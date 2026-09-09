मिडिल ईस्ट में फिर भड़की जंग की आग! सऊदी के तेल ठिकानों और एयरपोर्ट पर हूती हमला, 73 लोग घायल

यमनी सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच 2022 से चार साल का एक नाजुक संघर्ष-विराम कायम था, लेकिन अचानक से ही हूती के हमले ने जंग को भड़का दिया है. अगर यह आगे बढ़ा तो न सिर्फ दोनों देशों को दुनिया भर के कई देशों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा.

मिडिल ईस्ट में शांति का चार साल पुराना दौर एक झटके में खत्म हो गया है. यहां यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के असैन्य और आर्थिक ठिकानों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किये हैं. इस हमले में किंग खालिद एयरबेस, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सऊदी की दिग्गज़ तेल कंपनी 'अरामको' के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें करीब 73 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये हैं. इस हमले ने एक बार फिर से जंग को भड़का दिया है. वहीं अगर ये जंग आगे बढ़ी तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों या मिडिल ईस्ट पर ही नहीं, तेल आयातक देशों पर भी पड़ सकता है. आइए जानते हैं कैसे...

अरामको के तेल रिफाइनरी पर हमला

हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के आभा और जीज़ान (Jizan) क्षेत्रों को निशाना बनाया है. सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, हमलों के तुरंत बाद कई तेल संयंत्रों में भीषण आग लग गई, जिसके कारण कुछ परिचालन को एहतियातन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा.असैन्य और बुनियादी ढांचा निशाने पर लिया गया. इसमें सिर्फ तेल संयंत्र ही नहीं, बल्कि आभा हवाई अड्डे और किंग खालिद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में डर और अराजकता का माहौल है.

सऊदी अरब का सख्त रुख

सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन और विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वे अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक और कठोर सैन्य कदम उठाएंगे. ऐसे में अब सऊदी अरब भी बदले में हमला कर सकता है. अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों में एक बार फिर से आग भड़क जाएगी.

कच्चे तेल से लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम हो सकते हैं प्रभावित

सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल (Crude Oil) निर्यातक है. इसके साथ ही यही देश 'ओपेक' (OPEC) का अनौपचारिक नेता है. भारत अपनी जरूरत का कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है. ऐसे में अरामको के ठिकानों पर हमले से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल आपूर्ति (Supply Chain) बाधित हो सकती है. अगर कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत में भी ईंधन की लागत बढ़ सकती है.

भारतीय कामगारों और व्यापार पर असर

सऊदी अरब में लाखों भारतीय नागरिक काम करते हैं. इसके अलावा लाल सागर का समुद्री मार्ग भारत के वैश्विक व्यापार की रीढ़ है. दक्षिण सऊदी अरब के जीज़ान और आभा जैसे क्षेत्रों में भारतीय लोग भी कार्यरत हैं. ऐसे में एयरबेस और हवाई अड्डों पर हमले से भारतीय कामगारों और उनके परिवारों के बीच चिंता बढ़ गई है.

शिपिंग मार्ग पर खतरा

जुलाई के बाद से ही हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में नाकाबंदी और जहाजों पर हमले तेज कर दिये थे. व्यापारिक जहाजों का रास्ता बदलने से शिपिंग लागत बढ़ रही है, जिससे भारत का आयात-निर्यात महंगा हो रहा है.

अचानक कैसे टूटी 4 साल की शांति

यमन में यमनी सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच 2022 से चार साल का एक नाजुक संघर्ष-विराम कायम था, जिसने खाड़ी क्षेत्र को काफी हद तक शांत रखा था, लेकिन जुलाई के महीने से यमनी सरकार के नये जवाबी सैन्य अभियानों के बाद यह सीजफायर पूरी तरह से टूट गया. रॉयर्टस के अनुसार, हूती विद्रोहियों का कहना है कि यह हमला सऊदी गठबंधन के उन हवाई हमलों का जवाब है, जिनमें यमन की एक जेल पर हुए हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी. दोनों पक्षों के बीच भड़की यह नई दुश्मनी अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है.