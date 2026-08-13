Gen-Z प्रोटेस्ट के बीच नेपाल छोड़कर भागे थे पूर्व PM शेर बहादुर देउबा, 6 महीने बाद लौटे, क्या सरकार करेगी गिरफ्तार?

पिछले साल 9 सितंबर को जनरेशन-जेड के विरोध प्रदर्शन के दौरान, भीड़ ने देउबा के आवास पर धावा बोल दिया और उनकी पिटाई कर दी. वह और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में इलाज के लिए देश छोड़कर चले गए.

Gen-Z प्रोटेस्ट के बीच नेपाल छोड़कर भागे शेर बहादुर देउबा वापस काठमांडू लौट आए हैं.

9 सितंबर को देउबा के घर पर अटैक हुआ था, जिसमें उन्हें और उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई थीं.

देउबा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला भी चल रहा है, जिसकी जांच उनके देश छोड़ने से पहले शुरू हुई थी.

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, जो जेन-जी आंदोलन के दौरान देश छोड़कर भाग गए थे, वो करीब छह महीने बाद काठमांडू वापस लौट आए हैं. काठमांडू एयरपोर्ट पर देउबा का संगीत बैंड और सांस्कृतिक जुलूसों के साथ पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया. 80 साल के देउबा अपनी पत्नी और पूर्व मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ इलाज के लिए 25 फरवरी को सिंगापुर गए थे. वे गुरुवार को अकेले नेपाल लौट आए. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बालेन शाह सरकार उन्हें गिरफ्तार करवा सकती है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के लिए नेपाल सरकार ने इंटरपोल को चिट्ठी लिखी थी?

त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देउबा का इंतजार करते हुए ANI से बात करते हुए नेपाली कांग्रेस के सीनियर नेता बिमलेंद्र निधि ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री विरोध प्रदर्शनों के दौरान घायल होने के बाद इलाज के लिए विदेश गए थे. उन्होंने कहा, 'वे इलाज के लिए सिंगापुर गए थे. जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछली घटना में उनकी बेरहमी से पिटाई की गई थी और उनकी पत्नी और वे सिर में चोटों के साथ घायल हो गए थे. आज वे काठमांडू लौट रहे हैं. नेपाल कांग्रेस के हजारों-हजारों मित्र उनका स्वागत करने के लिए यहां मौजूद हैं, वे घर लौटेंगे और कल हम नेपाल कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जहां वे मुख्य अतिथि होंगे और हमारी पार्टी को संबोधित करेंगे.'

9 सितंबर को देउबा के घर पर हुआ था अटैक

पिछले साल 9 सितंबर को जनरेशन-जेड के विरोध प्रदर्शन के दौरान, भीड़ ने देउबा के आवास पर धावा बोल दिया और उनकी पिटाई कर दी. वह और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में इलाज के लिए देश छोड़कर चले गए. बाद में कपल को हांगकांग में देखा गया. उन्होंने अपनी गतिविधियों या इलाज के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है और अलग-अलग समय पर कहा है कि वे मेडिकल इलाज के लिए विदेश गए थे. उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि वे किन बीमारियों का इलाज करा रहे थे.

14 से 16 अगस्त को नेपाल कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन

देउबा की वापसी नेपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन के एक दिन पहले हो रही है, जो 14 से 16 अगस्त के बीच काठमांडू में होने वाला है. उनकी वापसी और राष्ट्रीय सम्मेलन नेपाल कांग्रेस के भीतर चल रहे आंतरिक विवाद के बीच हो रहे हैं, विशेष रूप से पार्टी नेतृत्व और संगठनात्मक पुनर्गठन को लेकर. नेपाल कांग्रेस केंद्रीय समिति के प्रचार विभाग के प्रमुख मीन बहादुर बिस्वकर्मा ने कहा कि देउबा का राजनीतिक अनुभव विभिन्न राजनीतिक ताकतों को एक साथ लाने में मदद कर सकता है.

नेपाल में कब तक रहेंगे देउबा?

विश्वकर्मा ने ANI को बताया, 'नेपाली राजनीति में सर्वोच्च नेता, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और पांच बार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काफी काम किया है और सरकार चलाते हुए उन्होंने हमेशा राजनीतिक दलों का सुचारू संचालन किया है. वे सभी राजनीतिक दलों के साझा नेता भी बने. इसीलिए वे सभी राजनीतिक दलों के संरक्षक या साझा नेता होंगे ताकि नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में सुचारू रूप से बदलाव हो सके, नेपाली कांग्रेस एकजुट हो सके और अन्य दल भी समन्वित रूप से काम कर सकें. उन्होंने कहा, 'विदेश लौटने का कोई कार्यक्रम तय नहीं है; वे लंबे समय तक यहीं रहेंगे और सभी राजनीतिक नेताओं और अन्य लोगों से मिलेंगे. मुझे नहीं पता कि वे नेपाल छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वे लंबे समय तक यहीं रहेंगे.' देउबा ऐसे समय पर नेपाल लौटे हैं, जब नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. 17 अप्रैल को, गगन थापा गुट को नेपाल कांग्रेस के आधिकारिक दल के रूप में मान्यता दी गई थी. अगस्त के पहले सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया.



क्या बालेन शाह करेगी देउबा को गिरफ्तार?

पूर्व प्रधानमंत्री देउबा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला भी चल रहा है, जिसकी जांच उनके और उनकी पत्नी के नेपाल छोड़ने से पहले शुरू हुई थी. यह जांच पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी. जांच विभाग ने इसके बाद देउबा दंपति, उनके बेटे जयबीर सिंह देउबा और कुछ रिश्तेदारों के नाम पर रजिस्टर्ड चल और अचल संपत्तियों को फ्रीज कर दिया. यह फ्रीज आदेश अभी भी लागू है. प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग के अनुरोध पर दंपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. शाह सरकार ने इंटरपोल रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन वैश्विक पुलिस नेटवर्क ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया. इसके बाद 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया. इसीलिए शेर बहादुर देउबा की गिरफ्तारी नहीं होगी.

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