FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
नेपाल की बाढ़ से भारत के 2 राज्यों में बढ़ा खतरा, यूपी-बिहार के कई जिलों में चेक किया जा रहा नदियों में पानी का लेवल

नेपाल की बाढ़ से भारत के 2 राज्यों में बढ़ा खतरा, यूपी-बिहार के कई जिलों में चेक किया जा रहा नदियों में पानी का लेवल

नेपाल में अभी टला नहीं खतरा! फिर आ सकती है विनाशकारी बाढ़, ‘टाइम बम’ बनीं 47 ग्लेशियर झीलें

नेपाल में अभी टला नहीं खतरा! फिर आ सकती है विनाशकारी बाढ़, ‘टाइम बम’ बनीं 47 ग्लेशियर झीलें

UPTET Result 2026: UPESSC ने जारी किया यूपीटीईटी का स्कोरकार्ड, जानें कितने सेवारत शिक्षकों ने मारी बाजी

UPTET Result 2026: UPESSC ने जारी किया यूपीटीईटी का स्कोरकार्ड, जानें कितने सेवारत शिक्षकों ने मारी बाजी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

नेपाल में अभी टला नहीं खतरा! फिर आ सकती है विनाशकारी बाढ़, ‘टाइम बम’ बनीं 47 ग्लेशियर झीलें

नेपाल में असली खतरा अभी टला नहीं है. नेपाल और तिब्बत सीमा पर मौजूद खतरनाक ग्लेशियर झीलें कभी भी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कारण बन सकती हैं.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 27, 2026, 10:51 AM IST

नेपाल में अभी टला नहीं खतरा! फिर आ सकती है विनाशकारी बाढ़, ‘टाइम बम’ बनीं 47 ग्लेशियर झीलें

नेपाल पर मंडरा रहा बड़ा खतरा (Image- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नेपाल में बुधवार (26 अगस्त 2026) को आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अब भी लापता हैं. लेकिन असली चिंता की बात यह है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है.

पर्यावरण वैज्ञानिकों और नेपाल सरकार के एक अध्ययन में सामने आया है कि 47 बर्फानी (ग्लेशियर) झीलें बेहद नाजुक हालत में हैं और कभी भी तबाही की वजह बन सकती हैं. इन झीलों के अचानक फटने से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी बर्फीली झीलों का सैलाब आ सकता है. 

विनाशकारी बाढ़ के मुहाने पर नेपाल!

अगर ऐसा हुआ तो नेपाल की नदियों का जलस्तर रातों-रात बेकाबू हो जाएगा. खतरे वाली 47 झीलों में से 21 तो नेपाल की सीमा के भीतर ही हैं, जबकि 25 झीलें तिब्बत वाले हिस्से में हैं. चूंकि तिब्बत की नदियां नीचे नेपाल की तरफ ही बहती हैं, इसलिए वहां झीलों का टूटना भी नेपाल के निचले इलाकों में बसे गांवों, शहरों और पुल-सड़कों के लिए सीधा खतरा है.

सबसे ज्यादा जोखिम वाली झीलें

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और नेपाल के आपदा प्रबंधन दल ने कुछ ऐसी झीलों पर खास लाल निशान लगाया है, जो मलबे और पत्थरों के कमजोर प्राकृतिक बांधों से टिकी हैं और बहुत तेजी से फैल रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इनका पानी जल्द से जल्द कम नहीं किया गया, तो बड़ा हादसा हो सकता है.

इनमें सबसे संदेहास्पद और खतरनाक मानी जाने वाली झीलों में शामिल हैं- 

  • लोअर बरुण (टैलोपोखरी)
  • थुलागी (डोना)
  • लुमडिंग त्सो
  • होंगु-2 / चामलांग साउथ
  • त्सो रोल्पा
  • इमजा त्सो

किन इलाकों पर मंडरा रहा है संकट?

पहाड़ी और मैदानी इलाकों में नदियों के किनारे बसे गांवों के लिए यह स्थिति किसी दुःस्वप्न जैसी है. अगर इनमें से कोई भी झील अचानक फूटती है, तो सबसे ज्यादा तबाही पूर्वी और मध्य नेपाल के उन हिस्सों में होगी जो कोशी और बागमती नदी के आसपास पड़ते हैं. आंकड़ों के मुताबिक, पूरे देश में तबाही के कुल खतरे का करीब 85 फीसदी हिस्सा इसी इलाके में सिमटा हुआ है.

खासकर तीन जिले सबसे ज्यादा खतरे के मुहाने पर खड़े हैं-

  • सोलुखुम्बु- जहां से दूध कोसी और इमजा नदियां गुजरती हैं.
  • संखुवासभा- जो बरुण और अरुण नदियों के रास्ते में बसा हुआ है.
  • दोलखा- तामा कोशी नदी का यह इलाका त्सो रोल्पा झील के ठीक निशाने पर है.

अगर समय रहते इन झीलों के पानी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने और निचले इलाकों में चेतावनी तंत्र को मजबूत करने के कदम नहीं उठाए गए, तो नेपाल को एक बार फिर भयंकर मानवीय और आर्थिक त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है. (इनपुट IANS से भी)

ये भी पढ़ें- चंद सेकंड में सब तबाह! तिनके की तरह बह गए पुल-मकान, नेपाल बाढ़ के ये वीडियो देख दहल उठेंगे

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement