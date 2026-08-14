रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भटका ड्रोन! लातवियाई आसमान में नाटो की बड़ी कार्रवाई, क्या पुतिन चल रहे हैं कोई बड़ी चाल?

लातविया के हवाई क्षेत्र में घुसे एक 'विदेशी ड्रोन' को नाटो के लड़ाकू विमानों ने मार गिराया है. सैन्य अधिकारियों का मानना है कि रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के कारण यह ड्रोन अपना रास्ता भटक गया था.

नाटो के लड़ाकू विमानों ने 14 अगस्त 2026 को लातविया के बाल्वी क्षेत्र में एक विदेशी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया.

लातवियाई सेना का दावा है कि रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EMW) की वजह से यह ड्रोन अपना रास्ता भटक कर सीमा पार कर गया था.

अधिकारियों को संदेह है कि यह यूक्रेन का ड्रोन था जिसे रूसी डिफेंस सिस्टम ने तकनीकी रूप से डाइवर्ट कर दिया था.

यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस पर जानबूझकर ड्रोनों को पड़ोसी देशों की ओर मोड़ने का आरोप लगाया है.

NATO Latvia Drone: रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध की आंच अब पड़ोसी देशों तक पहुंचने लगी है. नाटो के बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन के तहत संचालित लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार, 14 अगस्त को लातविया के हवाई क्षेत्र में घुसे एक विदेशी ड्रोन को मार गिराया है. लातवियाई सैन्य अधिकारियों के अनुसार, यह घटना देश के पूर्वी हिस्से में स्थित 'बाल्वी'क्षेत्र के ऊपर हुई.

रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर गहराया शक

लातवियाई सेना द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह विदेशी मानवरहित हवाई वाहन (UAV) रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की गतिविधियों के कारण लातवियाई सीमा में दाखिल हुआ था.

शुरुआती जांच और परिस्थितियों को देखते हुए सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभवतः एक यूक्रेनी हमलावर ड्रोन था, जिसे रूसी हवाई रक्षा प्रणालियों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए अपने रास्ते से भटका दिया था.

क्या पड़ोसी देशों को ढाल बना रहा है रूस?

यह पहली बार नहीं है जब रूस-यूक्रेन युद्ध के हथियार किसी तीसरे देश की सीमा में पहुंचे हों. यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबीहा ने पहले भी रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वह जानबूझकर यूक्रेनी ड्रोनों को पड़ोसी देशों की ओर मोड़ रहा है.

सिबीहा के अनुसार, जांच से साबित हुआ है कि रूस अपने लक्ष्यों को बचाने के लिए यूक्रेनी ड्रोनों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए नाटो देशों और फिनलैंड की ओर डाइवर्ट कर रहा है. उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए यूक्रेनी विशेषज्ञों की मदद लेने का भी प्रस्ताव दिया है.

फिनलैंड के साथ भी हुआ था ऐसा ही वाक्या

इससे पहले मई में फिनलैंड की सीमा पर भी इसी तरह का तनाव देखा गया था. तब दो संदिग्ध यूक्रेनी ड्रोन रूसी सीमा के पास फिनिश हवाई क्षेत्र में घुस गए थे, जिसे फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने अस्वीकार्य करार दिया था.

लातवियाई सेना ने आगाह किया है कि जब तक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण जारी रहेगा, विदेशी ड्रोनों के लातवियाई हवाई क्षेत्र में आने या उसके करीब पहुंचने की घटनाएं बार-बार हो सकती हैं.

फिलहाल, नाटो और लातवियाई अधिकारी इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं. इस घटना ने बाल्टिक क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को एक बार फिर बढ़ा दिया है, क्योंकि युद्ध के कारण तकनीकी गड़बड़ी या जानबूझकर की गई छेड़छाड़ से तटस्थ या नाटो देशों की संप्रभुता खतरे में पड़ रही है.