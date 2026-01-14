Iran के किन शहरों में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, पढ़ाई या नौकरी क्या करने जाते हैं युवा?

How many Indians live in Iran: ईरान में लगभग 11,000 भारतीय रहते हैं. इनमें सबसे ज्यादा संख्या मेडिकल और इंजीरियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों की है.

ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. MEA ने कहा कि जितनी जल्द हो सके सभी भारतीय ईरान छोड़ दें. ईरान में भारी तादाद में छात्र, कारोबारी, श्रद्दालु और टूरिस्ट रहते हैं. उनकी मदद के लिए सरकार ने तेहरान भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.

विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, ईरान में लगभग 11,000 भारतीय रहते हैं. इनमें सबसे ज्यादा संख्या मेडिकल और इंजीरियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों की है. इसके अलावा मेडिकल प्रोफेशनल, बिजनेसमैन से भी जुड़े हुए हैं. अगर भारतीय मूल के लोगों की भी संख्या मिला दी जाए, तो यह आंकड़ा 12,000 को पार कर जाएगा.

किन शहरों में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय?

ईरान में भारतीय की सबसे बड़ी आबादी राजधानी तेहरान, मशहद और बंदर अब्बास में रहती है. इसके अलावा बिरजंद और जाबोल में भी अच्छी खासी संख्या है, जो ज्यादातर ट्रेड और प्रोफेशनल काम से जुड़े हुए हैं. ईरान में सबसे ज्यादा छात्र कश्मीर से हैं, जो मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेस की पढ़ाई कर रहे हैं.

Iran में कौन से कोर्स सबसे ज्यादा फेमस

ईरान का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है. यह वजह है कि विदेशों से भी भारी तादाद में छात्र यहां पढ़ाई करने आते हैं. भारतीय छात्र ईरान में सबसे ज्यादा MBBS करने जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ यहां की फीस भी बहुत कम है. इस इस्लामिक देश में MBBS की कुल फीस 15 से 30 लाख के बीच है, जबकि भारत में यह फीस 50 से 1 करोड़ रुपये तक होती है.

जिन छात्रों का नीट का एग्जाम देने के बाद भी भारत के मेडिकल कॉलेजों में नंबर नहीं आता, वह ईरान, यूक्रेन, रूस, कनाडा जैसे देशों का रूझान करते हैं. तेहरान की यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज (TUMS) और शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज दुनियाभर में फेमस है. जो एमबीबीएस के अलावा BDS और फार्मेंसी के कोर्स भी कराती है. इस देश के डिग्रियों को भारत के नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से मान्यता मिली है. इसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्स भी काफी पॉपुलर हैं.

भारतीयों की वतन वापसी में कितना आएगा खर्च

ईरान में अगर युद्ध जैसी स्थिति बनी तो भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत सरकार को ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है. जून 2025 में भी ईरान-इजरायल के बीच युद्ध के दौरान'ऑपरेशन सिंधु' चलाया था. विशेष विमानों के जरिए भारतीयों को वापस लाया गया था. जिसमें प्रति व्यक्ति खर्च करीब 60,000 से 1 लाख रुपये आया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से