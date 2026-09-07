मक्का पैक्ट में न्यूक्लियर लीजिंग? PAK एक्सपर्ट ने बताया सऊदी के लिए क्या है शहबाज-मुनीर का पूरा प्लान

पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ पिछले साल जो डिफेंस एग्रीमेंट किया, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है. पाकिस्तान किसी देश को अपनी न्यूक्लियर सुरक्षा नहीं देने जा रहा है. ये कोई साधारण चीज नहीं है.

मक्का पैक्ट के तहत सऊदी अरब को न्यूक्लियर लीजिंग करने के दावों पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट का रिएक्शन

पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा- पाकिस्तान ने पैक्ट में सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट की बात की है, न्यूक्लियर डेटेरेंस का कोई जिक्र नहीं है

7 अगस्त, 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किए के बीच मक्का पैक्ट हुआ था

नाटो का सदस्य होने के नाते तुर्किए के पास न्यूक्लियर अंब्रेला है

सऊदी अरब और तुर्किए के साथ हुए मक्का पैक्ट के तहत क्या पाकिस्तान मिलिट्री सपोर्ट के साथ न्यूक्लियर अंब्रेला भी देगा? यूरोपीय देशों की तरह बनाए गइ इस 'इस्लामिक नाटो' को लेकर कुछ थ्योरिस्ट और एनालिस्ट ने यह अनुमान जताया है कि मिलिट्री सपोर्ट में पाकिस्तान नॉन न्यूक्लियर देश सऊदी अरब को न्यूक्लियर सपोर्ट दे सकता है. तुर्किए नाटो का सदस्य है इसलिए उसे वहां से न्यू्क्लियर अंब्रेला मिला हुआ है. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का इस पर कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट की बात कही गई है, न्यूक्लियर सपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है.

न्यूक्लियर वेपन, संप्रभु हथियार, बोले पाक एक्सपर्ट

कमर चीमा ने कहा, 'आजकल दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में बहुत लिटरेचर लिखा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर लीजिंग कर रहा है. पाकिस्तान सोच रहा है कि हम सऊदी अरब और तुर्किए को सिक्योरिटी गारंटी दें. ये बड़ी अचंभे की बात लगती है. न्यूक्लियर वेपन संप्रभु होते हैं, वो कोई ऐसे हथियार नहीं होते कि आप मार्केट में लेकर घूम रहे होते हो. पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा है.'

क्या होती है न्यूक्लियर लीजिंग?

न्यूक्लियर लीजिंग क्या होता है, ये सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर एक लॉन्गस्टैंडिंग आइडिया है. इसमें होता ये है कि न्यूक्लियर देश किसी दूसरे सहयोगी देश को अपने आधिकारिक तौर पर कोई हथियार ट्रांसफर किए बगैर सैन्य सुरक्षा के दायरे में लाती है. कई लोग न्यूक्लियर फ्यूल लीजिंग भी करते हैं मतलब दूसरे देशों को रिएक्टर फ्यूल देते हैं, ताकि वे बिजली बना सकें, मेडिकल से जुड़े उद्देश्यों जैसे दूसरे मतलब के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें. ये सारी चीजें इंटरनेशनल अटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के तहत होती हैं.

सऊदी अरब को न्यूक्लियर सपोर्ट दे रहा अमेरिका, Pak एक्सपर्ट का दावा

पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ पिछले साल जो डिफेंस एग्रीमेंट किया, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है. पाकिस्तान किसी देश को अपनी न्यूक्लियर सुरक्षा नहीं देने जा रहा है. ये कोई साधारण चीज नहीं है. उन्होंने कहा, 'ये जो नाटो स्टाइल एग्रीमेंट होते हैं, ये पॉलिटिकल मिलिट्री गारंटी होती हैं. मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ये समझती है कि हम ऐसी चीजें नहीं करने जा रहे, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान हैं तो हमारे बारे में लोगों को गलतफहमियां ही बहुत हैं. तुर्किए पहले ही नाटो का सदस्य है, उसके पास न्यूक्लियर अंब्रेला है, सऊदी अरब को अमेरिका मिलिट्री सपोर्ट देता रहा है.'

पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा, 'न्यूक्लियर लीजिंग यूरोप में तो हो सकती है, हम जैसे आम देश नहीं कर सकते हैं. एक बार फ्रेंच प्रेजिडेंट ने कहा था कि फ्रांस की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह वेस्टर्न दुनिया है. पाकिस्तान ने तो इस बारे में बात भी नहीं की. पाकिस्तान कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन के अलावा हर चीज इस पैक्ट के तहत हमारे मुस्लिम देशों के लिए मौजूद है. आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये मेरी समझ है.' कमर चीमा ने कहा कि फ्रांस के पास न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करने की अथॉरिटी रहेगी. अब वह कुछ न्यूक्लियर वेपन यूरोपीय देशों के अंदर लगा सकता है. जॉइंट एक्सरासइज कर सकता है. पोलैंड और जर्मनी ने अपनी दिलचस्पी इसके लिए जाहिर की हुई है.

नाटो में न्यूक्लियर सपोर्ट को लेकर क्या है व्यवस्था?

इसी साल मार्च में फ्रेंच प्रेजिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की थी कि फ्रांस अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाएगा और यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आठ यूरोपीय देशों में अपने परमाणु हथियारों से लैस विमानों की अस्थाई तैनाती की भी अनुमति देगा. नाटो के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लानिंग एक ग्रुप है, जिसके अंदर मेंबर देश न्यूक्लियर ऑपरेशंस के बारे में कंसल्ट करते हैं. अमेरिका कहता है कि वह अपने सहयोगी देशों को प्रोटेक्ट करेगा, न्यूक्लियर फोर्स के साथ और उसने इटली, जर्मनी, बेल्जियम, तुर्किए और नीदरलैंड में अपने न्यूक्लियर वेपन लगाए भी हैं, लेकिन कंट्रोल उसी के पास है. इसके अलावा, वह जापान और साउथ कोरिया को भी मिलिट्री सपोर्ट देता है, जबकि ये देश नाटो का हिस्सा नहीं हैं और उसने यहां कोई न्यूक्लियर हथियार तैनात नहीं किया है. इसी तरह फ्रांस का मॉडल ये है कि वह नाटो और ऐसे देशों को भी सपोर्ट देगा, जिनसे उसकी कमिटमेंट है.

कमर चीमा ने कहा, 'नाटो के अंदर इस तरह के अरेंजमेंट को देखकर कुछ थ्योरिस्ट मक्का पैक्ट को लेकर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं. वे कहते हैं कि मक्का पैक्ट भी नाटो की तरह है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरब में रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है. पाकिस्तान के पास इकोनॉमी नहीं है तो लोगों को लगता है कि वह अपने न्यूक्लियर दे देगा.'

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