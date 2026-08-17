एक पर हमला, सब पर हमला... क्या है मक्का रक्षा समझौता? जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया साहसी कदम

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर किए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील का स्वागत किया है. जानिए इस डील का दुनिया पर क्या होगा असर?

मक्का समझौता 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब में साइन हुआ.

इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये शामिल हैं.

समझौते का मूल मंत्र है: ‘एक पर हमला, तीनों पर हमला’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मिडिल-ईस्ट की मजबूती के लिए अहम बताया है.

Mecca Defense Pact in Hindi: मिडिल-ईस्ट की राजनीति में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है. दुनिया के तीन प्रमुख मुस्लिम देशों पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने मिलकर एक ऐसा रक्षा समझौता किया है, जिसे वैश्विक स्तर पर मक्का डिफेंस पैक्ट के रूप में देखा जा रहा है. इस समझौते ने न केवल अरब जगत, बल्कि पश्चिमी देशों और विशेष रूप से अमेरिका का भी ध्यान खींचा है.

आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर 'मक्का समझौता' क्या है, इसमें शामिल देशों की शर्तें क्या हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी है.

क्या है पूरा मामला?

7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में एक ऐतिहासिक बैठक हुई. इस बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर किए.

यह समझौता इन तीनों देशों के बीच सैन्य और सुरक्षा सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए किया गया है. इसे मिडिल-ईस्ट की एकजुटता की दिशा में एक बड़ा और साहसी कदम माना जा रहा है.

क्यों चर्चा में है यह समझौता?

इस समझौते की चर्चा सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया की वजह से हो रही है. ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस डील का खुलकर स्वागत किया. उन्होंने इसे ‘बड़ा, साहसी और अहम पहला कदम’ बताया है. ट्रंप का मानना है कि इस गठबंधन से मिडिल-ईस्ट के देश अब अपनी रक्षा ज्यादा मजबूती से कर सकेंगे और क्षेत्र में एकजुटता आएगी.

यह समझौता कैसे काम करेगा?

इस रक्षा समझौते की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शर्त ‘एक पर हमला, सब पर हमला’ है. इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किये में से किसी भी एक देश पर कोई विदेशी हमला होता है, तो इसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा.

समझौते के प्रमुख प्रावधान कुछ इस प्रकार से हैं:

सामूहिक रक्षा: किसी भी देश पर संकट आने पर बाकी दोनों देश सैन्य मदद के लिए खड़े होंगे.

किसी भी देश पर संकट आने पर बाकी दोनों देश सैन्य मदद के लिए खड़े होंगे. इंटेलिजेंस शेयरिंग: तीनों देश एक-दूसरे के साथ सुरक्षा और खतरों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करेंगे.

तीनों देश एक-दूसरे के साथ सुरक्षा और खतरों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करेंगे. सैन्य प्रशिक्षण: सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए संयुक्त ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.

सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए संयुक्त ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. भविष्य का विस्तार: तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संकेत दिए हैं कि आगे चलकर मिस्र जैसे अन्य देश भी इस व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं.

दशकों पुराने रिश्तों को मिली नई मजबूती

हालांकि यह समझौता नया है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के सैन्य संबंध करीब 60 साल पुराने हैं. दोनों देशों ने 7 अगस्त 1967 को पहला औपचारिक रक्षा सहयोग समझौता किया था. इसके बाद 1982 में एक और सुरक्षा समझौता हुआ, जिसके तहत सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती और ट्रेनिंग का रास्ता साफ हुआ था. अब तुर्किये के इस गठबंधन में शामिल होने से यह रिश्ता एक त्रिकोणीय रक्षा कवच में बदल गया है.

भारत का इस पर क्या रुख है?

भारत इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इस समझौते के असर की समीक्षा कर रहा है. भारत इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के नजरिए से देख रहा है और अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा.

