15 दिन तक 328 फीट गहरे अंडरवॉटर सिंकहोल में फंसा रहा शख्स, कैसे रहा जिंदा? रेस्क्यू टीम भी हैरान

बचाव टीम ने जब गुफा में बने एक छोटे से एयर पॉकेट के सहारे उसे सांस लेते देखा, तो सब दंग रह गए. बिना खाने के दो हफ्ते तक मौत से जंग जीतने वाले इस मछुआरे का ये बचाव अभियान अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

मेक्सिको से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मछुआरा समुद्र तट के पास मौजूद प्राकृतिक सिंकहोल (सनोट) में लापता हो गया था और पूरे 15 दिन बाद उसे एक पानी के अंदर बनी गुफा से जिंदा बाहर निकाला गया. 31 साल का एरास्टो क्रिसैंतो वाल्देज जुलाई के महीने में अपने पिता के साथ मछली पकड़ने निकला था, तभी वह गहराई में भटक गया.

उसे ढूंढने के लिए सैन फ्रांसिस्को ला पाज में एक अंतरराष्ट्रीय बचाव अभियान चलाया गया. जब गोताखोरों को पानी में लगभग 213 फीट की गहराई पर उसका भाला मिला, तो फिर टीम ने सही दिशा में खोजना शुरू किया. इसके बाद गोताखोरों ने उस इलाके में अपनी खोज तेज कर दी. आखिरकार घटना के करीब 15 दिन बाद, वाल्देज को सतह से 328 फीट नीचे एक सिंकहोल के अंदर पाया गया.

वाल्देज को जिंदा देख नहीं हुआ यकीन!

जब बचाव दल ने देखा कि गुफा के भीतर वाल्देज अभी भी सांस ले रहा है, तो उनको यकीन नहीं हुआ. टीम के लोगों ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं बताया. इस अंतरराष्ट्रीय सर्च ऑपरेशन में मेक्सिको, अमेरिका, जर्मनी और डोमिनिकन रिपब्लिक के अनुभवी गोताखोर और एक्सप्लोरर शामिल थे.

अस्पताल में भर्ती कराया गया

बचाव दल के एक सदस्य कार्लोस जिमेनेज का कहना था कि वे तो उसका शव निकालने की मानसिक तैयारी कर चुके थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. वाल्देज को स्ट्रेचर के जरिए बाहर लाया गया. लंबे समय तक बिना खाने-पानी के रहने की वजह से वह गंभीर रूप से डिहाइड्रेशन और कुपोषण का शिकार हो गया था, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

आखिर क्या होता है 'सनोट'?

सनोट एक तरह का कुदरती सिंकहोल या पानी का प्राकृतिक कुंड होता है. यह तब बनता है जब चूना पत्थर की जमीन नीचे धंस जाती है और जमीन के नीचे छुपा मीठा पानी बाहर दिखाई देने लगता है. सनोट शब्द की उत्पत्ति शब्द 'त्सनोत' से हुई है, जिसका अर्थ होता है पानी की पवित्र या गहरी जगह. इस तरह के सनोट सबसे ज्यादा मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में पाए जाते हैं.

इंसानी हरकतों से सनोट पर मंडराता खतरा

कुदरत के ये अनोखे सिंकहोल अब मानवीय गतिविधियों और प्रदूषण के कारण बड़े संकट में हैं. युकातान क्षेत्र में तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों और इंसानी लापरवाही ने इन संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया है. चूंकि ये सीधे जमीन के अंदर मौजूद पानी के स्रोतों से जुड़े हैं, इसलिए इनमें मिलने वाला मीठा पानी वहां के लोगों के लिए पीने का मुख्य जरिया है.

हालांकि आजकल बिना साफ किया हुआ कचरा और गंदा पानी सीधे चूना पत्थर के जरिए इन गुफाओं में समा रहा है. इसके अलावा, बड़ी-बड़ी इमारतों और निर्माण कार्यों के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग गुफाओं की नाजुक छतों को तोड़ रही है, जिससे इस प्राकृतिक धरोहर के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है.

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