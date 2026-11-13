Microsoft की कौन-कौन सी सर्विसेज डाउन? ठीक करने में क्यों लग रहा इतना समय- जानिये क्या है वजह

Microsoft हाल के महीनों में अपनी सबसे बड़ी आउटेज से जूझ रहा है. दुनिया भर में हजारों यूजर आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और कई दूसरे माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लिकेशन्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं.

Microsoft Outage: माइक्रोसॉफ्ट की कई सर्विसेज 12 घंटे से ज्यादा समय से डाउन हैं. Microsoft 365, AI assistant Copilot और MS Teams काम नहीं कर रही. Outlook मेल ओपन नहीं हो रहा. हाल के महीनों में माइक्रोसॉफ्ट अपनी सबसे बड़ी आउटेज से जूझ रहा है. दुनिया भर में हजारों यूजर आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और कई दूसरे माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लिकेशन्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं.

12 नवंबर से डाउन हुईं सर्विसेज

माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस 12 नवंबर को डाउन हुई और यह जारी है. वेबसाइट 'Downdetector' के मुताबिक, दुनियाभर से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक न चल पाने की 1.40 लाख से ज्यादा शिकायत मिली हैं. यूजर्स ने इनबॉक्स खोलने, ईमेल भेजने या वर्कप्लेस कम्युनिकेशन टूल्स को एक्सेस न कर पाने की शिकायत की हैं. ये रिपोर्ट भारत समेत 74 देशों से आ रही हैं. इसकी वजह से अलग-अलग क्षेत्रों के दफ्तरों का काम प्रभावित हुआ.

Microsoft आउटेज की क्या है वजह?

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की जांच कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि यह समस्या कॉन्फिगरेशन में बदलाव से जुड़ी है, जिससे कुछ सर्वर ओवरलोड हो गए और उपलब्ध नहीं थे. कंपनी के शुरुआती अपडेट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा लोड और कनेक्टिविटी की समस्याओं को आउटेज की वजह बताया गया है. जैसे ही प्रभावित सर्वर उपलब्ध नहीं हुए, ट्रैफिक को दूसरी मशीनों पर भेजा गया, जिससे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ गया.

क्या कोई साइबर अटैक हुआ?

माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि आउटेज किसी साइबर अटैक या मैलिशियस एक्टिविटी की वजह से हुआ था. ऐसा लगता है कि यह रुकावट सिक्योरिटी ब्रीच के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉन्फिगरेशन प्रॉब्लम से जुड़ी थी.

कौन-कौन सी सर्विसेज प्रभावित?

Microsoft 365 में आई रुकावट का असर सिर्फ Outlook तक सीमित नहीं रहा. कई ऐप और सर्विसेज में दिक्कतें आ रही हैं.

Outlook: यूजर्स को इनबॉक्स खोलने, ईमेल भेजने और नए मैसेज मिलने में परेशानी हो रही.

यूजर्स को इनबॉक्स खोलने, ईमेल भेजने और नए मैसेज मिलने में परेशानी हो रही. Microsoft Teams: चैट करने, ऑनलाइन मीटिंग करने, कैलेंडर रिक्वेस्ट भेजने में दिक्कत आ रही.

चैट करने, ऑनलाइन मीटिंग करने, कैलेंडर रिक्वेस्ट भेजने में दिक्कत आ रही. Word, Excel और PowerPoint: माइक्रोसॉफ्ट के इन ऐप्स को खोलने और इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही.

माइक्रोसॉफ्ट के इन ऐप्स को खोलने और इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही. OneDrive और SharePoint: ऑनलाइन फाइलें सेव करने, शेयर करने वाली ये सेवाएं भी प्रभावित हुईं.

ऑनलाइन फाइलें सेव करने, शेयर करने वाली ये सेवाएं भी प्रभावित हुईं. Microsoft Copilot: माइक्रोसॉफ्ट के AI असिस्टेंट Copilot में भी कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याएं आईं.

एयरलाइंस पर भी असर

SpiceJet ने शुक्रवार सुबह दिल्ली से जाने वाली तीन फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं. इनमें पुणे, लेह और मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं. दरभंगा और मुंबई जाने वाली स्पाइसजेट की 2 और फ्लाइट्स में देरी भी हुई. एयर इंडिया ने कहा कि उसके फ्लाइट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि पैसेंजर कम्युनिकेशन जारी रखने के लिए ईमेल ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रीरूट किया गया.

Indigo की एडवाइजरी

Indigo और अकासा एयर ने यात्रियों को फ्लाइट अपडेट मॉनिटर करने के लिए एडवाइजरी जारी की. दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों को एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी. अकासा एयर ने कहा,'माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक सेवाओं में आई रुकावट के कारण, हमारी ईमेल सपोर्ट सेवाओं में देरी हो रही है. एयरलाइन ने यात्रियों से कहा कि वे मदद के लिए 'अकासा केयर सेंटर' '+91 9606112131' पर कॉल करें या सोशल मीडिया चैनलों के जरिए संपर्क करें.

आउटेज दूर होने में क्यों लग रहा समय?

Microsoft की सेवाओं को दोबारा शुरू करने में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कहीं इन्हें ठीक करने के दौरान कोई नई परेशानी न खड़ी हो जाए. कंपनी ने जब अपने सर्वर दोबारा शुरू किए तो कुछ सर्वर पर ट्रैफिक बढ़ते ही उन्होंने काम करना बंद कर दिया. इससे रिकवरी का काम और मुश्किल हो गया.

इंजीनियरों को समस्या दूर करने के लिए दूसरे तरीके तलाशने पड़े. कंपनी प्रभावित सर्वरों को ठीक करने, उनकी क्षमता बढ़ाने और ट्रैफिक को दूसरे सर्वरों पर भेजने की कोशिश कर रही है. हालांकि, सेवाएं शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि सभी यूजर्स को तुरंत उनका एक्सेस मिल जाएगा.



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