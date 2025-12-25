FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया

बांग्लादेश में शेख हसीना को बड़ा झटका, युनुस सरकार ने अवामी लीग को चुनाव से किया बाहर

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग को फरवरी चुनाव से बाहर रखने का फैसला दोहराया है. शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा, जबकि इस कदम पर अमेरिका समेत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं.

राजा राम

Updated : Dec 25, 2025, 03:51 PM IST

बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है. अंतरिम सरकार ने साफ कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फरवरी में प्रस्तावित आम चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ढाका में मीडिया से बात करते हुए सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने दो टूक कहा कि पार्टी पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने का कोई सवाल नहीं है. यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में निष्पक्ष और समावेशी चुनाव की मांग उठ रही है. 

फैसले पर अंतिम मुहर

दरअसल, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने के अपने फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी है. बुधवार को ढाका में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि सरकार की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है और अवामी लीग पर लगा प्रतिबंध बरकरार रहेगा. उन्होंने बताया कि फरवरी में होने वाले आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

देश की आजादी के बाद यह पहली बार

यह फैसला बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में बेहद अहम माना जा रहा है. 1971 में देश की आजादी के बाद यह पहली बार होगा, जब अवामी लीग पूरी चुनावी प्रक्रिया से बाहर रहेगी. बताते चलें, अवामी लीग लंबे समय तक बांग्लादेश की सत्ता की धुरी रही है और शेख हसीना देश की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती रही हैं. ऐसे में पार्टी का चुनाव से बाहर होना सत्ता संतुलन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. 
अंतरिम सरकार ने इस साल मई में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया था. सरकार का कहना था कि पार्टी की गतिविधियां देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थीं. इससे पहले, पिछले साल अक्टूबर में अवामी लीग से जुड़े प्रभावशाली छात्र संगठन ‘छत्र लीग’ पर भी प्रतिबंध लगाया गया था.  इन फैसलों को शेख हसीना के राजनीतिक प्रभाव को सीमित करने की दिशा में बड़ा कदम माना गया. 

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल, पेट्रोल बम अटैक के बाद देर रात ढाका यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई

17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल को मौत की सजा सुनाई थी.  इसके बाद यह धारणा और मजबूत हुई कि बांग्लादेश में शेख हसीना के राजनीतिक अध्याय को पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश की जा रही है. इस पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई है. अमेरिका के पांच सांसदों ने 23 दिसंबर को मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर अवामी लीग को चुनाव से बाहर रखने पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि किसी बड़े राजनीतिक दल को चुनाव से दूर रखना लोकतांत्रिक विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि, शफीकुल आलम ने इन प्रतिक्रियाओं पर कहा कि उन्होंने अभी तक वह पत्र नहीं देखा है और सरकार अपने फैसले पर कायम है. 

