैदानी इलाकों में पड़ा है. यहां गंडक और कोसी के किनारे बसे हजारों एकड़ खेत जलमग्न होने के कगार पर हैं. धान और मक्के की फसलें डूबने से किसानों की कमर टूट सकती है. वहीं इसकी वजह से आपकी जेब भी प्रभावित हो सकती है. क्योंकि निचले इलाकों से विस्थापन शुरू हुआ तो सब्जियों से लेकर दूध जैसी बुनियादी चीजों के दाम स्थानीय बाजारों में अचानक बढ़ सकते हैं.

SSB और NDRF की 20 से ज्यादा टीमें तैनात

भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल और NDRF की टीमों को तटवर्ती गांवों में अलर्ट मोड पर रखा गया है. इसके लिए लाउडस्पीकर के जरिए नदी के तटबंधों के आसपास रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की हिदायत दी जा रही है. प्रशासन ने साफ कहा है कि बच्चों और मवेशियों को पानी के बहाव से दूर रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें.