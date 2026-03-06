Nepal Election Result: जेन-ज़ी की पसंद बालेन शाह पीएम पद की रेस में सबसे आगे, केपी शर्मा ओली चल रहे पीछे

Nepal Election Result: नेपाल संसदीय चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों में जेन-ज़ी की चॉइस माने जा रहे बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) आगे चल रही है. वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पीछे चल रहे हैं.

Nepal Election Result: नेपाल में 5 मार्च को संसदीय चुनाव संपन्न हुए. आज यानी 6 मार्च को वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है. काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह को इस पार्टी ने अपना पीएम पद का उम्मीदवार बनाया है. वहीं, पूर्वी नेपाल के झापा 5 सीट पर बालेन शाह का सीधा मुकाबला पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली से है, इस सीट पर भी शाह आगे चल रहे हैं. ऑनलाइन पोर्टल एकांतिपुर पर शुरुआती वोटों की गिनती के अनुसार, शाह को 1,478 वोट मिले हैं, जबकि ओली को 385 वोट मिले हैं.

बालेन शाह की RSP चल रही आगे

शाह की बढ़त के अलावा, उनकी पार्टी, आरएसपी, भी शुरुआती वोटों की गिनती में बड़ी बढ़त बना रही है. आरएसपी देश की राजनीति में पारंपरिक राजनीतिक दलों के दशकों पुराने दबदबे को खत्म करना चाहती है.

ताजा अपडेट के अनुसार, आरएसपी 39 चुनावी इलाकों में आगे चल रही है, उसके बाद नेपाली कांग्रेस है, जो तीन इलाकों में आगे है. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) दो इलाकों में आगे चल रही है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) को किसी भी इलाके में कोई बढ़त नहीं है.

275 सदस्यों वाले सदन में 165 सदस्य सीधी वोटिंग से चुने जाएंगे

वोटों की गिनती फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (एफपीटीपी) सिस्टम के तहत चल रही है, जिसके जरिए संसद के निचले सदन के 165 सदस्य चुने जाएंगे. 275 सदस्यों वाले निचले सदन को बनाने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के जरिए और 110 सदस्य चुने जाएंगे. शुरुआती रुझानों से लग रहा है कि इस चुनाव से नेपाल के तीन तीन बड़े राजनीतिक दलों, नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का दशकों पुराना दबदबा खत्म हो सकता है.

Gen Z Protest के बाद पहली बार चुनाव

देश में पिछले साल सितंबर में जेन-जी विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं, जिससे उस समय के प्रधानमंत्री के पी ओली के नेतृत्व वाली कोएलिशन सरकार गिर गई थी. नेपाल के लोगों में यह सोच बढ़ रही थी कि देश ट्रेडिशनल पार्टियों और उनके नेतृत्व की वजह से पीछे चल रहा है. यही कारण है कि नेपाल में जेन-जी का कड़ा विरोध शुरू हुआ था.

जेन-जी प्रोटेस्ट के लगभग छह महीने बाद नेपाल में आम चुनाव हुए हैं. इस वजह से भी शुरुआती नतीजों में पुरानी ट्रेडिशनल राजनीतिक दलों का प्रदर्शन खराब दिख रहा है. वहीं राजनीतिक दल, आरएसपी, अच्छा प्रदर्शन कर रही है. आरएसपी का नेतृत्व पूर्व मीडिया पर्सनैलिटी रबी लामिछाने कर रहे हैं.

