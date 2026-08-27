नेपाल में अभी टला नहीं खतरा! फिर आ सकती है विनाशकारी बाढ़, ‘टाइम बम’ बनीं 47 ग्लेशियर झीलें

नेपाल में असली खतरा अभी टला नहीं है. नेपाल और तिब्बत सीमा पर मौजूद खतरनाक ग्लेशियर झीलें कभी भी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कारण बन सकती हैं.

नेपाल में बुधवार (26 अगस्त 2026) को आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अब भी लापता हैं. लेकिन असली चिंता की बात यह है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है.

पर्यावरण वैज्ञानिकों और नेपाल सरकार के एक अध्ययन में सामने आया है कि 47 बर्फानी (ग्लेशियर) झीलें बेहद नाजुक हालत में हैं और कभी भी तबाही की वजह बन सकती हैं. इन झीलों के अचानक फटने से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी बर्फीली झीलों का सैलाब आ सकता है.

अगर ऐसा हुआ तो नेपाल की नदियों का जलस्तर रातों-रात बेकाबू हो जाएगा. खतरे वाली 47 झीलों में से 21 तो नेपाल की सीमा के भीतर ही हैं, जबकि 25 झीलें तिब्बत वाले हिस्से में हैं. चूंकि तिब्बत की नदियां नीचे नेपाल की तरफ ही बहती हैं, इसलिए वहां झीलों का टूटना भी नेपाल के निचले इलाकों में बसे गांवों, शहरों और पुल-सड़कों के लिए सीधा खतरा है.

सबसे ज्यादा जोखिम वाली झीलें

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और नेपाल के आपदा प्रबंधन दल ने कुछ ऐसी झीलों पर खास लाल निशान लगाया है, जो मलबे और पत्थरों के कमजोर प्राकृतिक बांधों से टिकी हैं और बहुत तेजी से फैल रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इनका पानी जल्द से जल्द कम नहीं किया गया, तो बड़ा हादसा हो सकता है.

इनमें सबसे संदेहास्पद और खतरनाक मानी जाने वाली झीलों में शामिल हैं-

लोअर बरुण (टैलोपोखरी)

थुलागी (डोना)

लुमडिंग त्सो

होंगु-2 / चामलांग साउथ

त्सो रोल्पा

इमजा त्सो

किन इलाकों पर मंडरा रहा है संकट?

पहाड़ी और मैदानी इलाकों में नदियों के किनारे बसे गांवों के लिए यह स्थिति किसी दुःस्वप्न जैसी है. अगर इनमें से कोई भी झील अचानक फूटती है, तो सबसे ज्यादा तबाही पूर्वी और मध्य नेपाल के उन हिस्सों में होगी जो कोशी और बागमती नदी के आसपास पड़ते हैं. आंकड़ों के मुताबिक, पूरे देश में तबाही के कुल खतरे का करीब 85 फीसदी हिस्सा इसी इलाके में सिमटा हुआ है.

खासकर तीन जिले सबसे ज्यादा खतरे के मुहाने पर खड़े हैं-

सोलुखुम्बु- जहां से दूध कोसी और इमजा नदियां गुजरती हैं.

संखुवासभा- जो बरुण और अरुण नदियों के रास्ते में बसा हुआ है.

दोलखा- तामा कोशी नदी का यह इलाका त्सो रोल्पा झील के ठीक निशाने पर है.

अगर समय रहते इन झीलों के पानी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने और निचले इलाकों में चेतावनी तंत्र को मजबूत करने के कदम नहीं उठाए गए, तो नेपाल को एक बार फिर भयंकर मानवीय और आर्थिक त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है. (इनपुट IANS से भी)

ये भी पढ़ें- चंद सेकंड में सब तबाह! तिनके की तरह बह गए पुल-मकान, नेपाल बाढ़ के ये वीडियो देख दहल उठेंगे