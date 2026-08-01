कौन हैं निर्मल पुर्जा? मशहूर पर्वतारोही पाकिस्तान के पहाड़ पर हुए लापता, पूरी दुनिया कर रही सलामती की दुआ

Nirmal Purja Missing News: दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को रिकॉर्ड समय में फतह करने वाले मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुर्जा ब्रॉड पीक पर अचानक आए हिमस्खलन के बाद लापता हो गए हैं.

निर्मल पुर्जा गिलगित-बाल्टिस्तान में ब्रॉड पीक पर आए हिमस्खलन के बाद लापता हो गए

निर्मल ने 2003 में ब्रिटिश सेना जॉइन की थी

हिमस्खलन में कुल 10 पर्वतारोही फंसे थे, जिनमें से अब तक 4 शव बरामद कर लिए हैं

सेना और एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है

दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक पहाड़ों को अपने कदमों से नापने वाले मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुर्जा को लेकर एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है. पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में स्थित ब्रॉड पीक पर आए एक भीषण हिमस्खलन के बाद निर्मल पुर्जा समेत करीब 10 पर्वतारोही लापता हो गए हैं. इस हादसे के बाद से पूरी टीम का संपर्क टूट चुका है, जिससे माउंटेनियरिंग की दुनिया में हड़कंप मच गया है.

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कैसे हुआ हादसा और कौन-कौन है लापता?

ये हादसा कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी ब्रॉड पीक (8,047 मीटर) पर हुआ. जब पर्वतारोहियों का दल चढ़ाई कर रहा था, तभी दोपहर के वक्त अचानक बर्फ का एक विशाल तूफान और हिमस्खलन आ गया. इस हादसे में लापता हुए 10 पर्वतारोहियों में नेपाल के 5 पर्वतारोही, पाकिस्तान के हुंजा निवासी सोहेल सखी, ओमान की महिला क्लाइम्बर नथिरा, अमेरिका की मैलोरी गीस, चीन का एक नागरिक और एक अन्य विदेशी पर्वतारोही शामिल हैं.

एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, राहत और बचाव टीम ने अब तक 4 शव बरामद कर लिए हैं. इनमें ओमान की नथिरा अल हार्ती और नेपाल के पुर बहादुर गुरुंग युक्ता की पहचान हो चुकी है. बाकी लापता लोगों की तलाश के लिए हवा और जमीन दोनों रास्तों से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

कौन हैं निर्मल पुर्जा?

नेपाल में जन्मे और बाद में ब्रिटेन की नागरिकता लेने वाले निर्मल पुर्जा पर्वतारोहण की दुनिया का एक जाना-माना नाम हैं. लोग उन्हें प्यार से 'निम्स दाई' भी कहते हैं. निर्मल ने 2003 में ब्रिटिश सेना जॉइन की थी और 2009 में वे रॉयल मरीन की एलीट स्पेशल फोर्स का हिस्सा बने. फौज की नौकरी छोड़कर उन्होंने पर्वतारोहण को अपना करियर बनाया.

Update from G2:



We were the last team to pull into Basecamp. Even when we were at the Ali camp, most teams were already on Camp 1 or heading for their summit push. By the time we finally got to the G1 & G2 base camp, our duffels with the main climbing gear were delayed even… pic.twitter.com/m7yqq9z1WQ — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) July 23, 2026

प्रोजेक्ट पॉसिबल से रचा इतिहास

साल 2019 में उन्होंने 'प्रोजेक्ट पॉसिबल' नाम से एक अभियान शुरू किया. उन्होंने दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों को महज 189 दिनों में फतह कर रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड लगभग 8 साल का था. उनकी इसी हैरतअंगेज यात्रा पर नेटफ्लिक्स ने '4 पीक्स: नथिंग इज़ इम्पॉसिबल' नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. हालांकि, 2023 में नार्वे की क्रिस्टिन हरिला और नेपाल के तेनजिन शेर्पा ने 92 दिनों में सभी 14 चोटियों पर चढ़कर उनका यह रिकॉर्ड तोड़ा था.

चढ़ाई से पहले की थी सुरक्षित वापसी की दुआ

निर्मल पुर्जा ने ब्रॉड पीक पर चढ़ने से कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने लिखा था, "ब्रॉड पीक, मैं तुमसे सुरक्षित ऊपर जाने और सुरक्षित वापस नीचे आने के अलावा और कुछ नहीं मांगता." ब्रॉड पीक फतह करने के बाद उनका अगला इरादा दुनिया की छठी सबसे ऊंची चोटी 'चो ओयु' पर चढ़ने का था.

रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं चुनौतियां

कराकोरम रेंज की ब्रॉड पीक को अपनी सीधी चढ़ाई और अप्रत्याशित मौसम के कारण बेहद जोखिमभरा माना जाता है. एल्पाइन क्लब के अनुसार, सेना और स्थानीय प्रशासन की मदद से हेलिकॉप्टरों को रेस्क्यू काम में लगाया गया है. लेकिन क्षेत्र में खराब मौसम, तेज हवाओं और लगातार गिरते तापमान के कारण खोज अभियान में दिक्कतें आ रही हैं. फिलहाल, पूरी दुनिया के एडवेंचर प्रेमी निर्मल पुर्जा और उनकी टीम की सलामती की दुआएं कर रहे हैं.

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