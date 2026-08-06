85 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल, न ज्यादा फीस और न कोई कंडिशन... समुद्र किनारे बसा ये खूबसूरत आइलैंड दे रहा सिटीजनशिप

नाओएरो समुद्र के बढ़ते जल स्तर और जलवायु परिवर्तन की समस्या से गुजर रहा है. नाओएरो का प्लान स्कीम से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल इन्हीं समस्याओं से निपटने में करना है.

नाओएरो दे रहा देश में निवेश के साथ पासपोर्ट प्राप्त करने का ऑफर

सिंगापुर और मिस्त्र जैसे बिजनेस और ट्रेवल हब देशों में मिलेगी वीजा ऑन अराइवल की सुविधा

90 हजार डॉलर में मिलेगी नाओएरो की सिटीजनशिप

जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर की समस्या से निपटने के लिए शुरू की गोल्डन पासपोर्स स्कीम

दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश और पैसिफिक आइलैंड रिपब्लिक ऑफ नाओएरो एक बार फिर से चर्चा में है. यह देश एक ऐसा सिटीजनशिप प्लान लेकर आया है, जो विदेशियों को उसके देश में निवेश के साथ पासपोर्स प्राप्त करने की अनुमति देगा. यह पासपोर्ट 85 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी देगा. हाल ही में नाओएरो ने अपना नाम भी बदला है, पहले इसे नाउरो के नाम से जाना जाता था.

क्या है नाओएरो का सिटीजनशिप प्लान ?

नाओएरो ने इस सिटीजनशिप प्लान को 'गोल्डन पासपोर्ट' नाम दिया है. पिछले साल की शुरुआत में यह प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया था. नाइजीरिया, मिस्त्र, केन्या और साउथ अफ्रीका जैसे देशों के नागरिक इस प्लान में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि ये देश इंटरनेशनल मार्केट और व्यवसायिक अवसरों तक आसान पहुंच के मौके तलाशते रहते हैं. यह प्रोग्राम ग्लोबल मार्केट में निवेश के जरिए सिटीजनशिप का ऑफर देता है. इस वजह से यह प्रोग्राम उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है, जो बिजनेस, ट्रेवल और निवेश के लिए दो देशों की सिटीजनशिप चाहते हैं.

नाओएरो ने क्यों लॉन्च किया है प्लान?

नाओएरो समुद्र के बढ़ते जल स्तर और जलवायु परिवर्तन की समस्या से गुजर रहा है. नाओएरो का प्लान स्कीम से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल इन्हीं समस्याओं से निपटने में करना है. समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से सरकार चाहती है कि 90 प्रतिशत परिवारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊंचे स्तर पर विस्थापित किया जाए. इसके लिए वह लंबे समय से कोशिश कर रही है. अब इस स्कीम से नाओएरो सरकार परिवारों को विस्थापित करने और जलवायु परिवर्तन की समस्या निपटने के लिए धन जुटाएगी.

कितने में मिलेगी नाओएरो की सिटीजनशिप?

निवेश के साथ सिटीजनशिप ऑफर करने वाले प्लान अक्सर काफी महंगे होते हैं, जिनकी कीमत 2 लाख डॉलर से 2.50 लाख डॉलर तक हो सकती है, ये उस देश और किस तरह की इंवेस्टमेंट आप कर रहे हैं, उसके हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. हालांकि, नाओएरो ने सिटीजनशिप स्कीम की कीमत 90 हजार डॉलर रखी है. अगर कोई एप्लीकेंट फोर स्टेज स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कर लेता है, तो उसको 90 हजार रुपये में नाओएरो की सिटीजनशिप मिल जाएगी. यह कीमत एक व्यक्ति के लिए है. इतना ही नहीं नाओएरो का वीजा सिंगापुर और हांगकांग जैसे बिजनेस और ट्रेवल हब 85 देशों की वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी देता है. हालांकि, यह स्कीम नाओएरो में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं देती है. सिटीजनशिप प्रोग्राम के लिए एप्लीकेंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी चेक किया जाएगा.

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