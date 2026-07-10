इस द्वीप पर मौजूद हैं 10 लाख से ज्यादा चूहे, मारने के लिए हेलीकॉप्टरों से गिराया जाएगा 550 टन जहर, कहां है ये जगह?

वैज्ञानिकों ने पाया है कि मैरियन द्वीप पर मौजूद चूहे जीवित पक्षियों पर हमला कर रहे हैं. ये चूहे अल्बाट्रॉस पक्षी के चूज़ों के सिर खाते हैं. मैरियन द्वीप पर अब दस लाख से ज़्यादा चूहे हैं.

मैरियन द्वीप पर मौजूद लाखों चूहों ने मचा रखा है आतंक.

चूहों से निपटने के लिए 'माउस-फ्री मैरियन प्रोजेक्ट' शुरू किया गया.

जीवित समुद्री पक्षियों को अपना शिकार बना रहे हैं चूहे.

दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित एक सुदूर आइलैंड मैरियन द्वीप पर चूहों ने आतंक मचा रखा है. इन्हें खत्म करने के लिए 10 मिलियन डॉलर (लगभग 83 करोड़ रुपये) का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. इसके तहत 6 हेलीकॉप्टरों की मदद से द्वीप पर 550 टन चूहे मारने का जहर गिराया जाएगा. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस द्वीप पर इतने चूहे कहां से आ गए और इनकी तादाद इतनी कैसे बढ़ गई. तो चलिए बताते हैं मैरियन द्वीप की पूरी कहानी.

किसके नियंत्रण में है मैरियन द्वीप?

मैरियन द्वीप अंटार्कटिका के करीब स्थित एक बेहद ठंडा, गीला और इंसानी आबादी से दूर मौजूद है. इसका प्रबंधन दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया जाता है. यहां कोई इंसानी आबादी नहीं है, इसलिए सदियों से यह द्वीप लाखों समुद्री पक्षियों के प्रजनन के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग बना हुआ था. यहां इन पक्षियों का शिकार करने वाला कोई शिकारी मौजूद नहीं था. लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में, सील का शिकार करने वाले कुछ शिकारी जब यहां पहुंचे तब उनकी जहाजों में बैठे कुछ चूहे भी इस द्वीप पर पहुंच गए. अनुकूल माहौल और किसी शिकारी के न होने के कारण इन चूहों की आबादी बेकाबू ढंग से बढ़ गई और आज इस द्वीप पर 10 लाख से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं.

द्वीप पर चूहों का खौफनाक आतंक है

शुरुआत में ये चूहे कीड़े-मकौड़े और बीज खाते थे, लेकिन अब भोजन की कमी के चलते इन्होंने जीवित समुद्री पक्षियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है. ये चूहे घोंसलों में बैठे अल्बाट्रॉस पक्षियों के बच्चों को भी खा जाते हैं. ये बड़े पक्षियों को भी जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं. वैज्ञानिकों ने ऐसी भयावह तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए हैं जहां चूहे इन लाचार पक्षियों के सिर और शरीर को नोच-नोच कर खा रहे हैं. चूंकि इन पक्षियों ने कभी चूहों जैसे शिकारियों का सामना नहीं किया था, इसलिए इनके पास चूहों से बचने की कोई प्राकृतिक रक्षा प्रणाली नहीं है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण यह द्वीप अब पहले के मुकाबले थोड़ा गर्म और सूखा रहने लगा है. यह मौसम चूहों के प्रजनन के लिए बेहद अनुकूल साबित हो रहा है. चूहों का प्रजनन काल लंबा हो गया है, जिससे उनकी संख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है. यहां एक मादा चूहा साल में कई बार 7 से 8 बच्चों को जन्म दे सकती है, जिससे स्थिति और भयावह हो गई है. चूहों के इसी आतंक से बचने के लिए 'माउस-फ्री मैरियन' प्रोजेक्ट शुरू किया गया है.

क्या है 'माउस-फ्री मैरियन प्रोजेक्ट'

मैरियन द्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र और दुर्लभ पक्षियों को पूरी तरह नष्ट होने से बचाने के लिए वैज्ञानिकों के पास चूहों को सामूहिक रूप से खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. इस अभियान को 'माउस-फ्री मैरियन प्रोजेक्ट' नाम दिया गया है. द्वीप का इलाका बहुत कठिन और दुर्गम है, इसलिए इंसानों द्वारा जाकर जहर छिड़कना नामुमकिन है. यही कारण है कि इस काम के लिए 6 विशेष हेलीकॉप्टरों की मदद ली जाएगी. ये हेलीकॉप्टर पूरे द्वीप पर लगभग 550 टन चूहे मारने वाले विशेष जहर का छिड़काव करेंगे. स योजना का लक्ष्य द्वीप के हर एक हिस्से तक जहर पहुंचाना है ताकि एक भी चूहा जिंदा न बचे. अगर एक भी जोड़ा बच गया, तो चूहों की तेज प्रजनन क्षमता के कारण कुछ ही सालों में स्थिति फिर वैसी ही हो जाएगी.

