पिता थे UAE में राजदूत, बेटी बनीं मोरक्को की पहली महिला PM, कौन हैं फातिमा एज्जाहरा अल मंसूरी?

मोरक्को के आम चुनाव में फातिमा एज्जाहरा अल मंसूरी की पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतीं हैं. यह देश के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी महिला को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है.

मोरक्को में 23 सितंबर को आम चुनाव हुए थे

फातिमा एज्जाहरा अल मंसूरी पेशे से वकील हैं

2009 में माराकेश की पहली महिला मेयर बनीं थी



मोरक्को के लिए 29 सितंबर का दिन ऐतिहासिक रहा. रॉयल हाउसहोल्ड, प्रोटोकॉल और चांसलरी मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में फातिमा एज्जाहरा अल मंसूरी को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करने का ऐलान किया. वह मोरक्को की पहली महिला पीएम बनेंगी. देश के शाही महल ने बताया कि किंग मोहम्मद VI ने मंगलवार को अल मंसूरी को सरकार का प्रमुख नियुक्त किया और उन्हें नई सरकार बनाने के लिए कहा. यह फैसला 23 सितंबर को हुए संसदीय चुनावों के 6 दिन बाद आया.

मोरक्को के 395 सीटों वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अल मंसूरी की ऑथेंटिसिटी एंड मॉडर्निटी पार्टी (PAM) ने चुनाव में 97 सीटें जीतीं. नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंट्स (RNI) 66 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर और इस्तिकलाल पार्टी 65 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही. सरकार बनाने के लिए मंसूरी के पास पर्याप्त सीटें नहीं हैं. ऐसे में उन्हें गठबंधन के जरिए सरकार बनाना होगा.

कौन हैं फातिमा एज्जाहरा अल मंसूरी?

50 वर्षीय फातिमा एज्जाहरा अल मंसूरी पेशे से एक वकील हैं. 2009 में माराकेश की पहली महिला मेयर बनीं थी. अब तक के अपने राजनीतिक करियर में वह कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा प्रधानमंत्री अजीज अखन्नौच के नेतृत्व वाली सरकार में राष्ट्रीय योजना, शहरी विकास, आवास और शहरी नीति मंत्री रहीं. वह PAM के सामूहिक नेतृत्व की राष्ट्रीय समन्वयक भी रही हैं.

2021 के चुनाव के बाद वह दोबारा माराकेश नगर परिषद की प्रमुख बनीं. वह संसद की सदस्य भी रह चुकी हैं. उन्होंने फ्रांस की मोंटपेलियर यूनिवर्सिटी से एडवांस्ड स्टडीज में डिप्लोमा किया है और अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एंग्लो-सैक्सन बिजनेस लॉ में डिप्लोमा किया है. उनके पिता अब्देर्रहमान अल मंसूरी UAE में मोरक्को के राजदूत थे.

क्या है अल मंसूरी से सामने बड़ी चुनौती ?

चुनाव में पीएएम ने भले ही ज्यादा सीटें जातीं हैं, लेकिन 395 सदस्यों वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (संसद) में बहुमत के लिए 198 सीटें चाहिए, जिससे वह बहुत पीछे हैं. ऐसे में उन्हें सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों से गठबंधन करना होगा. RNI और इस्तिकलाल संसद की सबसे बड़ी पार्टियों में शामिल है. वहीं चुनाव में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (PJD) ने भी 54 सीटें जीतीं हैं.

नई सरकार के सामने ये हैं चुनौतियां?

नई सरकार के सामने कई चुनौतियां भी होंगी. अल मंसूरी ऐसे समय में देश की पीएम बनेंगी, जब मोरक्को बड़े आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहा है. साथ ही उसे बेरोजगारी और पब्लिक सेवाओं से जुड़ी चिंताओं का भी सामना करना पड़ रहा है.

सरकार के मुख्य कामों में से एक 2030 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी होगी, जिसकी मेजबानी मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल के साथ मिलकर करेगा. देश पहले से ही इस टूर्नामेंट से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है.

नई सरकार के सामने रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और वेतन से जुड़े वादों को भी पूरा करने का दवाब होगा. PAM ने दस लाख नौकरियां देने और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के वादे के साथ चुनाव लड़ा था.

मोरक्को में राजा और पीएम का क्या होता है काम ?

मोरक्को की संवैधानिक व्यवस्था में राजा के पास रक्षा और विदेश नीति समेत कई महत्वपूर्ण अधिकार हैं. 2011 के संवैधानिक बदलावों के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी से की जाती है. सरकार का प्रमुख कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करता है और देश की घरेलू नीति व प्रशासन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

PM बनने वाली अरब की दूसरी महिला हैं मंसूरी

मंसूरी अरब देशों में प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला हैं. इससे पहले ट्यूनीशिया की नजला बौडेन अक्टूबर 2021 से अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री रहीं. इस तरह मोरक्को की राजनीति में अल मंसूरी की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखी जा रही है.

कितनी है मोरक्को की जनसंख्या?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोरक्को की कुल जनसंख्या करीब 3.84 करोड़ है. जनसंख्या के मामले में विश्व रैंकिंग में इसका 41वां स्थान है. यहां के पुदीने की चाय दुनिया भर में फेसम है.