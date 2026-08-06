FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्या है मेकेदातु प्रोजेक्ट, जिस पर तमिलनाडु विधानसभा में भिड़े थलापति विजय और उदयनिधि स्टालिन?

क्या है मेकेदातु प्रोजेक्ट, जिस पर विधानसभा में भिड़े थलापति विजय और उदयनिधि स्टालिन?

JPSC Protest Explained: 26 साल के भर्ती विवादों से कैसे भड़का झारखंड के स्टूडेंट्स का आंदोलन? समझिए पूरा मामला

JPSC Protest Explained: 26 साल के भर्ती विवादों से कैसे भड़का झारखंड के स्टूडेंट्स का आंदोलन? समझिए पूरा मामला

क्या बिना नौकरी छोड़े विदेश में रह सकते हैं? समझिए क्या है डिजिटल नोमैड वीजा और इसके नियम 

क्या बिना नौकरी छोड़े विदेश में रह सकते हैं? समझिए क्या है डिजिटल नोमैड वीजा और इसके नियम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर

बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर

12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा

12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

85 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल, न ज्यादा फीस और न कोई कंडिशन... समुद्र किनारे बसा ये खूबसूरत आइलैंड दे रहा सिटीजनशिप

नाओएरो समुद्र के बढ़ते जल स्तर और जलवायु परिवर्तन की समस्या से गुजर रहा है. नाओएरो का प्लान स्कीम से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल इन्हीं समस्याओं से निपटने में करना है.

Latest News

Neelam

Updated : Aug 06, 2026, 07:02 PM IST

85 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल, न ज्यादा फीस और न कोई कंडिशन... समुद्र किनारे बसा ये खूबसूरत आइलैंड दे रहा सिटीजनशिप

नाओएरो की गोल्डन स्कीम देती है सिटीजनशिप (Image Source: X/@Zavalajuan_)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • नाओएरो दे रहा देश में निवेश के साथ पासपोर्ट प्राप्त करने का ऑफर
  • सिंगापुर और मिस्त्र जैसे बिजनेस और ट्रेवल हब देशों में मिलेगी वीजा ऑन अराइवल की सुविधा
  • 90 हजार डॉलर में मिलेगी नाओएरो की सिटीजनशिप
  • जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर की समस्या से निपटने के लिए शुरू की गोल्डन पासपोर्स स्कीम

दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश और पैसिफिक आइलैंड रिपब्लिक ऑफ नाओएरो एक बार फिर से चर्चा में है. यह देश एक ऐसा सिटीजनशिप प्लान लेकर आया है, जो विदेशियों को उसके देश में निवेश के साथ पासपोर्स प्राप्त करने की अनुमति देगा. यह पासपोर्ट 85 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी देगा. हाल ही में नाओएरो ने अपना नाम भी बदला है, पहले इसे नाउरो के नाम से जाना जाता था.

क्या है नाओएरो का सिटीजनशिप प्लान ?

नाओएरो ने इस सिटीजनशिप प्लान को 'गोल्डन पासपोर्ट' नाम दिया है. पिछले साल की शुरुआत में यह प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया था. नाइजीरिया, मिस्त्र, केन्या और साउथ अफ्रीका जैसे देशों के नागरिक इस प्लान में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि ये देश इंटरनेशनल मार्केट और व्यवसायिक अवसरों तक आसान पहुंच के मौके तलाशते रहते हैं. यह प्रोग्राम ग्लोबल मार्केट में निवेश के जरिए सिटीजनशिप का ऑफर देता है. इस वजह से यह प्रोग्राम उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है, जो बिजनेस, ट्रेवल और निवेश के लिए दो देशों की सिटीजनशिप चाहते हैं.

नाओएरो ने क्यों लॉन्च किया है प्लान?

नाओएरो समुद्र के बढ़ते जल स्तर और जलवायु परिवर्तन की समस्या से गुजर रहा है. नाओएरो का प्लान स्कीम से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल इन्हीं समस्याओं से निपटने में करना है. समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से सरकार चाहती है कि 90 प्रतिशत परिवारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊंचे स्तर पर विस्थापित किया जाए. इसके लिए वह लंबे समय से कोशिश कर रही है. अब इस स्कीम से नाओएरो सरकार परिवारों को विस्थापित करने और जलवायु परिवर्तन की समस्या निपटने के लिए धन जुटाएगी.

कितने में मिलेगी नाओएरो की सिटीजनशिप?

निवेश के साथ सिटीजनशिप ऑफर करने वाले प्लान अक्सर काफी महंगे होते हैं, जिनकी कीमत 2 लाख डॉलर से 2.50 लाख डॉलर तक हो सकती है, ये उस देश और किस तरह की इंवेस्टमेंट आप कर रहे हैं, उसके हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. हालांकि, नाओएरो ने सिटीजनशिप स्कीम की कीमत 90 हजार डॉलर रखी है. अगर कोई एप्लीकेंट फोर स्टेज स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कर लेता है, तो उसको 90 हजार रुपये में नाओएरो की सिटीजनशिप मिल जाएगी. यह कीमत एक व्यक्ति के लिए है. इतना ही नहीं नाओएरो का वीजा सिंगापुर और हांगकांग जैसे बिजनेस और ट्रेवल हब 85 देशों की वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी देता है. हालांकि, यह स्कीम नाओएरो में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं देती है. सिटीजनशिप प्रोग्राम के लिए एप्लीकेंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी चेक किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:- शहबाज शरीफ नहीं हैं PoK के प्रधानमंत्री, फिर क्यों चलती है पाकिस्तान की हुकूमत?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर
बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर
12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा
12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा
Test में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का भी नाम
Test में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का भी नाम
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement