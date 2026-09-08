रूस के खौफ में NATO? 2 साल में 700 बार क्यों उड़ाए फाइटर जेट, क्या बड़े युद्ध की तैयारी है?

नाटो के शीर्ष सैन्य अधिकारी एडमिरल ग्यूसेप कावो ड्रैगन ने चेतावनी दी है कि रूसी हवाई उकसावे के कारण पिछले दो सालों में नाटो लड़ाकू विमानों को लगभग 700 बार आपातकालीन उड़ानें भरनी पड़ी हैं.

रूसी विमानों के उकसावे वाले रवैये के कारण नाटो जेट्स को दो साल में लगभग 700 बार उड़ान भरनी पड़ी.

'नाटो 3.0' में अमेरिका के साथ यूरोपीय देश अधिक महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका निभाएंगे.



NATO Scrambled Fighter Jets: यूरोप और रूस के बीच हवाई सीमाओं पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. नाटो ने खुलासा किया है कि उसने रूस की हवाई घुसपैठ और उकसावे वाली गतिविधियों का सामना करने के लिए पिछले 2 सालों में लगभग 700 बार अपने लड़ाकू विमानों को आपातकालीन मिशनों पर भेजा है

नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल ग्यूसेप कावो ड्रैगन ने इस बात की पुष्टि करते हुए चेतावनी दी है कि मॉस्को से मिलने वाले खतरे केवल पारंपरिक युद्ध तक ही सीमित नहीं हैं. दक्षिणी इटली के टारंटो नौसैनिक अड्डे पर बोलते हुए एडमिरल ड्रैगन ने साफ-साफ कहा कि ये सिक्योरिटी थ्रेट्स कोई काल्पनिक या हवा-हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से रियल है.

क्या हाइब्रिड खतरों का है डर?

एडमिरल ड्रैगन ने जोर देकर कहा कि नाटो अलायंस के सामने सिर्फ नॉर्मल मिलिट्री थ्रेट्स ही नहीं हैं, बल्कि कई इनविजिबल और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस भी मौजूद हैं, इनमें रूसी हवाई घुसपैठ के अलावा आतंकवादी समूह, दुष्प्रचार, हाइब्रिड हमले और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाले तानाशाह देश शामिल हैं. नाटो विमानों को पिछले दो वर्षों में रूसी विमानों या विमान जैसी अन्य संदिग्ध वस्तुओं को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो गठबंधन के हवाई क्षेत्र के करीब संदिग्ध या अनियमित रूप से बढ़ रहे थे.

क्या शुरू हो गया 'नाटो 3.0' का नया युग?

बदलते ग्लोबल सिनेरियो के बीच एडमिरल ड्रैगन ने नाटो 3.0 का विजन शेयर किया है, जो एक ऐसे बैलेंस्ड अलायंस का कॉन्सेप्ट है जिसमें यूएसए के साथ-साथ यूरोपीय मेंबर देश भी काफी बड़ी और एक्टिव डिफेंस भूमिका निभाएंगे. उन्होंने साफ कहा कि नाटो अब ईस्ट, साउथ और आर्कटिक से आने वाले पारंपरिक, हाइब्रिड, फिजिकल और डिजिटल यानी हर टाइप के खतरों का डटकर सामना करते हुए कलेक्टिव डिफेंस के अपने कोर मिशन पर वापस लौट रहा है.

21वीं सदी का नया रणनीतिक हथियार

रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एडमिरल ड्रैगन ने एंटीफ्रेजिलिटी को 21वीं सदी का सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ बताया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी टिप्पणियों में कहा कि नाटो को केवल दबाव झेलने के बजाय उसके अनुसार खुद को और मजबूत बनाने में बेहतर होना होगा.

उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि एक कांच का गिलास नाजुक होता है जो दबाव पड़ने पर टूट जाता है, जबकि चट्टान किसी बदलाव के बस प्रेशर का सामना करती है लेकिन एक मांसपेशी एंटीफ्रेजिल होती है जो दबाव और तनाव के कारण और भी अधिक मजबूत हो जाती है और नाटो को भी इसी लेवल को हासिल करना होगा. उन्होंने आगे कहा कि फ्यूचर में रणनीतिक श्रेष्ठता केवल सबसे उन्नत हथियारों वालों को नहीं, बल्कि उन्हें मिलेगी जो तेजी से सीखने, निर्णय लेने, उत्पादन करने, इनोवेशन करने और किसी भी संकट से सुपर फास्ट तरीके से उबरने की क्षमता रखते हैं.