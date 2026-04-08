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मोज्तबा खामेनेई बोले- युद्ध विराम हुआ है, खत्म नहीं: क्या है Ceasefire और End of War में फर्क?

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मोज्तबा खामेनेई बोले- युद्ध विराम हुआ है, खत्म नहीं: क्या है Ceasefire और End of War में फर्क?

ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने ईरान की सेना को फायरिंग रोकने के निर्देश दिए, इसके साथ ही कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 08, 2026, 09:58 AM IST

मोज्तबा खामेनेई बोले- युद्ध विराम हुआ है, खत्म नहीं: क्या है Ceasefire और End of War में फर्क?

मोज्तबा खामेनेई ने ईरान की सेना को फायरिंग रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है.

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अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलता है तो अमेरिका उस पर हमला नहीं करेगा. ईरान ने भी होर्मुज स्ट्रेट खोलने की सहमति दे दी है. इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने अपनी सेना से फायरिंग रोकने के लिए कहा है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी सेना को चेताया है कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है.

ईरान के सरकारी चैनल पर खामेनेई ने कहा, 'अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सेना को अपने सुप्रीम लीडर का आदेश मानना चाहिए और फायरिंग रोक देना चाहिए.'

सीज़फायर और एंड ऑफ वॉर में क्या अंतर?

महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच दिन में युद्ध होता था और शाम को सूरज के ढलते ही युद्ध रोक दिया जाता था. कहा जा सकता है कि दोनों के बीज रोज़ शाम को रातभर के लिए युद्ध विराम होता था. रोज़ शाम को युद्ध खत्म नहीं होता था, युद्ध आखिर में दुर्योधन की हत्या के साथ खत्म हुआ था.

युद्ध विराम का मतलब है किसी युद्ध में जारी गोलीबारी, बमबारी को दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद अस्थायी रूप से रोक देना. युद्ध विराम में प्रमुख रूप से सैन्य कार्रवाई पर रोक लगती है. इसके लिए अंग्रेज़ी में सीज़फायर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. Cease का मतलब होता है रुकना या खत्म होना. वहीं, Fire से मतलब गोली, गोला, बम की फायरिंग से. 

झड़प या युद्ध जैसे हालात बनने पर युद्ध विराम किया जाता है ताकि अग्रेशन न बढ़े और युद्ध की संभावना को खत्म किया जा सके. बीते साल पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे. दोनों देशों ने युद्धविराम का ऐलान करके अग्रेशन रोका.

जब युद्ध छिड़ चुका हो तो युद्ध विराम को युद्ध समाप्ति की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है. सीज़फायर में सैन्य संघर्ष बंद होता है, इस दौरान डिप्लोमैटिक चैनलों और मध्यस्थों की मदद से युद्ध में शामिल देश बातचीत करते हैं. अपनी-अपनी शर्तें रखते हैं, शर्तों पर चर्चा होती है. जब दोनों के बीच समझौता हो जाता है तो दोनों देश End Of War treaty यानी युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और युद्ध के अंत की घोषणा करते हैं.

ईरान ने की थी परमानेंट समाधान की मांग

डोनाल्ड ट्रंप लगभग दो हफ्ते से ईरान पर सीज़फायर का दबाव बना रहे थे. ट्रंप ने 15 शर्तों के साथ 45 दिन के सीज़फायर का प्रस्ताव भी ईरान को भेजा था. ईरान इस संघर्ष के स्थायी समाधान के पक्ष में था. ईरान का कहना था कि वो गाज़ा या फिलिस्तीन जैसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहता, जिसमें कागज़ों पर तो युद्ध विराम है पर इज़रायल-US जब चाहे तब उन पर हमला कर देते हैं. ईरान ने अपनी 10 शर्तों के साथ स्थायी समाधान का प्रस्ताव अमेरिका को भेजा था. दो दिन तक मध्यस्थों के माध्यम से चली बातचीत के बाद ईरान और अमेरिका के बीच 15 दिन के यु्द्ध विराम पर सहमति बनी. अब इन 15 दिनों में दोनों देश युद्ध खत्म करने की शर्तों पर चर्चा करेंगे, इसके लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि जल्द ही पाकिस्तान में मिलने वाले हैं.

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