PoK को लेकर नवाज शरीफ की नई 'ख्वाहिश', बोले- 'शहबाज से कहूंगा मुझे...'

पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की कमान अपने हाथों में लेने की इच्छा जताई है.

नवाज शरीफ ने PoK का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश जताई है

PoK में 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच चुनाव होने हैं

केंद्र में सहयोगी दल PML-N और PPP एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में

मौजूदा समय में PoK जबरदस्त जन-आक्रोश की आग में झुलस रहा है

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पार्टी PML-N के प्रमुख नवाज शरीफ ने एक नया दांव चला है. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के मुजफ्फराबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जताई है कि वे PoK के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. नवाज शरीफ का कहना है कि वे इस क्षेत्र का विकास खुद अपनी देखरेख में करना चाहते हैं.

एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए बुधवार (22 जुलाई 2026) को नवाज शरीफ ने कहा कि PoK उनके लिए उनके गृह प्रांत पंजाब जितना ही मायने रखता है. उन्होंने इसे अपना 'दूसरा घर' बताते हुए दावा किया कि उनके पूर्वज भी मूल रूप से कश्मीर से ही ताल्लुक रखते थे. अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी यहां चुनाव जीतती है, तो वे शहबाज शरीफ से सिफारिश करेंगे कि उन्हें PoK की कमान सौंपी जाए.

PoK में राजनीतिक हलचल

बता दें कि PoK में 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि केंद्र में भले ही नवाज शरीफ की PML-N और बिलावल भुट्टो की PPP मिलकर सरकार चला रही हैं, लेकिन इस चुनावी मैदान में दोनों पार्टियां एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ी हैं. हालांकि, चुनावों के इस शोर-शराबे के बीच PoK के जमीनी हालात बेहद खराब हैं और वहां की आवाम में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है.

क्यों जल रहा है PoK?

मौजूदा समय में PoK जबरदस्त जन-आक्रोश और विरोध प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है. 'जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JKJAAC) के नेतृत्व में आम जनता सड़कों पर उतरी हुई है. लोग बेतहाशा महंगाई, बिजली के भारी-भरकम बिलों और पाकिस्तानी नेताओं व अफसरों को मिलने वाले VIP विशेषाधिकारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

पाकिस्तानी हुकूमत ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कड़ी सख्ती बरती और संगठन पर पाबंदी तक लगा दी, लेकिन प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. इस पूरे तनाव और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. JKJAAC ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे मुजफ्फराबाद की तरफ अपना विरोध मार्च और धरना-प्रदर्शन फिर से शुरू करेंगे.

इस पूरे मामले पर भारत का स्पष्ट रुख

भारत हमेशा से ही PoK के मुद्दे पर अपना रुख बिल्कुल साफ रखता आया है. भारत सरकार का आधिकारिक और स्पष्ट मानना है कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अखंड और अभिन्न हिस्सा है. भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने इन इलाकों पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है. भारत ने PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान द्वारा कराए जाने वाले तथाकथित चुनावों का हमेशा कड़ा विरोध किया है और वहां की कठपुतली विधानसभाओं को कभी भी कानूनी मान्यता नहीं दी है.

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