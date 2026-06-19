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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

सिर्फ चीन-पाक नहीं, भारत के पड़ोस में एक और परमाणु ताकत की एंट्री, बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल!

सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि भारत का पड़ोसी देश म्यांमार अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है, जो उत्तर कोरिया की खतरनाक सांग-ओ क्लास के डिजाइन पर आधारित है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 19, 2026, 02:55 PM IST

सिर्फ चीन-पाक नहीं, भारत के पड़ोस में एक और परमाणु ताकत की एंट्री, बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल!

बंगाल की खाड़ी में उत्तर कोरिया की एंट्री!

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  • म्यांमार उत्तर कोरिया की सांग-ओ क्लास के डिजाइन पर अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी बना रहा 
  • म्यांमार की नौसेना पहले से ही चीनी पनडुब्बियों का उपयोग कर रही है 
  • परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया को इस क्षेत्र में परोक्ष रूप से दखल देने का रास्ता मिला
  • सांग-ओ क्लास एक छोटी लेकिन बेहद खतरनाक पनडुब्बी है

रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली बंगाल की खाड़ी में इन दिनों काफी सैन्य गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी नई पनडुब्बी का असर इस इलाके तक होने का दावा किया था, और अब सैटेलाइट तस्वीरों से एक और बड़ा खुलासा हुआ है. रक्षा मामलों पर नजर रखने वाली मिलिट्री वॉच मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है.

उत्तर कोरिया ने बंगाल की खाड़ी में ली एंट्री!

हैरान करने वाली बात यह है कि म्यांमार की यह करीब 40 मीटर लंबी पनडुब्बी उत्तर कोरिया की मशहूर सांग-ओ क्लास के डिजाइन पर आधारित है. इस कदम से परमाणु शक्ति उत्तर कोरिया को भी परोक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में दखल देने का एक बैकडोर रास्ता मिल गया है. म्यांमार की नौसेना पहले से ही चीनी पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर रही है, और अब उसमें उत्तर कोरियाई तकनीक का जुड़ना रक्षा जानकारों के लिए दिलचस्पी का विषय बना हुआ है.

सांग-ओ क्लास पनडुब्बी में क्या खास है?

अब सवाल उठता है कि आखिर सांग-ओ क्लास पनडुब्बी में ऐसा क्या खास है? दरअसल, यह कोई बहुत बड़ी या परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बी नहीं है, बल्कि यह एक छोटी और बेहद शातिर पनडुब्बी मानी जाती है. कम गहरे समुद्री इलाकों में जंग लड़ने के लिए इसे बेहद खतरनाक माना जाता है.

अपने छोटे आकार के कारण यह रडार और सोनार की नजरों से बचकर समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने, टॉरपीडो से अचानक हमला करने और दुश्मन के इलाके में गुपचुप तरीके से स्पेशल फोर्सेज या कमांडोज की घुसपैठ कराने में माहिर है. बंगाल की खाड़ी के कई हिस्से कम गहरे हैं, जहां यह आसानी से छिपकर मिशन को अंजाम दे सकती है.

क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है?

पहली नजर में यह भारत के पड़ोस में हथियारों की होड़ जैसा लग सकता है, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारत को फिलहाल इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है. इसके कई ठोस कारण हैं, सबसे पहली बात यह है कि म्यांमार के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध हमेशा से संतुलित और अच्छे रहे हैं.

म्यांमार अपनी सीमाओं और समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठा रहा है, न कि भारत को चुनौती देने के लिए. इसके अलावा, किसी भी देश के लिए सिर्फ पनडुब्बी बना लेना ही काफी नहीं होता, उसके संचालन, रखरखाव और क्रू मेंबर्स को प्रशिक्षित करने के लिए एक बेहद मजबूत नौसैनिक ढांचे की जरूरत होती है, जिसे विकसित करने में म्यांमार को अभी कई साल लगेंगे.

भारत का सुरक्षा चक्र है बेहद मजबूत

भारत इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि वह पहले से ही इस क्षेत्र में एक कदम आगे रहा है. साल 2020 में जब म्यांमार पर चीनी प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तब भारत ने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए म्यांमार को अपनी आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी तोहफे में दी थी ताकि चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित किया जा सके.

इसके साथ ही, भारतीय नौसेना के पास इस समय दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी-सबमरीन लड़ाकू विमान P-8I पोसाइडन, एडवांस्ड सोनार सिस्टम और खुद की परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं. ऐसे में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार की यह नई कोशिश भारत के लिए कोई सैन्य खतरा नहीं है, बल्कि यह बदलते दौर में पड़ोसी देशों के आधुनिकीकरण का एक हिस्सा मात्र है.

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