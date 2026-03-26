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भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, भारत नहीं आने के लिए लगाई थी याचिका, लंदन हाईकोर्ट ने खारिज कर दी

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भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, भारत नहीं आने के लिए लगाई थी याचिका, लंदन हाईकोर्ट ने खारिज कर दी

भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी ने भारत आने से बचने के लिए लंदन हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. नीरव मोदी फिलहाल यूनाइटेड किंगडम की जेल में बंद है. साल 2021 में यूके के होम सेक्रेटरी ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश साइन किया था. हालांकि, 5 साल बाद भी नीरव को भारत नहीं लाया जा सका है.

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Kusum Lata

Updated : Mar 26, 2026, 10:10 AM IST

भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, भारत नहीं आने के लिए लगाई थी याचिका, लंदन हाईकोर्ट ने खारिज कर दी

लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका को खारिज कर दिया है. नीरव ने मोदी ने प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका लगाई थी. फोटो- ANI

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भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी ने भारत आने से बचने के लिए लंदन हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. नीरव मोदी फिलहाल यूनाइटेड किंगडम की जेल में बंद है. साल 2021 में यूके के होम सेक्रेटरी ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश साइन किया था. हालांकि, 5 साल बाद भी नीरव को भारत नहीं लाया जा सका है.

याचिका में नीरव मोदी ने क्या कहा था?

नीरव मोदी ने अपनी याचिका में संजय भंडारी के मामले का उदाहरण दिया. संजय भंडारी ने अपने मामले में तर्क दिया था कि अगर उसे भारत लाया जाता है तो यहां उसे यातना का सामना करना पड़ सकता है. कोर्ट ने मानवीय आधार पर उसके प्रत्यर्पण को रद्द कर दिया था. नीरव मोदी ने उस केस के उदाहरण के साथ प्रत्यर्पण रोकने की याचिका लगाई थी.

नीरव मोदी की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने क्या कहा

प्रत्यर्पण के पक्ष में क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विसेस ने पैरवी की. उनकी मदद सीबीआई की टीम ने की. ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रत्यर्पण पर फैसला हो चुका है. किसी भी मामले को दोबारा ओपन करने के लिए आवश्यक असाधारण परिस्थितियों का होना जरूरी है. नीरव मोदी की याचिका इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, इसलिए पहले के फैसले पर दोबारा विचार करना ठीक नहीं है.

PNB धोखाधड़ी केस में भगोड़ा है नीरव मोदी

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी केस में नीरव मोदी वांटेड है. 12000 करोड़ के इस घोटाले में नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी ने मिलकर फर्ज़ी लेटर ऑफ अंटरस्टैंडिंग (LoU) बनवाए, इनकी मदद से बैंक के ओवरसीज़ ब्रांच से लोन उठाया. नीरव मोदी ने मामला सुर्खियों में आने से कुछ वक्त पहले ही यानी जनवरी, 2018 में भारत छोड़ दिया था. 

साल 2019 में नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया. इसके बाद भारत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मांग की, जिसे 2021 में ब्रिटेन की अदालत ने मंज़ूरी दे दी. गिरफ्तारी के बाद से नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है.

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