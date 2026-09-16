FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
आज का मौसम 16 सितंबर: दिल्ली-UP से बिहार तक बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

आज का मौसम 16 सितंबर: दिल्ली-UP से बिहार तक बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

हूती हमलों के बीच इजरायल से खुफिया मदद की उम्मीद? जानिए पाकिस्तान के इनकार के बाद सऊदी ने क्यों उठाया यह कदम

हूती हमलों के बीच इजरायल से खुफिया मदद की उम्मीद? जानिए पाकिस्तान के इनकार के बाद सऊदी ने क्यों उठाया यह कदम

IND vs AFG 2nd T20 Highlights: संजू सैमसन का तूफान, भारत ने 7 विकेट से जीता मैच; सीरीज पर 2-0 से बनाई अजेय बढ़त

IND vs AFG 2nd T20 Highlights: संजू सैमसन का तूफान, भारत ने 7 विकेट से जीता मैच; सीरीज पर 2-0 से बनाई अजेय बढ़त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

मक्का तक पहुंचा युद्ध का खतरा? पहली बार बजा खतरे का सायरन, हूतियों के निशाने पर सऊदी

सऊदी अरब में हूती हमलों के बीच मक्का में पहली बार एयर रेड अलर्ट जारी किया गया. जेद्दा और ताइफ समेत कई इलाकों में भी चेतावनी दी गई.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Sep 16, 2026, 08:05 AM IST

मक्का तक पहुंचा युद्ध का खतरा? पहली बार बजा खतरे का सायरन, हूतियों के निशाने पर सऊदी

पहली बार मक्का में एयर रेड अलर्ट (File Photo- Pexels)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सऊदी अरब में मंगलवार (15 सितंबर 2026) को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब देश के पश्चिमी हिस्से के कई शहरों में अचानक एयर रेड अलर्ट जारी किया गया. इनमें इस्लाम का सबसे पवित्र शहर मक्का, जेद्दा और ताइफ भी शामिल रहे. हालांकि, कुछ ही देर बाद इन अलर्ट को हटा लिया गया. सबसे ज्यादा चर्चा मक्का को लेकर है, क्योंकि यहां इतिहास में पहली बार हवाई खतरे का अलर्ट जारी किया गया.

यह घटनाक्रम ऐसे वक्त हुआ है, जब ईरान समर्थित हूती विद्रोही पिछले कुछ दिनों से लगातार सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं. हालिया हमलों के बाद सऊदी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. 

हवाई सेवाओं को भी कुछ समय के लिए रोका गया

इजरायली अखबार हायोम की रिपोर्ट के मुताबिक, मदीना के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुलअजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आने वाली हवाई सेवाओं को भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया. इससे पहले सऊदी समर्थित यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और सऊदी सेना ने यमन के ताइज शहर के आसपास हूती ठिकानों पर हमला किया था.

मंगलवार का एयर रेड अलर्ट उस हमले के ठीक एक दिन बाद आया, जिसमें हूतियों ने यमन से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए सऊदी अरब पर हमला किया था. इस हमले में 13 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी. 

 

लोगों से निर्देशों का पालन करने की अपील

सऊदी सिविल डिफेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि मक्का शहर में खतरा अब टल चुका है. साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें, भीड़ लगाने से बचें और घटनास्थल पर वीडियो न बनाएं. किसी भी आपात स्थिति में 911 पर संपर्क करने को कहा गया. 

मक्का को निशाना बनाने के दावे पर हूतियों का जवाब

मक्का को निशाना बनाए जाने की खबरों पर हूती संगठन ने सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के दावे को खारिज किया है. हूती राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हाजेम अल-असद ने एक्स पर दावा किया कि मक्का को निशाना बनाने की बात गलत है. उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं. 

 

सऊदी-हूती संघर्ष फिर हुआ तेज

सऊदी अरब और हूतियों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. इसी सप्ताह हूतियों ने सऊदी अरब पर पिछले कई वर्षों के सबसे बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों में से एक को अंजाम दिया. इन हमलों में तेल से जुड़े ठिकानों पर आग लगने और नुकसान की खबरें आईं. कुल 73 लोगों के घायल होने की बात कही गई है.

हूतियों ने दक्षिणी सऊदी अरब में स्थित किंग खालिद एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया है. संगठन के मुताबिक, इस हमले में दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. 

कतर ने दी चेतावनी

इस बीच कतर ने बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य को बंद किए जाने को लेकर गंभीर चेतावनी दी है. कतर के विदेश मंत्रालय के अधिकारी इब्राहिम अल-हाशमी ने कहा कि अगर यह अहम समुद्री रास्ता बंद किया जाता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है.

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर सऊदी क्राउन प्रिंस के युद्ध में हस्तक्षेप करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है. ऐसे में लाल सागर के इस अहम इलाके में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के सामने अब आगे की रणनीति तय करने की चुनौती और बढ़ गई है. 

ये भी पढ़ें- आज का मौसम 16 सितंबर: दिल्ली-UP से बिहार तक बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement